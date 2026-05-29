Jun Phạm, Rhymastic và Bùi Công Nam tiếp tục đồng hành cùng 'Quán nhà Haha'

Sự trở lại của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện gần gũi, những tiếng cười thân thuộc cùng hành trình khám phá các hương vị rất Việt, nơi mỗi món ăn phục vụ tại quán đều là một câu chuyện kể sống động về phong tục và đời sống tinh thần của người dân bản địa.

Chương trình dự kiến kéo dài 7 ngày ở mỗi chặng, nơi các nghệ sĩ phải trực tiếp đối mặt với loạt bài toán vận hành quán ăn hay homestay (từ đi chợ, nấu nướng, quản lý chi tiêu cho đến việc tham gia lao động đồng áng, chăn nuôi, đánh bắt cùng người dân địa phương).

Sự thay đổi này đặt trọng trách lên vai mỗi thành viên. Nếu "bếp trưởng" Jun Phạm lo lắng về chuyên môn ẩm thực, thì Rhymastic sẽ quản lý chi tiêu thế nào, Bùi Công Nam sẽ xoay sở ra sao với các công việc chân tay, hay Ngọc Thanh Tâm liệu có được "nâng cấp tay nghề" sau một mùa chỉ chuyên tâm... bóc vỏ tỏi?

Các nghệ sĩ đồng hành với "Quán nhà Haha". Ảnh VTV

Điểm nhấn mang tính đột phá nhất của "Quán nhà Haha" mùa này chính là việc khán giả hoàn toàn có cơ hội trở thành các “đại sứ mỹ vị”. Những khán giả may mắn được lựa chọn sẽ trực tiếp xuất hiện trong khung hình, cùng các nghệ sĩ thực hiện toàn bộ quy trình từ đi chợ, nấu nướng, quản lý chi tiêu cho đến tham gia lao động cùng người dân bản địa.



Thông qua việc quảng bá nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ giải trí gần gũi, "Quán nhà Haha" kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra hiệu ứng tích cực cho du lịch và mở ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương sau khi đoàn phim kết thúc ghi hình.

Chương trình "Quán nhà Haha" dự kiến lên sóng VTV3 từ tháng 10/2026.