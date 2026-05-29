Cuộc thi âm nhạc sơ khảo trên nền tảng TikTok, thí sinh hát mộc 100%

Sáng 29/5, Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam đã chính thức khởi động cuộc thi Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với chủ đề "Khơi nguồn đam mê – Chắp cánh tài năng âm nhạc Việt" và hội đồng giám khảo gồm: NSND Trung Hiếu (GĐ Nhà hát Kịch Hà Nội); NSƯT Phương Nga (HV Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); NSƯT Phạm Thế Vĩ (Nhạc viện TP.HCM); Nhạc sĩ Đỗ Bảo; Nhạc sĩ Giáng Son… cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hoạt động nghệ thuật thanh thiếu niên nổi bật và giàu sức lan tỏa nhất năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng BTC cuộc thi cho biết, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cuộc thi là sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên và các bạn trẻ yêu ca hát trong độ tuổi từ 6 đến 25.

Trước băn khoăn về khoảng cách độ tuổi khá lớn giữa các thí sinh, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi được chia thành 5 bảng thi riêng biệt để đảm bảo tính công bằng. Các bảng được phân chia theo nhóm tuổi từ tiểu học đến sinh viên và hệ chuyên nghiệp. Đồng thời, cuộc thi cũng tách riêng nhiều dòng nhạc như thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian – truyền thống và thính phòng.

"Các bạn sẽ có sân chơi riêng của mình chứ không bị lẫn giữa chuyên và không chuyên, giữa lớn và bé, giữa các dòng nhạc khác nhau", ông Tuấn nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng định hướng hợp tác với các tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh trong tương lai.

Một trong những điểm đáng chú ý của "Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026" là vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc 100% (không qua thu, không qua mic, không qua chỉnh sửa) trên nền tảng TikTok.

Trả lời câu hỏi về việc lựa chọn TikTok làm nền tảng cho vòng Sơ khảo Online, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết đây là quyết định xuất phát từ xu hướng phát triển tất yếu của xã hội số.

Theo ông, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, các cuộc thi, tổ chức hay đơn vị giáo dục đều cần chủ động thích ứng và hội nhập. TikTok hiện là một trong những nền tảng có khả năng lan tỏa thông tin nhanh chóng và hiệu quả, vì vậy Ban tổ chức lựa chọn nền tảng này để hỗ trợ công tác truyền thông và tiếp nhận bài dự thi.

Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định yếu tố mạng xã hội không phải là tiêu chí quyết định kết quả cuộc thi. TikTok chỉ đóng vai trò hỗ trợ ở khâu đăng tải và lan tỏa bài thi/cuộc thi và giúp thí sinh xây dựng hình ảnh cá nhân từ sớm. Trong khi chất lượng chuyên môn vẫn là yếu tố then chốt. Cụ thể, 80% số điểm do ban giám khảo quyết định, còn 20% đến từ bình chọn của khán giả.

"Các thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu có năng lực, đam mê và tham gia cuộc thi bằng sự nghiêm túc, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để tiến sâu. Kết quả không phụ thuộc hoàn toàn vào độ nổi tiếng hay mức độ lan tỏa trên mạng xã hội", ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Có mặt tại họp báo, ca sĩ Duy Khoa (Sao Mai điểm hẹn 2008) cho rằng, cuộc thi âm nhạc là cơ hội quý giá cho các bạn trẻ học hỏi, bởi dù "người chưa thành công sẽ nhiều hơn người thành công" nhưng mỗi lần thất bại đều là một bài học quý giá, giúp tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Anh đưa ra 4 lời khuyên chính xác cho thí sinh: Chọn bài hát phù hợp với năng lực lứa tuổi: "Ví dụ còn ít tuổi mà hát: 'Mẹ ơi, con đã già rồi…' thì sẽ không đánh giá cao bởi vì thí sinh chưa có đủ sự từng trải để thể hiện ca khúc đòi hỏi cái sự sâu lắng, trải nghiệm như vậy".

Bên cạnh đó, theo Duy Khoa, thí sinh cần tạo được dấu ấn riêng giữa hàng nghìn phần thi bằng sự sáng tạo và luyện tập nghiêm túc. Nam ca sĩ cũng khuyên phụ huynh không nên tạo áp lực cho con em khi tham gia cuộc thi: "Hãy để cho các con chơi, hãy để cho các con được thoải mái thể hiện mình".

Cuối cùng, về với vai trò của mạng xã hội trong sân chơi âm nhạc hiện nay, Duy Khoa cho rằng đây là một kênh để các bạn trẻ xây dựng thương hiệu cá nhân, để trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, để có thể phát triển sự bền vững và được giới chuyên môn công nhận, giọng ca trẻ vẫn cần có đam mê, có nội lực thực sự và cần trau dồi, rèn luyện không ngừng. "Còn nếu không thì bạn sẽ chỉ là một 'hiện tượng' trồi lên rồi lại sụt xuống mà thôi", Duy Khoa khẳng định.

Vòng sơ khảo online của cuộc thi diễn ra từ ngày 29/5 đến 31/8/2026. Các thí sinh xuất sắc sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM trước khi bước vào chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hà Nội. Theo Ban tổ chức, hiện cuộc thi đã nhận được hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham gia.