Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trước khi ly hôn ở tuổi trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao?

Thứ sáu, 10:13 29/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' đã quyết định chia sẻ thông tin ly hôn ở tuổi trung niên trên trang cá nhân. Trước khi công khai sự việc này, nữ diễn viên quê Tuyên Quang có cuộc sống ra sao?

Tình địch đáng ghét của Hoài "Thát-chơ" (Lệ Hằng) phim "Xin hãy tin em": Viên mãn bên chồng HLV thể hình tuổi trung niênTình địch đáng ghét của Hoài 'Thát-chơ' (Lệ Hằng) phim 'Xin hãy tin em': Viên mãn bên chồng HLV thể hình tuổi trung niên

GĐXH - Vân Anh chính là diễn viên thủ vai Phương - tình địch đáng ghét của Hoài 'Thát-chơ' (Lệ Hằng) trong "Xin hãy tin em". Sau 26 năm phim phát sóng, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Trước khi ly hôn ở trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3.

Diễn viên Lệ Hằng "Xin hãy tin em" đã kể về câu chuyện cuộc hôn nhân đã qua của mình bằng sự bình tĩnh. Chị cho biết lấy chồng từ thập niên 90 nhưng chỉ sống hạnh phúc được vài năm rồi sau đó sống ly thân. Và hiện tại ở tuổi 52, nữ diễn viên quê gốc Tuyên Quang đã quyết định cùng chồng ly hôn trong hòa bình. Chị cũng mong mỗi người phụ nữ đừng giống như cuộc sống của chị.

Trước khi ly hôn ở trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 4.

Diễn viên Lệ Hằng và diễn viên Hoa Thúy từng đóng chung với nhau trong phim "Xin hãy tin em". Cả 2 có một mối quan hệ thân thiết vì là đồng nghiệp cùng trang lứa. Hiện tại, cả 2 đã có những ngã rẽ khác nhau, người vẫn làm công việc diễn xuất, người lại rời xa màn ảnh sân khấu.

Trước khi ly hôn ở trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 5.

Vào thập niên 1990, bộ phim “Xin hãy tin em” gây tiếng vang không chỉ nhờ nội dung hấp dẫn mà còn bởi dàn diễn viên được đánh giá là phù hợp với từng nhân vật. Nhiều gương mặt tham gia bộ phim thậm chí bị gắn chặt với vai diễn của mình vì quá thành công. Trường hợp tiêu biểu nhất là nhân vật Hoài “Thát-chơ” do diễn viên Lệ Hằng đảm nhận. Qua diễn xuất của Lệ Hằng, Hoài “Thát-chơ” hiện lên là một cô gái cá tính, nổi loạn và có phần ngông cuồng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối và giàu tình thương. Lối diễn xuất tinh tế, tự nhiên cùng nét duyên riêng của nữ diễn viên đã giúp nhân vật trở nên sống động, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Trước khi ly hôn ở trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 6.

Chính thành công quá lớn của vai diễn này khiến Lệ Hằng nhiều năm liền bị xem là “chết vai”. Khi còn hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng dù sau “Xin hãy tin em”, chị tiếp tục tham gia nhiều bộ phim và đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, nhưng mỗi khi gặp ngoài đời, khán giả vẫn chỉ nhớ và gọi chị bằng cái tên Hoài “Thát-chơ”. Cho đến nay, hình ảnh nhân vật Hoài “Thát-chơ” vẫn được xem là cái bóng lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lệ Hằng.

Trước khi ly hôn ở trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 7.

Thời gian sau này, Lệ Hằng cũng cố hết sức thay đổi để "làm mới" vai diễn nhưng không thành công. Cuối cùng, chị rời xa màn ảnh và làm nghề tự do.

Trước khi ly hôn ở trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 8.

Cuộc sống của Lệ Hằng cũng rơi vào biến cố vào tháng 4/2023, nữ diễn viên bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Trước khi ly hôn ở trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 9.

Sau biến cố này, Lệ Hằng gần như không còn cơ hội quay lại sân khấu hay phim ảnh. Theo nữ diễn viên quê Tuyên Quang, có thể một số ca sĩ vẫn được biểu diễn trở lại, nhưng với lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh, những nghệ sĩ từng vướng sai lầm rất khó xuất hiện trên màn ảnh như trước. "Tôi chắc chắn không quay lại nghề nữa. Sức khỏe giờ cũng không còn tốt để đi làm", cô nói.

Trước khi ly hôn ở trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 10.

Ở tuổi 52, đã ly hôn, Lệ Hằng sống kín tiếng và thỉnh thoảng mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Lệ Hằng sinh năm 1975, nữ diễn viên ghi dấu ấn với nhiều phim như: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Lệ Hằng thường được giao những vai cá tính mạnh hoặc phản diện. Đến năm 2012, nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ và gần như rút khỏi showbiz Việt.

