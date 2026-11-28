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Đen Vâu khóc khi Hoàng Thuỳ Linh nhắc em bé

Khoảnh khắc nam rapper xúc động khi nghe bài hát của Hoàng Thùy Linh gây chú ý.

Mới đây, trong buổi ra mắt album mới của Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được quan tâm. Sự có mặt của nam rapper tiếp tục khiến công chúng chú ý đến mối quan hệ giữa anh và Hoàng Thùy Linh, vốn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận thời gian qua.

Tuy nhiên, thay vì hòa mình vào dàn khách mời nổi tiếng, Đen Vâu lại chọn một góc riêng bên trong khu vực diễn ra sự kiện để chuẩn bị thưởng thức album mới của Hoàng Thùy Linh. Nam rapper xuất hiện với phong cách giản dị, khá kín tiếng và dành thời gian tập trung vào phần âm nhạc được giới thiệu tại sự kiện.

Đặc biệt, khi ca khúc Mời Em Đến Với Cuộc Đời vang lên, nam rapper thể hiện sự thích thú với giai điệu vui tươi, nhí nhảnh của bài hát. Đây là một trong những sáng tác mang màu sắc trẻ trung, tạo nên không khí khác biệt so với những ca khúc có phần trầm lắng trong album.

Những phản ứng tự nhiên của Đen Vâu khi thưởng thức album mới tiếp tục trở thành điểm nhấn bên lề listening party. Từ sự chăm chú lắng nghe, thích thú với Mời Em Đến Với Cuộc Đời cho đến khoảnh khắc ôm tim đầy đáng yêu, nam rapper cho thấy sự hưởng ứng dành cho sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh. Sự xuất hiện lần này cũng một lần nữa khiến công chúng quan tâm đến những tương tác giữa hai nghệ sĩ.

Theo Đời sống và Pháp luật, không chỉ chăm chú lắng nghe, ở những khoảnh khắc cuối ca khúc Mời Em Đến Với Cuộc Đời, Đen Vâu còn được bắt gặp dùng tay lau nước mắt. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người cho rằng nam rapper có thể đã xúc động và tìm thấy sự đồng cảm khi thưởng thức bài hát mới của Hoàng Thùy Linh.

Từ những lần đồng hành, ủng hộ các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh cho đến sự xuất hiện tại listening party lần này, Đen Vâu tiếp tục trở thành cái tên được công chúng quan tâm mỗi khi nữ ca sĩ có hoạt động mới. Đặc biệt, những phản ứng của nam rapper trong buổi nghe nhạc càng khiến khán giả chú ý đến Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh là gì của nhau?

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án.

Mối quan hệ giữa rapper Đen và ca sĩ Hoàng Thùy Linh bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng từ năm 2022, khi cả hai hợp tác trong MV Gieo quẻ. Sự kết hợp giữa màu sắc âm nhạc dân gian đương đại của Hoàng Thùy Linh và chất rap đặc trưng của Đen Vâu tạo nên một sản phẩm được đông đảo khán giả đón nhận.