Phản ứng gây chú ý của Đen Vâu khi nghe Hoàng Thùy Linh hát về 'em bé'
GĐXH - Những tin đồn tình cảm của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu xuất hiện từ năm 2022 và luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.
Đen Vâu khóc khi Hoàng Thuỳ Linh nhắc em bé
Mới đây, trong buổi ra mắt album mới của Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được quan tâm. Sự có mặt của nam rapper tiếp tục khiến công chúng chú ý đến mối quan hệ giữa anh và Hoàng Thùy Linh, vốn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận thời gian qua.
Tuy nhiên, thay vì hòa mình vào dàn khách mời nổi tiếng, Đen Vâu lại chọn một góc riêng bên trong khu vực diễn ra sự kiện để chuẩn bị thưởng thức album mới của Hoàng Thùy Linh. Nam rapper xuất hiện với phong cách giản dị, khá kín tiếng và dành thời gian tập trung vào phần âm nhạc được giới thiệu tại sự kiện.
Đặc biệt, khi ca khúc Mời Em Đến Với Cuộc Đời vang lên, nam rapper thể hiện sự thích thú với giai điệu vui tươi, nhí nhảnh của bài hát. Đây là một trong những sáng tác mang màu sắc trẻ trung, tạo nên không khí khác biệt so với những ca khúc có phần trầm lắng trong album.
Những phản ứng tự nhiên của Đen Vâu khi thưởng thức album mới tiếp tục trở thành điểm nhấn bên lề listening party. Từ sự chăm chú lắng nghe, thích thú với Mời Em Đến Với Cuộc Đời cho đến khoảnh khắc ôm tim đầy đáng yêu, nam rapper cho thấy sự hưởng ứng dành cho sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh. Sự xuất hiện lần này cũng một lần nữa khiến công chúng quan tâm đến những tương tác giữa hai nghệ sĩ.
Theo Đời sống và Pháp luật, không chỉ chăm chú lắng nghe, ở những khoảnh khắc cuối ca khúc Mời Em Đến Với Cuộc Đời, Đen Vâu còn được bắt gặp dùng tay lau nước mắt. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người cho rằng nam rapper có thể đã xúc động và tìm thấy sự đồng cảm khi thưởng thức bài hát mới của Hoàng Thùy Linh.
Từ những lần đồng hành, ủng hộ các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh cho đến sự xuất hiện tại listening party lần này, Đen Vâu tiếp tục trở thành cái tên được công chúng quan tâm mỗi khi nữ ca sĩ có hoạt động mới. Đặc biệt, những phản ứng của nam rapper trong buổi nghe nhạc càng khiến khán giả chú ý đến Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu.
Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh là gì của nhau?
Theo VTC News, sau lần hợp tác này, hai nghệ sĩ tiếp tục có những lần đồng hành trong hoạt động nghệ thuật. Đen góp mặt tại Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh năm 2023. Những lần đứng chung sân khấu, tương tác thoải mái và dành cho nhau những cử chỉ thân thiết khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề được bàn luận.
Đầu năm 2023, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Hoàng Thùy Linh và Đen bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà nữ ca sĩ ở Tam Đảo, Phú Thọ. Thời điểm đó, đại diện truyền thông của Hoàng Thùy Linh phản hồi với báo chí rằng nữ ca sĩ khẳng định không có chuyện tổ chức lễ ăn hỏi như thông tin lan truyền.
Trong khi đó, Đen cũng từng chia sẻ rằng anh sẽ chủ động thông báo với khán giả về những chuyện vui trong cuộc sống khi cảm thấy đã suy nghĩ thấu đáo. Phát ngôn này tiếp tục khiến công chúng tò mò, dù nam rapper không trực tiếp xác nhận thông tin liên quan đến Hoàng Thùy Linh.
Sau tin đồn làm lễ ăn hỏi, mối quan hệ giữa Đen và Hoàng Thùy Linh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2024. Tháng 8 năm đó, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ ca sĩ sinh con đầu lòng, thậm chí có tin đồn cô và nam rapper đã có con song sinh.
Những hình ảnh được cho là ghi lại cảnh hai nghệ sĩ xuất hiện bên trẻ nhỏ tại một căn nhà ở Tam Đảo tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, tính xác thực của những hình ảnh và thông tin liên quan không được xác nhận. Phía hai nghệ sĩ cũng không đưa ra thông báo chính thức về chuyện có con chung.
Tháng 3/2025, khi trở lại với dự án phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam, Hoàng Thùy Linh được hỏi về những đồn đoán tình cảm. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi đang sống trong hạnh phúc, nhưng hãy để tôi giữ những điều riêng tư cho đúng thời điểm".
Cũng trong năm 2025, khi được một em nhỏ hỏi về Hoàng Thùy Linh trong chương trình Việc tử tế, Đen nhận xét: "Đó là một nghệ sĩ tuyệt vời mà chú rất ngưỡng mộ".
Đây là một trong những lần hiếm hoi nam rapper công khai nhắc đến Hoàng Thùy Linh khi được hỏi về cô. Thay vì bình luận về những tin đồn đời tư, Đen lựa chọn dành lời trân trọng cho đồng nghiệp.
Thông tin trên Lao động, dù lựa chọn im lặng, không chia sẻ thông tin đời tư, nhưng chuyện tình cảm giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu luôn tạo sức hút đối với khán giả. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai vẫn là một ẩn số.
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