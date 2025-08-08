Mới nhất
Chặn đứng xe khách chở gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi trên đường vào Đà Nẵng tiêu thụ

Thứ sáu, 18:51 08/08/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng TP Huế phát hiện xe khách biển số Lào đang chở 19 thùng sụn chân gà bốc mùi, từ cửa khẩu đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Huế) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện một phương tiện chở lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi trên xe khách.

Khoảng 11h40 cùng ngày, tại Km800+500 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Phong Thái), tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát Lào UN 2359 chạy hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phương tiện do Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú tại phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Trong khoang xe có 19 thùng xốp đóng kín, bên trong chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà đã bốc mùi. Lái xe khai nhận, 19 thùng sụn chân gà được chở từ cửa khẩu Lào đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế TP Huế tiếp tục xác minh làm rõ.

GĐXH - Ngày 2/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ hơn 12 tấn chân gà khi kiểm tra đột xuất một kho đông lạnh trên địa bàn TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Tiêu huỷ khẩn cấp gần 2 tấn lợn bệnh, phát hiện xác lợn chết vứt bên đường ở Huế

Tiêu huỷ khẩn cấp gần 2 tấn lợn bệnh, phát hiện xác lợn chết vứt bên đường ở Huế

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng ở Huế vừa tiến hành tiêu huỷ khẩn cấp gần 2 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và xử lý xác lợn chết trong tình trạng phân huỷ, bị vứt bỏ ven đường gây ô nhiễm môi trường.

Sau yêu cầu giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng đồng loạt kiến nghị giảm trần lãi suất huy động

Sau yêu cầu giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng đồng loạt kiến nghị giảm trần lãi suất huy động

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Các ngân hàng thương mại cổ phần đề xuất NHNN nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp các ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, từ đó có thể giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.

Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng

Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.

Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất mới về xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với hóa đơn điện tử

Đề xuất mới về xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với hóa đơn điện tử

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Trong bản góp ý gửi đến Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị không xử phạt các vi phạm quy định về hình thức, lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, chưa thành thạo về công nghệ.

Nắng nóng thiêu đốt, Điện lực Hà Nội cấp tốc ra thông báo mới

Nắng nóng thiêu đốt, Điện lực Hà Nội cấp tốc ra thông báo mới

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thông báo hoãn mọi lịch cắt điện để ưu tiên tối đa cho việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội: Hơn 10.000 con lợn bị tiêu hủy, nhiều trường hợp bị xử lý hình sự

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội: Hơn 10.000 con lợn bị tiêu hủy, nhiều trường hợp bị xử lý hình sự

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc quyết liệt, xử lý cả hình sự lẫn hành chính để răn đe các hành vi vi phạm.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 30/34 tỉnh, thành: Nguyên nhân nào 'đẩy' ngành chăn nuôi vào 'báo động đỏ'?

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 30/34 tỉnh, thành: Nguyên nhân nào 'đẩy' ngành chăn nuôi vào 'báo động đỏ'?

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có hơn 970 ổ dịch xuất hiện tại hơn 710 xã, phường, chiếm hơn 21% tổng số xã trên cả nước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, khiến hơn 100.000 con lợn buộc tiêu hủy.

Ngân hàng Vietcombank, ABBank, KienlongBank cảnh báo chiêu lừa đảo mới liên quan đến mã QR, người dùng cảnh giác kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Ngân hàng Vietcombank, ABBank, KienlongBank cảnh báo chiêu lừa đảo mới liên quan đến mã QR, người dùng cảnh giác kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Các ngân hàng Vietcombank, ABBank, KienlongBank và VRB đã đồng loạt cảnh báo khách hàng về một hình thức tấn công lừa đảo mới có tên "Quishing".

Chuyên gia đề xuất nâng ngưỡng thuế để giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ

Chuyên gia đề xuất nâng ngưỡng thuế để giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Trước những lo ngại từ hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều chuyên gia đề xuất nâng ngưỡng doanh thu bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Thay vì mốc 1 tỷ đồng như trong dự thảo Luật Quản lý thuế, các chuyên gia kiến nghị nên bắt buộc khi doanh thu đạt từ 2-3 tỷ đồng/năm.

Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng

Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 30/34 tỉnh, thành: Nguyên nhân nào 'đẩy' ngành chăn nuôi vào 'báo động đỏ'?

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 30/34 tỉnh, thành: Nguyên nhân nào 'đẩy' ngành chăn nuôi vào 'báo động đỏ'?

Bảo vệ người tiêu dùng
Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

Bảo vệ người tiêu dùng
Đề xuất mới về xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với hóa đơn điện tử

Đề xuất mới về xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với hóa đơn điện tử

Bảo vệ người tiêu dùng
Tiêu huỷ khẩn cấp gần 2 tấn lợn bệnh, phát hiện xác lợn chết vứt bên đường ở Huế

Tiêu huỷ khẩn cấp gần 2 tấn lợn bệnh, phát hiện xác lợn chết vứt bên đường ở Huế

Bảo vệ người tiêu dùng

