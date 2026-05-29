Trước khi ly hôn ở tuổi trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao?

Vào thập niên 1990, bộ phim “Xin hãy tin em” gây tiếng vang không chỉ nhờ nội dung hấp dẫn mà còn bởi dàn diễn viên được đánh giá là phù hợp với từng nhân vật. Nhiều gương mặt tham gia bộ phim thậm chí bị gắn chặt với vai diễn của mình vì quá thành công. Trường hợp tiêu biểu nhất là nhân vật Hoài “Thát-chơ” do diễn viên Lệ Hằng đảm nhận. Qua diễn xuất của Lệ Hằng, Hoài “Thát-chơ” hiện lên là một cô gái cá tính, nổi loạn và có phần ngông cuồng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối và giàu tình thương. Lối diễn xuất tinh tế, tự nhiên cùng nét duyên riêng của nữ diễn viên đã giúp nhân vật trở nên sống động, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.