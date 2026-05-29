Hoa hậu Vi Minh bị tố lừa đảo dân bản
GĐXH - Mối quan hệ giữa Hoa hậu Vi Minh với Quang Lee tan vỡ, cô cũng bị người dân bản tố cáo lừa đảo vì tin cô mà đã bán hết ruộng đất.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Lời hứa đầu tiên", tại cuộc nói chuyện giữa Hoa hậu Vi Minh và Quang Lee, Vi Minh cho rằng Quang đã bán đứng mình. Quang Lee lập tức phủ nhận, cậu nói rằng tất cả những gì mình đang làm chỉ vì muốn bảo vệ Vi Minh mà thôi.
"Tôi đang tránh cho bà khỏi những rắc rối. Tôi đang bảo vệ bà vì tôi biết bà có thể phá hỏng tất cả những thứ mà chúng ta đang có", Quang Lee nói.
Nhưng Vi Minh không tin vào những lý lẽ mà Quang đưa ra. Cô cho rằng người quản lý của mình đang bao biện.
"Ông dựng chuyện, ông bày trò chứ ông chưa bao giờ chịu bất cứ hậu quả nào" - Vi Minh bực tức.
Quang Lee cũng cảm thấy tổn thương không kém và đáp lại: "Bà đang rũ bỏ công sức của tôi đấy Vi Minh ạ. Ai là người luôn đi theo, sát cánh, chịu khổ cùng bà từ lúc bà chưa có gì? Vậy mà tôi lại cứ tưởng tôi với bà chung một con đường, chung một lý tưởng cơ đấy".
Không chỉ thế, Vi Minh còn bị một người dân bản lao vào cướp túi và chỉ trích cô thậm tệ.
Người thanh niên này đòi tiền cô, nói rằng cũng đã đến tìm ông Tài đòi tiền. Người thanh niên chỉ trích bố con Vi Minh lừa đảo và rằng anh ta cũng những người dân bản khác rơi vào cảnh khốn đốn cũng chỉ vì cô. Vi Minh chết đứng trước những lời buộc tội mình.
Vi Minh xuống nước xin Quỳnh Mai tiếp tục hỗ trợ mình, rằng cô sẽ nỗ lực để đi thi quốc tế. Quỳnh Mai tỏ ra dễ chịu hơn khi thấy Vi Minh xuống nước, nói rằng chiếc vé đi thi quốc tế sẽ thuộc về Vi Minh và cô ta sẽ công bố tin này trong cuộc họp báo.
Quỳnh Mai không ngờ rằng Vi Minh chỉ tỏ ra hạ mình, cô đã lấy cuộc họp báo là nơi để mình công bố mọi chuyện. Tại đây, Vi Minh chỉ trích Hải Đăng đã lừa đảo những người dân ở bản cô.
Việc Vi Minh công khai tất cả tại cuộc họp báo là điều cả Hải Đăng và Quỳnh Mai đều không ngờ tới. Mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn sau lời công bố của Vi Minh. Ông Sinh - bố của bé Dín bất ngờ xông vào cuộc họp báo. Ông ta vừa đi vào vừa gọi Vi Minh là lừa đảo.
Vào lúc này, chỉ có 2 người tỏ ra vui vẻ trước sự hỗn loạn ấy và đó chính là Hoàng Nam - ông chủ quyền lực của SCJ, người đang đối đầu với Hải Đăng và Á hậu Thanh Hương. Cả hai đã câu kết với nhau nhằm hạ bệ cả Hải Đăng lẫn Vi Minh.
Trước đó, Hoàng Nam đã hẹn gặp riêng Vi Minh và tại đây, anh ta mời cô hợp tác cùng mình, đưa ra lời đề nghị cô từ bỏ việc làm gương mặt đại diện của Tập đoàn Hải Minh. Hoàng Nam hứa hẹn sẽ đưa Vi Minh đi thi quốc tế.
Tập 14 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 29/5 trên kênh VTV3.
