Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.
Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã kiểm tra đột xuất tại nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1983, ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn) và phát hiện trên xe tải mang BKS 50H-208.56 có khoảng 220 con lợn, tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh với các vết xuất huyết trên da tại các vị trí như tai, bụng, một số con đã chết.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp lực lượng thú y lấy mẫu máu số lợn nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Sự việc đã lập biên bản, tiến hành làm việc với những người có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và chuẩn bị các điều kiện để tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn, lợn hơi nói trên theo quy định...
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:
Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nướcBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.
Đề xuất mới về xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với hóa đơn điện tửBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bản góp ý gửi đến Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị không xử phạt các vi phạm quy định về hình thức, lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, chưa thành thạo về công nghệ.
Nắng nóng thiêu đốt, Điện lực Hà Nội cấp tốc ra thông báo mớiBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thông báo hoãn mọi lịch cắt điện để ưu tiên tối đa cho việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong những ngày nắng nóng gay gắt.
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội: Hơn 10.000 con lợn bị tiêu hủy, nhiều trường hợp bị xử lý hình sựBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc quyết liệt, xử lý cả hình sự lẫn hành chính để răn đe các hành vi vi phạm.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 30/34 tỉnh, thành: Nguyên nhân nào 'đẩy' ngành chăn nuôi vào 'báo động đỏ'?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có hơn 970 ổ dịch xuất hiện tại hơn 710 xã, phường, chiếm hơn 21% tổng số xã trên cả nước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, khiến hơn 100.000 con lợn buộc tiêu hủy.
Ngân hàng Vietcombank, ABBank, KienlongBank cảnh báo chiêu lừa đảo mới liên quan đến mã QR, người dùng cảnh giác kẻo mất sạch tiền trong tài khoảnBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Các ngân hàng Vietcombank, ABBank, KienlongBank và VRB đã đồng loạt cảnh báo khách hàng về một hình thức tấn công lừa đảo mới có tên "Quishing".
Chuyên gia đề xuất nâng ngưỡng thuế để giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Trước những lo ngại từ hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều chuyên gia đề xuất nâng ngưỡng doanh thu bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Thay vì mốc 1 tỷ đồng như trong dự thảo Luật Quản lý thuế, các chuyên gia kiến nghị nên bắt buộc khi doanh thu đạt từ 2-3 tỷ đồng/năm.
Đề xuất triển khai dự án 'chung cư nuôi lợn' ở Việt Nam, người dân có thực sự được hưởng lợi?Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Bộ NN&MT trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về triển khai mô hình chăn nuôi lợn trong nhà nhiều tầng tại Việt Nam, hay còn gọi là "chung cư nuôi lợn".
Ngân hàng Nhà nước 'nới' thêm chỉ tiêu tín dụng, người dân được hưởng những lợi ích gì?Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay cho các tổ chức tín dụng là 16%. Quyết định này không chỉ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng.
Tại sao phải thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trong bối cảnh hoạt động thanh toán bằng tiền mặt có dấu hiệu gia tăng, gây nhiều hệ lụy tiêu cực, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc có Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Dịch tả lợn châu Phi gia tăng nhanh chóng, chuyên gia chỉ điểm 12 cách nhận biết lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Theo chuyên gia, người tiêu dùng có thể quan sát trên bề mặt thịt để nhận diện thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi, như màu thịt, da bì xuất huyết li ti, thịt rỉ nước hoặc có nhớt và xuất hiện mùi hôi tanh bất thường ở thịt…