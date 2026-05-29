Hứa Vĩ Văn tuổi 47 vẫn độc thân: 'Kết hôn rồi có hạnh phúc hay không?'

Hứa Vĩ Văn: 'Những vai tổng tài, soái ca tôi không nhận nữa'

Đã 8 năm kể từ phim truyền hình "Tử thi lên tiếng" (phần 3 của loạt Hồ sơ lửa), anh mới tái xuất màn ảnh nhỏ với vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành trong phim "Tận hiến" (VTV3). Đang thành công với điện ảnh, điều gì thôi thúc anh tham gia bộ phim này?

- Kịch bản này hoàn toàn thu hút tôi, giống như là "cá gặp nước". Phim là câu chuyện có thật, tái hiện cuộc đời và những cống hiến thầm lặng của một con người vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Với một diễn viên, đó là một đặc ân xứng đáng để trở lại với màn ảnh nhỏ.

Thú thật, hơn 20 năm đóng phim nhưng tôi gần như chưa từng gặp một kịch bản chính luận - tình báo nào thật sự đủ sức nặng để mình bung hết khả năng. Cho nên khi gặp dự án này, tôi cảm giác như cuối cùng mình cũng có cơ hội sử dụng toàn bộ những gì mình tích lũy được suốt nhiều năm qua.

Tôi thật sự mãn nguyện vì được sống với nhân vật này. Đương nhiên tôi không thể giỏi như nguyên mẫu Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2024 - vì đó là một con người quá đặc biệt. Ông giỏi nhiều ngoại ngữ, giỏi võ thuật, vừa là người cha của một gia đình có 4 người con, vừa mang trọng trách với đất nước. Vì vậy, tôi chỉ có thể tái hiện một lát cắt nào đó trong cuộc đời của ông.

Nhân vật Nguyễn Thành trong "Tận hiến" là một người cha có nội tâm giằng xé giữa gia đình và nhiệm vụ quốc gia. Anh thể hiện tâm lý đó ra sao?

- Đây là vai diễn đòi hỏi diễn viên phải có trải nghiệm sống và nội lực tâm lý nhất định. Nếu không có những va chạm trong cuộc đời thì rất khó thể hiện được các lớp tính cách của nhân vật.

Điều đặc biệt là nhân vật này liên tục thay đổi "bản dạng". Gặp người này là một tính cách khác, gặp người kia lại trở thành một con người khác. Trong cùng một cuộc đời nhưng phải sống nhiều thân phận. Có lúc tôi đọc kịch bản mà cảm giác như mình bị "tẩu hỏa nhập ma". Bởi nhân vật phức tạp đến mức bản thân diễn viên cũng bị cuốn vào trạng thái tâm lý đó. Có phân đoạn tôi phải diễn cùng lúc 4-5 phiên bản của nhân vật trong cùng một bối cảnh.

Vai diễn này vắt kiệt năng lượng của tôi, cả về tâm lý lẫn thể lực. Đặc biệt, nhân vật rất giỏi võ thuật nên có rất nhiều cảnh hành động khó. Hầu như sau mỗi ngày quay tôi đều bị chấn thương, người bầm tím hết - từ chân, đầu gối đến vai.

Ngoài ra, giống như nguyên mẫu, nhân vật Nguyễn Thành trong phim thông thạo nhiều ngoại ngữ, hôm nay nói tiếng Anh, hôm sau lại thoại tiếng Pháp, có cảnh dùng tiếng Lào... Với tôi, tiếng Anh không phải trở ngại, tiếng Pháp từng được làm quen trước đó ở phim "Đất rừng phương Nam", còn tiếng Lào lại là thử thách hoàn toàn mới. Việc ghi nhớ lời thoại, phát âm chính xác và thể hiện tự nhiên trước ống kính đòi hỏi nỗ lực lớn.

Với bộ phim này, tôi không dám khẳng định mình đã làm hay đến đâu, nhưng chắc chắn đây là một trong những vai diễn khiến tôi hứng thú và dốc sức nhiều nhất trong sự nghiệp.

Tạo hình của Hứa Vĩ Văn trong "Tận hiến" là làn da rám nắng rắn rỏi, gương mặt phong sương, cùng nhiều kiểu trang phục đa dạng, từ vest lịch lãm đến áo nâu bình dị.

Vậy anh có gặp khó khăn hay áp lực gì với vai diễn được cho là "hứng thú và dốc sức nhiều nhất sự nghiệp" này không?

- Không chỉ khó về ngôn ngữ, "Tận hiến" còn là hành trình thử thách thể lực. Bộ phim được quay tại nhiều địa điểm như Hà Nội, Thanh Hóa và Viêng Chăn (Lào), đi bộ vài cây số vào rừng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngoài yêu cầu thể lực, để phù hợp với hình tượng nhân vật, còn cần da sạm, phong trần,...

May mắn tôi tham gia "Tận hiến" ngay sau khi hoàn thành vai diễn trong "Mưa đỏ" nên tôi có lợi thế vóc dáng, thể trạng đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, tôi giữ thói quen tập luyện thể lực, đồng thời phơi nắng mỗi ngày trước khi phim bấm máy và trong suốt thời gian trên phim trường để duy trì làn da đen sạm. Nhờ kinh nghiệm thực hiện các cảnh đánh đấm, rượt đuổi ở một số phim trước, tôi đều thuận lợi bước vào loạt cảnh hành động như rượt đuổi, đấu súng hay tra tấn,...

