Con trai Jennifer Phạm 18 tuổi gây chú ý
GĐXH - Jennifer Phạm tiết lộ Bảo Nam - con trai 18 tuổi của mình đang chuẩn bị vào đại học với "hành trang" là niềm đam mê vật lý, nghiên cứu.
Vừa qua, Jennifer Phạm gây chú ý khi khoe hình ảnh đưa con trai Bảo Nam sang Canada xem đua xe F1. Đây là món quà nàng hậu tặng con trai nhân dịp tốt nghiệp THPT, chuẩn bị bước vào đại học.
Jennifer Phạm luôn tự hào vì con trai là người có mục tiêu rõ ràng. Theo cô, Bảo Nam đam mê vật lý, định hướng theo con đường nghiên cứu. Vì thế, từ cấp ba, con đã chủ động vạch lộ trình ứng tuyển đại học, kiên định với mảng nghiên cứu. Hiện tại, Bảo Nam đã nhận thư mời nhập học từ một số đại học tại Mỹ và đang cân nhắc chọn trường.
Trước đó, Jennifer Phạm đã đưa con tham quan loạt trường nổi tiếng về công nghệ, y học và vật lý để cảm nhận không khí giảng đường, có thêm cơ sở chọn lựa.
Cũng theo Jennifer Phạm, Bảo Nam bày tỏ nguyện vọng ở ký túc xá để trải nghiệm đời sống sinh viên và rèn tính tự lập. Dù vừa thương vừa lo khi con sắp rời vòng tay gia đình nhưng nàng hậu vẫn đồng ý để con tự lập.
Nửa năm trước, khi sang Mỹ hỗ trợ con chuẩn bị vào đại học, Jennifer Phạm đã mua tặng Bảo Nam một chiếc ôtô để cậu chủ động đi lại, tiện về thăm nhà nếu học xa. Và món quà mừng con trai tốt nghiệp THPT là chuyến đi Canada xem đua xe Công thức 1.
Được biết, không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Bảo Nam còn có năng khiếu piano nhưng không hứng thú biểu diễn chuyên nghiệp. Cậu cũng đam mê thể thao, đặc biệt là cầu lông, và thường xuyên tập luyện cho đội tuyển của trường.
Ở tuổi 18, Bảo Nam cao 1m90 khiến Jennifer Phạm cảm thấy "nhỏ bé" bên cạnh con trai.
Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, sau đó về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô từng tham gia một số phim như: Tiếng dương cầm trên biển,Những chiếc lá thời gian, Xin thề anh nói thật... Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC. Sau khi ly hôn với ca sĩ Quang Dũng, cô đi bước nữa cùng doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có thêm ba bé Na, Nu, Nấm.
Bảo Nam sinh năm 2008, là con chung của Jennifer Phạm và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ. Cậu từng có thời gian về Việt Nam sống cùng mẹ và doanh nhân Đức Hải trước khi trở lại Mỹ năm 2020. Theo nàng hậu, Bảo Nam và chồng hiện tại của cô khá thân thiết, hợp tính khi bàn về công nghệ và thể thao.
Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh biểu diễn văn nghệ tổng kết năm học gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Bé Tuệ An, con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, được mẹ chia sẻ trên trang cá nhân với những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu khi tham gia biểu diễn văn nghệ tại trường trong lễ tổng kết năm học.
Trước khi ly hôn ở tuổi trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' đã quyết định chia sẻ thông tin ly hôn ở tuổi trung niên trên trang cá nhân. Trước khi công khai sự việc này, nữ diễn viên quê Tuyên Quang có cuộc sống ra sao?
Giám khảo gây tranh cãi khi chấm thí sinh hoa hậu loạt điểm dưới trung bìnhThế giới showbiz - 7 giờ trước
Sau đêm bán kết 1 MGI All Stars, danh tính giám khảo Omar Harfouch được dân tình tìm kiếm trên mạng xã hội vì cách chấm điểm được đánh giá là khá khắt khe.
Màn rao 'bán con trai' hài hước của nghệ sĩ Vân DungGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Nổi tiếng với những vai diễn đanh đá, chua ngoa trên sân khấu Táo Quân cũng như các bộ phim truyền hình nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Vân Dung lại là một người mẹ cực kỳ tâm lý và hài hước. Mới đây, Táo Y tế đã khiến người hâm mộ được một phen "cười ra nước mắt" khi đăng tải dòng trạng thái nhắn gửi đến cô con dâu tương lai của mình.
Nam NSƯT 60 tuổi vừa khoe 'bình yên' bên Hồng Đào, Thành Lộc bình luận một câu gây chú ýGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào vừa có khoảnh khắc bình yên bên nhau. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như: Thành Lộc, Tú Vi... để lại bình luận hài hước khiến khán giả thích thú.
Tin sao ngày 28/5: Việt Hoa lãng mạn bên Trọng Trí trên du thuyền, H'Hen Niê chính thức trở lại, Diễm My 9X gây bất ngờGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Cặp đôi vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí có những khoảnh khắc lãng mạn trên du thuyền, trong khi đó Hoa hậu H'Hen Niê chính thức trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con.
Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi MinhXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Vị đại gia mới đặt vấn đề muốn Hoa hậu Vi Minh rời khỏi vai trò làm gương mặt đại diện cho Tập đoàn Hải Minh và hứa hẹn sẽ đầu tư lớn cho cô.
Danh ca Bảo Yến kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạcXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Danh ca Bảo Yến và các nghệ sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, An Huy, Thùy Chi ... tham gia chương trình nghệ thuật "true Concert 2026 -Tình Đất". Chương trình nghệ thuật này sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.
Chồng H'Hen Niê có động thái gây chú ý khi vợ có 'tin vui'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con. Chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh cùng con gái bày tỏ sự ủng hộ vợ vô điều kiện.
Nữ diễn viên quê Tuyên Quang từng bị bắt vì ma tuý, xác nhận ly hôn ở tuổi 52Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Nữ diễn viên Lệ Hằng gây chú ý khi xác nhận ly hôn ở tuổi 52 sau 20 năm ly thân. Cô chia sẻ về cuộc sống sau biến cố và những bài học quý giá.
Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa
Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.