Trước khi bị khởi tố, siro ăn ngon Hải Bé từng thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm cho phụ huynh

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé" xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (Chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả.

Ngày 14/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc chính là kết quả áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng khi thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hưu trí tuệ.