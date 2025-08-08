Chặn đứng xe khách chở gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi trên đường vào Đà Nẵng tiêu thụ
GĐXH - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng TP Huế phát hiện xe khách biển số Lào đang chở 19 thùng sụn chân gà bốc mùi, từ cửa khẩu đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ
Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Huế) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện một phương tiện chở lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc.
Khoảng 11h40 cùng ngày, tại Km800+500 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Phong Thái), tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát Lào UN 2359 chạy hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.
Qua kiểm tra, phương tiện do Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú tại phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển.
Trong khoang xe có 19 thùng xốp đóng kín, bên trong chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà đã bốc mùi. Lái xe khai nhận, 19 thùng sụn chân gà được chở từ cửa khẩu Lào đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế TP Huế tiếp tục xác minh làm rõ.
