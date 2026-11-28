Con gái Thương Tín vắng mặt trong ngày giỗ đầu của cha GĐXH - Gia đình Thương Tín làm giỗ đầu của cố nghệ sĩ tại quê nhà Phan Rang. Con trai Thương Tín từ TP.HCM về nhưng con gái cố nghệ sĩ lại vắng mặt trong ngày này.

Buổi lễ diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 25 tháng 11 trong không khí ấm cúng, trang trọng với sự hiện diện của con trai, con dâu cố nghệ sĩ cùng đông đảo đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Hữu Bình, Mộng Tuyền, Hồng Sáp, Bảo Khương, Bảo Thơ, Phương Ngọc, Đỗ Hiệp. Buổi lễ không chỉ là dịp để gia đình và bạn bè thắp nén hương tưởng nhớ mà còn là không gian tri ân những cống hiến bền bỉ của ông đối với sân khấu và điện ảnh nước nhà.

Kịch bản tập trung tôn vinh gia tài diễn xuất đồ sộ của Thương Tín, trong đó điểm nhấn đặc biệt là tiết mục kịch tái hiện trích đoạn kinh điển về nhân vật Sáu Tâm trong bộ phim Biệt động Sài Gòn. Tiết mục có sự góp mặt của diễn viên Tuấn Khanh trong vai Sáu Tâm cùng các nghệ sĩ Hoàng Kim, Thanh Hải, Như Thành, Nguyễn Thành Long, Vinh Trọc.

Tiết mục đã thể hiện trọn vẹn hình tượng người chiến sĩ biệt động gan dạ, quyết đoán nhưng vẫn mang nét ngang tàng, lãng tử vốn làm nên tên tuổi của Thương Tín đã được tiết mục tái hiện sống động trên sân khấu. Phân cảnh này đã chạm đến trái tim người xem, khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả có mặt không kìm được nước mắt vì xúc động và hoài niệm.

Hoạt cảnh tái hiện vai diễn Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn (ảnh trái) và cảnh thực trên phim (ảnh phải).

Sinh năm 1956 tại Phan Rang, Thương Tín bén duyên với nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Ông từng gắn bó với các đoàn kịch danh tiếng như Cửu Long Giang và Kim Cương, trở thành ngôi sao hàng đầu với gia tài hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim. Tên tuổi ông gắn liền với loạt phim vang bóng một thời như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng. Bộ phim cuối cùng ông tham gia là Cu li không bao giờ khóc, đóng cùng Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu.

Sau thời kỳ đỉnh cao danh vọng, cuộc sống của nam tài tử rơi vào nhiều biến cố, khó khăn. Ông từng có thời gian được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tận tình tại nhà riêng ở Hóc Môn trước khi trở về quê nhà Phan Rang sống cùng mẹ đẻ và các em cho đến lúc qua đời. Xót xa thay, gần nửa năm sau ngày ông mất, mẹ đẻ của ông cũng đột ngột qua đời.

Đêm tưởng niệm khép lại trong niềm tiếc thương vô hạn, nhưng hình ảnh tài hoa của Thương Tín qua những thước phim và vở diễn kinh điển vẫn mãi sống trong lòng đồng nghiệp và khán giả.