Thắm - cô bạn thân Hoài "Thát-chơ" Lệ Hằng "Xin hãy tin em" khoe góc nhà đúng kiểu trở về tuổi thơ cùng gian bếp củiThắm - cô bạn thân Hoài 'Thát-chơ' Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' khoe góc nhà đúng kiểu trở về tuổi thơ cùng gian bếp củi

GĐXH - Nữ diễn viên trồng nhiều cây cảnh, dựng lều và còn tạo bếp củi nấu nướng, như một góc để "trở về tuổi thơ".


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giám khảo gây tranh cãi khi chấm thí sinh hoa hậu loạt điểm dưới trung bình

Giám khảo gây tranh cãi khi chấm thí sinh hoa hậu loạt điểm dưới trung bình

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Sau đêm bán kết 1 MGI All Stars, danh tính giám khảo Omar Harfouch được dân tình tìm kiếm trên mạng xã hội vì cách chấm điểm được đánh giá là khá khắt khe.

Màn rao 'bán con trai' hài hước của nghệ sĩ Vân Dung

Màn rao 'bán con trai' hài hước của nghệ sĩ Vân Dung

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Nổi tiếng với những vai diễn đanh đá, chua ngoa trên sân khấu Táo Quân cũng như các bộ phim truyền hình nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Vân Dung lại là một người mẹ cực kỳ tâm lý và hài hước. Mới đây, Táo Y tế đã khiến người hâm mộ được một phen "cười ra nước mắt" khi đăng tải dòng trạng thái nhắn gửi đến cô con dâu tương lai của mình.

Nam NSƯT 60 tuổi vừa khoe 'bình yên' bên Hồng Đào, Thành Lộc bình luận một câu gây chú ý

Nam NSƯT 60 tuổi vừa khoe 'bình yên' bên Hồng Đào, Thành Lộc bình luận một câu gây chú ý

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào vừa có khoảnh khắc bình yên bên nhau. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như: Thành Lộc, Tú Vi... để lại bình luận hài hước khiến khán giả thích thú.

Tin sao ngày 28/5: Việt Hoa lãng mạn bên Trọng Trí trên du thuyền, H'Hen Niê chính thức trở lại, Diễm My 9X gây bất ngờ

Tin sao ngày 28/5: Việt Hoa lãng mạn bên Trọng Trí trên du thuyền, H'Hen Niê chính thức trở lại, Diễm My 9X gây bất ngờ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cặp đôi vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí có những khoảnh khắc lãng mạn trên du thuyền, trong khi đó Hoa hậu H'Hen Niê chính thức trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con.

Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi Minh

Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi Minh

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Vị đại gia mới đặt vấn đề muốn Hoa hậu Vi Minh rời khỏi vai trò làm gương mặt đại diện cho Tập đoàn Hải Minh và hứa hẹn sẽ đầu tư lớn cho cô.

Danh ca Bảo Yến kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc

Danh ca Bảo Yến kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Danh ca Bảo Yến và các nghệ sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, An Huy, Thùy Chi ... tham gia chương trình nghệ thuật "true Concert 2026 -Tình Đất". Chương trình nghệ thuật này sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.

Chồng H'Hen Niê có động thái gây chú ý khi vợ có 'tin vui'

Chồng H'Hen Niê có động thái gây chú ý khi vợ có 'tin vui'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con. Chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh cùng con gái bày tỏ sự ủng hộ vợ vô điều kiện.

Nữ diễn viên quê Tuyên Quang từng bị bắt vì ma tuý, xác nhận ly hôn ở tuổi 52

Nữ diễn viên quê Tuyên Quang từng bị bắt vì ma tuý, xác nhận ly hôn ở tuổi 52

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nữ diễn viên Lệ Hằng gây chú ý khi xác nhận ly hôn ở tuổi 52 sau 20 năm ly thân. Cô chia sẻ về cuộc sống sau biến cố và những bài học quý giá.

Á hậu vừa nhận bằng Thạc sĩ MBA tại Mỹ: Từng là BTV VTV, Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ

Á hậu vừa nhận bằng Thạc sĩ MBA tại Mỹ: Từng là BTV VTV, Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu/BTV Quỳnh Nga gây chú ý khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

Khán giả Việt Nam xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên những kênh sóng nào?

Khán giả Việt Nam xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên những kênh sóng nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.

Xem nhiều

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31

Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31

Giải trí
Chồng H'Hen Niê có động thái gây chú ý khi vợ có 'tin vui'

Chồng H'Hen Niê có động thái gây chú ý khi vợ có 'tin vui'

Giải trí
Con gái Phương Oanh gây chú ý

Con gái Phương Oanh gây chú ý

Giải trí
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top