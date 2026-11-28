Tối 26/11, Hậu Hoàng bất ngờ thông báo mắc ung thư máu. Nữ YouTuber đăng kèm hình ảnh nằm trên giường bệnh, tay chân xuất hiện những vết bầm tím, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Hậu Hoàng thừa nhận bản thân suy sụp khi đón nhận thông tin này. Cô cho biết trước đây vốn là người vui vẻ, tích cực, yêu đời nhưng hai chữ ung thư khiến tinh thần cô bị ảnh hưởng nặng nề.

Hậu Hoàng phát hiện bị ung thư máu.

Nữ YouTuber tâm sự không nghĩ có ngày bản thân phải nghe bác sĩ thông báo mắc căn bệnh trước đây chỉ biết đến qua những bộ phim. Cảm xúc hiện tại của cô vẫn còn hỗn độn, chưa biết phải đối diện với bệnh tật hay lấy lại tinh thần tích cực như thế nào. Những ngày qua, cô đã khóc rất nhiều, ngay cả khi quyết định viết những dòng chia sẻ với khán giả.

Trước Hậu Hoàng, không ít nữ nghệ sĩ Việt đã từng công khai chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Diva Hồng Nhung

Cuối năm 2024, Hồng Nhung phát hiện bệnh ung thư vú khi đang thực hiện live concert Hồng Nhung hát về Hà Nội. Khi đó, cô vẫn duy trì công việc, uống thuốc đều đặn để không ảnh hưởng đến dự án và đồng nghiệp.

Tháng 1/2025, diva lần đầu tiên công khai về căn bệnh với khán giả. Ban đầu, khi phát hiện bệnh, cô sốc và muốn giấu kín. Nhưng sau ca phẫu thuật, nữ ca sĩ đã thay đổi quyết định, lựa chọn chia sẻ câu chuyện của mình.

Hồng Nhung lạc quan chiến đấu với bệnh ung thư.

Hồng Nhung tiết lộ đã bước vào đợt xạ trị thứ 3 sau ca phẫu thuật tại Singapore. Kể từ khi mắc bệnh, thay vì tất bật với các chương trình biểu diễn và háo hức chuẩn bị cho sinh nhật như trước, cô lại bước vào một hành trình “rung chuyển cả thể xác lẫn tinh thần”.

Dù đang chiến đấu với bệnh, Hồng Nhung vẫn lựa chọn đối diện bằng tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Thay vì khép mình, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực lên mạng xã hội, như một cách lan tỏa năng lượng sống tích cực đến mọi người. Ngoài ra, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều đêm nhạc.

Hồng Nhung muốn truyền đi những thông điệp tích cực đến với khán giả. Cô mong những người phụ nữ đang trải qua vấn đề bệnh tật có thêm điểm tựa, niềm vui và động lực vững vàng trong cuộc sống.

Hari Won

Năm 2012, Hari Won tiết lộ mình bị ung thư tử cung khiến dư luận bất ngờ. Một lần bị mệt mỏi, cô đi khám sức khỏe và phát hiện bệnh. Khi ấy, ca sỹ mới 27 tuổi, “cảm giác cả bầu trời như sụp đổ” và không tin nổi mình bị ung thư. Nhờ phát hiện sớm, cô tập trung chữa trị trong 1 năm, trải qua 2 lần phẫu thuật tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Ngày lên bàn mổ, cô tưởng mình khó qua khỏi.

Suốt 12 năm qua, Hari Won hiếm khi nhắc về bệnh tình của mình. Lần gần nhất, người đẹp tiết lộ trong chương trình Chị em chúng mình rằng cô vừa phát hiện trong tử cung còn vết viêm và bệnh ung thư không cách nào điều trị dứt điểm. Vì vậy, Hari Won phải giữ sức khỏe ổn định, đảm bảo hệ miễn dịch tốt. Nếu sức khỏe của cô kém, tế bào ung thư sẽ phát triển lại và dẫn đến vô sinh.

