Tiêu huỷ khẩn cấp gần 2 tấn lợn bệnh, phát hiện xác lợn chết vứt bên đường ở Huế

Chiều 8/8, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc (TP Huế) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 6, tổ chức tiêu hủy 17 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, với tổng trọng lượng gần 2 tấn.

Trước đó, một hộ chăn nuôi ở thôn Lương Viện phát hiện dấu hiệu bất thường trên đàn lợn nên chủ động báo cáo cơ quan chức năng. Lực lượng thú y đến lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các bước tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn bệnh ở xã Vinh Lộc. Ảnh UBND xã.

Theo UBND xã Vinh Lộc cho biết, trên địa bàn hiện có một trang trại và hai điểm giết mổ (gồm một điểm tập trung và một hộ gia đình). Các cơ sở này đều có cán bộ thú y thường trực, phụ trách kiểm tra lâm sàng trước và sau giết mổ.

"Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ, kê khai hoạt động chăn nuôi và theo dõi sức khỏe vật nuôi. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như mua bán, vận chuyển hay vứt xác động vật trái phép", ông Nguyễn Ngọc Dũng nói.

Cùng ngày 8/8, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, vừa chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý xác lợn chết bị người dân phát hiện vứt ven đường Châu Chữ.

Lợn chết vứt bên đường ở phường Thủy Xuân.

Theo đó, xác lợn này được bọc sơ sài trong bao tải, có dấu hiệu phân hủy và bốc mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ phát tán mầm bệnh. Lực lượng chức năng tiến hành thu gom, chôn lấp và tiêu hủy xác lợn theo quy trình kỹ thuật.

Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền qua các tổ dân phố và mạng xã hội để nâng cao ý thức người dân, tuyệt đối không vứt xác động vật ra môi trường.

Đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện gia súc, gia cầm chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh cần kịp thời báo cho chính quyền hoặc cán bộ thú y; chủ động vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.