Thế nhưng, nhiều lúc tôi nghĩ, so với những gì nguyên mẫu là Thượng tá Nguyễn Thượng Giốc từng trải qua thì những khó khăn của mình và ê-kíp thực sự không đáng là gì. Chính điều đó trở thành động lực để tôi hoàn thành vai diễn này một cách trọn vẹn.

Thời gian gần đây, từ "Đất rừng phương Nam" hay "Mưa đỏ" đến "Hộ linh tráng sỹ: Bí mật mộ vua Đinh" và "Tận hiến" đều là các bộ phim mang tinh thần sử thi, có yếu tố lịch sử. Dường như anh đang định hướng diễn xuất theo dòng phim này?

- Tôi luôn ủng hộ với các dự án khai thác đề tài chính luận, bởi, lịch sử Việt Nam còn rất nhiều câu chuyện hay chưa được kể trên màn ảnh. Không phải làm nhiều phim lịch sử là khán giả sẽ ngán, quan trọng là phim có hay và được làm tử tế hay không thôi.

Sau nhiều năm làm nghề, tôi nhận ra có những dòng phim không chỉ đơn thuần là công việc. Đó là nơi tôi có thể bày tỏ trách nhiệm, sự biết ơn và cả mong muốn được góp một phần rất nhỏ vào việc kể lại những câu chuyện của lịch sử.

Vì vậy, những bộ phim về đề tài lịch sử, Cách mạng sẽ là hướng đi mà mình chủ động lựa chọn để gắn bó trong chặng đường sắp tới. Không phải vì dễ hay khó, mà vì mình tin đây là con đường có giá trị lâu dài và xứng đáng để mình theo đuổi.

Dù vậy, anh vẫn tích cực "đá sân" điện ảnh với dòng phim thương mại!?

- Thú thật là hiện tại tôi có khá nhiều lời mời đóng phim, đủ thể loại. Nhưng có những dòng phim tôi không tham gia, ví dụ phim ma hay những phim hài nhảm. Những dạng vai "tổng tài soái ca" tôi cũng không nhận nữa, vì đó không phải con đường tôi muốn theo đuổi.

Tôi muốn làm điều gì đó thật sự có giá trị. Nếu nhìn lại một năm vừa qua, mọi người sẽ thấy 4 vai diễn của tôi đều khác nhau hoàn toàn, không bị lặp lại. Những vai quá giống ngoại hình hay màu sắc quen thuộc của mình thì tôi không còn hứng thú.

Hứa Vĩ Văn trong vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, bí danh P1.

"Độc thân không hẳn là cô đơn!"

Sự nghiệp thành công, ngoại hình vẫn trẻ trung phong độ dù đã ở tuổi 47, điều khán giả tò mò là vì sao anh vẫn một mình, cô đơn lẻ bóng?

- Câu hỏi này tôi gặp nhiều rồi. Nhưng mọi người thường nhìn vào chuyện tôi độc thân hay kết hôn mà quên không hỏi tôi có hạnh phúc hay không?

Tôi thường tự hỏi bản thân: Mình thật sự thích ăn món gì? Muốn đi đâu? Có đang sống cho chính cảm xúc của mình hay không? Hay mình chỉ đang làm theo mong muốn của người khác? Khi đi với bạn bè, mình chọn món ăn vì mình thích hay vì cả nhóm thích? Mình đến một nơi vì bản thân muốn đi hay vì người khác muốn? Cuối cùng, điều quan trọng là mình đã biết cách tạo hạnh phúc cho chính mình chưa?

Còn chuyện kết hôn hay độc thân, với tôi đó là lựa chọn cá nhân. Tôi có nhiều bạn bè lập gia đình và chính họ cũng có rất nhiều trăn trở. Có người hôm nay vui, mai lại áp lực vì con cái, vì hôn nhân, vì cuộc sống. Thành ra, tôi cho rằng không thể mặc định rằng kết hôn là sẽ hạnh phúc, còn độc thân là cô đơn.

Bản thân tôi không cần mọi người đều hiểu mình. Những gì tôi trải qua cũng khác nhiều người. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn dành thời gian cho những người mình thương yêu mà có khi còn không đủ. Thậm chí như con chó tôi nuôi, mỗi lần đi làm xa tôi cũng thấy áy náy vì không ở cạnh nó được. Điều quan trọng nhất mà tôi quan tâm là tôi có tạo được sự bình yên cho chính mình và lan tỏa điều tích cực đến những người xung quanh hay không.

Nói như vậy có thể hiểu là anh đang hài lòng với cuộc sống độc thân?

- Không hẳn là tôi hài lòng với chuyện độc thân, mà là hài lòng với trạng thái hiện tại của mình. Bởi vì ngay cả khi kết hôn, chưa chắc đã hạnh phúc.

Hai con người, hai tính cách, hai cuộc sống khác nhau, để đi cùng nhau lâu dài là chuyện rất khó. Cuộc sống luôn có những biến cố mà mình không thể lường trước được. Cho nên ở thời điểm này, tôi thấy điều quý giá nhất là sự bình an, vui vẻ và cân bằng trong cuộc sống.

Cảm ơn chia sẻ của Hứa Vĩ Văn!

Hứa Vĩ Văn vẫn độc thân ở tuổi 47.

Hứa Vĩ Văn nói về cuộc sống độc thân ở tuổi 47. Video: Ngọc Mai