Hari Won từng công khai bị ung thư tử cung.

“Tôi bị ung thư tử cung nên phải trải qua 2 lần phẫu thuật. Cổ tử cung của tôi đã cắt đi nhiều nên giờ rất ngắn, do đó khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm”, Hari Won rơi nước mắt khi nói về ước nguyện làm mẹ.

Bù đắp cho nỗi đau này, Hari Won được ông xã Trấn Thành dành hết tình yêu thương. MC nổi tiếng luôn quấn quýt ở bên động viên vợ, cùng nhau tập thể dục và duy trì chế độ ăn khoa học. Là người hài hước, Trấn Thành luôn chọc Hari Won cười để cô lạc quan, quên bệnh tật.

Ninh Dương Lan Ngọc

Tại chương trình Chị em chúng mình năm 2020, Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu tiết lộ mình từng bị ung thư cổ tử cung. Khi bác sỹ cho biết Lan Ngọc bị ung thư cổ tử cung, cô rất hoang mang. Trước đó cô chưa từng đi khám về vấn đề này và cũng chưa tiêm phòng, luôn nghĩ căn bệnh này sẽ không xảy ra với mình.

“Thực sự, bệnh này cũng do sự ỷ y của bản thân mình. Chưa bao giờ tôi đi khám phụ khoa, cũng không tiêm chích phòng ngừa. Tôi cứ nghĩ chuyện đó hy hữu lắm, khó xảy ra. Nhưng, khi biết mình bị bệnh, tôi hoang mang lắm. Bác sỹ nói với tôi, nếu chỉ chậm có 1 ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cắt bỏ buồng trứng”, người đẹp chia sẻ.

Lan Ngọc từng phát hiện bị ung thư.

Hiện nay, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn, vì bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu và chữa trị kịp thời nên cô vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đi khám định kỳ, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của mình.

Siêu mẫu Dương Yến Ngọc

Đầu tháng 11/2026, Dương Yến Ngọc gây chú ý khi chia sẻ việc bị ung thư cổ tử cung ở tuổi 47. Theo lời người mẫu, cô bị đau bụng dưới và thắt lưng suốt 1 tháng qua. Sau đó, cô đi bấm huyệt, vật lý trị liệu nhưng tình trạng sức khỏe không thuyên giảm. Sau khi đi khám, cô được bác sĩ thông báo mắc ung thư cổ tử cung.

Khi nhận kết quả, Dương Yến Ngọc cho biết tâm trạng khá bình thản nhưng cơ thể đã mệt mỏi sau thời gian dài chịu đau đớn. Cô thừa nhận việc thể chất suy kiệt cũng khiến tinh thần khó có thể bình yên hoàn toàn.

Siêu mẫu Dương Yến Ngọc phát hiện mắc ung thư ở tuổi 47.

Trước khi phát hiện ung thư, cựu siêu mẫu vẫn chăm chỉ tập luyện, đạp xe, chơi thể thao...Theo người đẹp, cô phụ thuộc vào thuốc giảm đau vì bị cơn đau bụng hành hạ, thậm chí phải nằm yên trên giường. Cơn đau thắt ở vùng lưng khiến cô không thể ngồi được, đi đứng rất khó khăn.

Năm 2018, Dương Yến Ngọc từng bị đột quỵ. Kể từ đó, cô duy trì lối sống khoa học. Cô cũng nghiên cứu phương pháp thở để gia tăng khí huyết, suy nghĩ tích cực, không còn lo lắng. Tuy nhiên, việc nhận kết quả ung thư khiến cô một lần nữa lo lắng.

Dù sức khỏe kém, người mẫu nói cô vẫn cố gắng duy trì công việc và sinh hoạt. Cô dự định ghi lại hành trình điều trị dưới dạng nhật ký, chia sẻ trải nghiệm để động viên những người đang gặp khó khăn. Cô muốn giữ sự tỉnh táo để giải quyết từng vấn đề trong chặng đường sắp tới.