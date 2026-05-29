Con trai Jennifer Phạm 18 tuổi gây chú ý

Thứ sáu, 13:00 29/05/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Jennifer Phạm tiết lộ Bảo Nam - con trai 18 tuổi của mình đang chuẩn bị vào đại học với "hành trang" là niềm đam mê vật lý, nghiên cứu.

Jennifer Phạm tặng món quà đặc biệt cho con trai 18 tuổi

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm khoe hình ảnh đưa con trai Bảo Nam sang Canada xem đua xe F1. Cô muốn cùng con tận hưởng mùa hè cuối cùng của thời học trò, trước khi bước vào đại học.

Vừa qua, Jennifer Phạm gây chú ý khi khoe hình ảnh đưa con trai Bảo Nam sang Canada xem đua xe F1. Đây là món quà nàng hậu tặng con trai nhân dịp tốt nghiệp THPT, chuẩn bị bước vào đại học. 

Jennifer Phạm luôn tự hào vì con trai là người có mục tiêu rõ ràng. Theo cô, Bảo Nam đam mê vật lý, định hướng theo con đường nghiên cứu. Vì thế, từ cấp ba, con đã chủ động vạch lộ trình ứng tuyển đại học, kiên định với mảng nghiên cứu. Hiện tại, Bảo Nam đã nhận thư mời nhập học từ một số đại học tại Mỹ và đang cân nhắc chọn trường. 

Trước đó, Jennifer Phạm đã đưa con tham quan loạt trường nổi tiếng về công nghệ, y học và vật lý để cảm nhận không khí giảng đường, có thêm cơ sở chọn lựa.

Jennifer Phạm đưa con trai Bảo Nam đến Montreal (Canada) xem chặng đua Công thức 1. Đây là món quà cô tặng con trước lễ tốt nghiệp THPT, chuẩn bị vào Đại học.

Cũng theo Jennifer Phạm, Bảo Nam bày tỏ nguyện vọng ở ký túc xá để trải nghiệm đời sống sinh viên và rèn tính tự lập. Dù vừa thương vừa lo khi con sắp rời vòng tay gia đình nhưng nàng hậu vẫn đồng ý để con tự lập.

Nửa năm trước, khi sang Mỹ hỗ trợ con chuẩn bị vào đại học, Jennifer Phạm đã mua tặng Bảo Nam một chiếc ôtô để cậu chủ động đi lại, tiện về thăm nhà nếu học xa. Và món quà mừng con trai tốt nghiệp THPT là chuyến đi Canada xem đua xe Công thức 1. 

Được biết, không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Bảo Nam còn có năng khiếu piano nhưng không hứng thú biểu diễn chuyên nghiệp. Cậu cũng đam mê thể thao, đặc biệt là cầu lông, và thường xuyên tập luyện cho đội tuyển của trường. 

Ở tuổi 18, Bảo Nam cao 1m90 khiến Jennifer Phạm cảm thấy "nhỏ bé" bên cạnh con trai.

Bảo Nam ở tuổi 18.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, sau đó về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô từng tham gia một số phim như: Tiếng dương cầm trên biển,Những chiếc lá thời gian, Xin thề anh nói thật... Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC. Sau khi ly hôn với ca sĩ Quang Dũng, cô đi bước nữa cùng doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có thêm ba bé Na, Nu, Nấm.

Bảo Nam sinh năm 2008, là con chung của Jennifer Phạm và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ. Cậu từng có thời gian về Việt Nam sống cùng mẹ và doanh nhân Đức Hải trước khi trở lại Mỹ năm 2020. Theo nàng hậu, Bảo Nam và chồng hiện tại của cô khá thân thiết, hợp tính khi bàn về công nghệ và thể thao.

