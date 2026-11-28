NSND Trung Anh ở tuổi hưu vẫn miệt mài với nghề, cân bằng giữa giảng đường và phim trường GĐXH - Ở tuổi hưu, NSND Trung Anh vẫn duy trì công việc giảng dạy bên cạnh việc tham gia diễn xuất. Với nam nghệ sĩ, được truyền lại những kinh nghiệm mình có cho thế hệ trẻ và nhìn thấy học trò tiến bộ là một niềm vui có ý nghĩa.

NSND Trung Anh chia sẻ, hôn lễ của con trai được tổ chức tại Đà Nẵng trong những ngày thời tiết không mấy thuận lợi, mưa gió liên tục. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cảm thấy may mắn khi vào những thời điểm quan trọng, trời lại tạnh mưa trong chốc lát, giúp các công việc diễn ra suôn sẻ, mọi thứ được chuẩn bị và tiến hành tốt đẹp. Với ông, đó cũng là một sự thuận lợi đáng quý trong ngày vui của gia đình.

Đám cưới con trai NSND Trung Anh được tổ chức tại Đà Nẵng.

Nam nghệ sĩ cho biết, một nửa hành trình tổ chức hôn lễ đã hoàn thành tại Đà Nẵng. Phía trước, gia đình còn một buổi lễ nữa ở Hà Nội. Dù khá tất bật với việc chuẩn bị và tổ chức, ông vẫn dành sự quan tâm cho từng dấu mốc trong ngày trọng đại của con trai, mong mọi việc tiếp tục diễn ra trọn vẹn.

Phần chia sẻ của NSND Trung Anh nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả. Phần đa mọi người đều chung vui cùng với gia đình nghệ sĩ.



Về con trai NSND Trung Anh, anh từng theo học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó theo học Đại học Bách khoa Hà Nội trước khi sang Phần Lan du học ngành Công nghệ thông tin. Thay vì lựa chọn nghệ thuật như bố, Đức Việt theo đuổi lĩnh vực chuyên môn của mình.

Hình ảnh con trai và con dâu NSND Trung Anh trong hôn lễ.

NSND Trung Anh từng chia sẻ các con không có ý định nối nghiệp diễn xuất. Khi còn nhỏ, cả hai từng có cơ hội tham gia đóng phim nhưng không thực sự yêu thích công việc này. Nam nghệ sĩ cũng không đặt áp lực phải có người kế nghiệp trong gia đình. Với ông, điều quan trọng là các con được học tập, làm công việc mình yêu thích và có thể tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Ảnh: FBNV