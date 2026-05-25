Nữ diễn viên đình đám thập niên 90 bị yêu cầu test ma tuý nhưng quyết không làm

Vài ngày qua, showbiz Việt rơi vào tình trạng "náo loạn" chưa từng có khi hàng loạt nghệ sĩ xét nghiệm hoặc có động thái phủ nhận liên quan đến nghi vấn sử dụng chất cấm. Ngày 25/5, Lệ Quyên bức xúc lên tiếng khi bị réo tên trong các thông tin nhạy cảm, còn Tuấn Hưng đăng tải clip tự xét nghiệm. Trước đó, Ngọc Sơn và Duy Mạnh đều đã công khai kết quả test nhanh ma túy nhằm tránh những suy diễn từ dư luận.

Mới đây, Việt Trinh trở thành cái tên tiếp theo bị cư dân mạng réo gọi giữa làn sóng nghệ sĩ lên tiếng trước những tin đồn tiêu cực liên quan đến chất cấm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khác với phản ứng của nhiều nghệ sĩ khác, Việt Trinh lại đăng tải video chia sẻ một cách khá nhẹ nhàng nhưng đầy thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi xét nghiệm ma túy.

"Có người kêu tôi đi xét nghiệm ma tuý, thấy người này người kia làm rồi mà tôi chưa làm để đừng bị nghi ngờ. Hôm qua nay rần rần, mọi người bình luận tùm lum trang cá nhân của tôi. Bây giờ tôi đi test thì chỉ tốn tiền, hoặc nó sẽ ra kết quả 1 ngày 5 loại rau hấp, cafe latte không đường, trà gạo lứt Nhật... Tôi không có 'chị mai chị thuý' đâu, mọi người chơi mạng xã hội phải văn minh xíu. Tôi đang phục vụ khối nghỉ hè, không có thời gian đôi co", "Người đẹp Tây đô" Việt trinh chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng, Việt Trinh cũng không ngần ngại công khai những comment "yêu cầu" cô test ma túy. Với sự đáp trả thẳng thắn của nữ diễn viên, nhiều khán giả hài lòng cho rằng nữ diễn viên đang chọn cách đối diện khá văn minh và hài hước thay vì phản ứng gay gắt trước những lời bàn tán vô căn cứ. Không ít ý kiến cũng đồng tình rằng việc liên tục yêu cầu nghệ sĩ phải tự đi xét nghiệm để chứng minh bản thân phần nào khắt khe với những nghệ sĩ đã giải nghệ, ăn chay nhiều năm như Việt Trinh.

Về phía Việt Trinh, cô thường xuyên chia sẻ các nội dung liên quan đến nấu ăn, làm vườn hay lối sống lành mạnh trên mạng xã hội. Vì thế, cũng có nhiều bình luận ủng hộ nữ diễn viên như: "Chị test ra toàn đồ chay, rau luộc với xoài chua không à"; "Chỉ cần xét nghiệm xem còn chút 'giọt sầu nào vỡ nát trong tim' không thui"; "Chị đừng quan tâm đến những comment vớ vẩn ấy. Nghe chị nói sở thích ăn uống của mình sao mà trùng hợp với sở thích của em nên càng yêu thích chị hơn"....

Việt Trinh tên thật là Trần Việt Trinh, sinh năm 1972 tại TP.HCM. Thập niên 90, Việt Trinh được xem là một diễn viên nữ nổi tiếng hàng đầu của điện ảnh Việt Nam nhờ bộ phim "Người đẹp Tây Đô". Với khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất duyên dáng, Việt Trinh đã trở thành ngôi sao điện ảnh ở các rạp chiếu phim thời bấy giờ.

Năm 2022, Diễn viên Việt Trinh đăng tâm thư thông cáo đến khán giả và truyền thông về việc cô chính thức giải nghệ với vai trò diễn viên và đạo diễn sau hơn 30 năm đóng phim để dành thời gian chăm sóc cho con trai.