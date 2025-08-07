Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 30/34 tỉnh, thành: Nguyên nhân nào 'đẩy' ngành chăn nuôi vào 'báo động đỏ'? GĐXH - Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có hơn 970 ổ dịch xuất hiện tại hơn 710 xã, phường, chiếm hơn 21% tổng số xã trên cả nước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, khiến hơn 100.000 con lợn buộc tiêu hủy.

Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã kiểm tra đột xuất tại nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1983, ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn) và phát hiện trên xe tải mang BKS 50H-208.56 có khoảng 220 con lợn, tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Sự việc đã lập biên bản, tiến hành làm việc với những người có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và chuẩn bị các điều kiện để tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn, lợn hơi nói trên theo quy định...

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải mang BKS 50H-208.56 có khoảng 220 con lợn, tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn.

Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh với các vết xuất huyết trên da tại các vị trí như tai, bụng, một số con đã chết.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp lực lượng thú y lấy mẫu máu số lợn nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Cận cảnh số thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi suýt được tuồn ra thị trường.

