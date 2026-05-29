Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nhạc sĩ Tô Hiếu đã xác nhận với Gia đình & Xã hội thông tin buồn về việc mẹ ruột của Thương Tín, bà Nguyễn Thị Hương, đã qua đời ở tuổi 90.

"Tối nay tôi và Thanh Tùng - con trai Thương Tín - sẽ từ Sài Gòn về quê để tham gia tang lễ, đưa bà đi chặng cuối đời. Vài ngày trước, tôi có dịp ra Phan Rang và ghé thăm, lúc đó bà đã yếu, hấp hối nhưng bà vẫn cố gắng ở bên con cháu đến hôm nay.

Bà ra đi vì tuổi cao sức yếu, không dặn dò gì con cháu nhưng tôi nhớ mãi câu nói của bà lúc Thương Tín qua đời: 'Con đi trước, mẹ lựa ngày mẹ theo sau…'. Câu nói đó đã ứng nghiệm, bà đã rời cõi nhân gian lúc 10h15 ngày 29/5/2026. Xin vĩnh biệt bà, người đã sinh ra một huyền thoại điện ảnh Việt Nam", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hương qua đời sau nửa năm cố nghệ sĩ Thương Tín mất vào tháng 12/2025. Hiện gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho bà Nguyễn Thị Hương tại quê nhà.

Mẹ ruột và nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu.

Sinh thời, bà Nguyễn Thị Hương được biết đến là người phụ nữ tần tảo, dành cả cuộc đời chăm lo cho gia đình và các con. Bà có 9 người con: ngoài Thương Tín và 2 con trai đã qua đời thì còn có 4 con gái tên: Hạnh, Hiếu, Hiền, Thuận (2 cô đang sống ở nước ngoài) và 2 con trai là Hiệp, Bình. Dù không hoạt động nghệ thuật, bà luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với Thương Tín.

Cố nghệ sĩ Thương Tín từng nhiều lần nhắc về mẹ. Thời điểm gặp biến cố về sức khỏe, Thương Tín đã về Khánh Hòa để sống cùng gia đình. Lúc đó, mẹ ruột ông là bà Nguyễn Thị Hương đã chăm lo cho bệnh tình của nghệ sĩ Thương Tín.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng,...

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn.

Cuối đời, Thương Tín sống cùng xã với vợ cũ nhưng không còn liên lạc từ cuối năm 2024 sau khi hai người chia tay do mâu thuẫn. Trong thời gian này, Thương Tín chuyển về quê sống cùng mẹ ruột, không gặp con gái và luôn sống trong nỗi day dứt, nhớ thương con.