Sau yêu cầu giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng đồng loạt kiến nghị giảm trần lãi suất huy động
GĐXH - Các ngân hàng thương mại cổ phần đề xuất NHNN nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp các ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, từ đó có thể giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.
Theo báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm nay, mức tăng trưởng tín dụng cao. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nền kinh tế, cuối tháng 7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có động thái tích cực khi điều chỉnh hạn mức (room) tín dụng cho một số tổ chức tín dụng.
Đáng chú ý, việc điều chỉnh này được thực hiện trên nguyên tắc công khai và minh bạch, không yêu cầu các ngân hàng phải có văn bản đề nghị.
Mới đây, NHNN tiếp tục ra công văn chỉ đạo, yêu cầu toàn hệ thống ngân hàng triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ổn định lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất cho vay. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Ngân hàng đề xuất gì để duy trì nguồn vốn?
Trong bối cảnh dòng vốn huy động có dấu hiệu chững lại, các ngân hàng đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng.
Cụ thể, thông tin từ VPBank cho biết, 6 tháng đầu năm, ngân hàng này đã ghi nhận mức tăng 27% huy động từ khách hàng cá nhân và đẩy mạnh tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như: tín dụng xanh tăng 34,4%, tài trợ thương mại tăng 30% và cho vay mua nhà dự án tăng tới 200%.
Tuy nhiên, từ tháng 7, tốc độ tăng trưởng huy động có dấu hiệu chậm lại do dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư hấp dẫn hơn như chứng khoán và bất động sản.
VPBank kiến nghị rằng các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tăng tính linh hoạt trong điều hành lãi suất và xem xét nới tỷ lệ LDR (tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi) để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Đồng quan điểm, ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank, cũng đề xuất NHNN nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp các ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, từ đó có thể giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị NHNN xem xét tăng tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước trong cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn, giúp ngân hàng có thêm nguồn tín dụng để bơm ra nền kinh tế.
NHNN tiếp tục điều hành chính sách tín dụng linh hoạt
Kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh quý III/2025 của các tổ chức tín dụng do NHNN thực hiện cho thấy, có tới 62,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu vay vốn sẽ tăng cao vượt trội so với nhu cầu thanh toán và gửi tiền.
Các tổ chức tín dụng dự báo tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2025 sẽ đạt 16,8%, cao hơn mức tăng trưởng thực tế của năm 2024.
Tăng trưởng huy động vốn cũng được điều chỉnh lên mức 13,9% và nếu đạt được, đây sẽ là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.
Về định hướng những tháng cuối năm, theo ông Trần Anh Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm đã có những cải thiện tích cực.
NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tín dụng một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng bám sát mục tiêu đã đề ra để góp phần hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế.
Để duy trì mặt bằng lãi suất ổn định và hỗ trợ nền kinh tế, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN - cho biết cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.
Gần đây, NHNN đã đề xuất Bộ Tài chính có các giải pháp nhằm tăng tốc giải ngân đầu tư công, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ ra nền kinh tế và làm cơ sở để các ngân hàng huy động vốn.
Cùng với đó, NHNN cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước tăng lượng tiền gửi tại 4 ngân hàng có vốn nhà nước chi phối nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống.
