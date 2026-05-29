Mời rapper nổi tiếng thế giới tham gia MV, Sơn Tùng M-TP giàu có ra sao?

Thân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tư GĐXH - Rapper Tyga là người Mỹ gốc Việt, có 7 tỷ lượt xem trên YouTube và từng được đề cử Grammy. Song hành với sự nghiệp, Tyga còn trở thành tâm điểm truyền thông vì đời tư ồn ào, trong đó gây bàn tán nhất là với Kylie Jenner.

Tối 28/6, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV "Come My Way" kết hợp cùng rapper Tyga. Chưa đầy 20 tiếng sau khi ra mắt, sản phẩm âm nhạc này đã vượt mốc 11 triệu lượt xem. Nhiều ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí cũng bày tỏ sự yêu thích và chia sẻ đường link MV để ủng hộ Sơn Tùng M-TP. Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy, Trịnh Thăng Bình, Bảo Anh và Ngô Kiến Huy đều hào hứng "cày view cho sếp Tùng".

Sơn Tùng M-TP và rapper Tyga trong MV "Come my way".

Trước khi ra mắt sản phẩm âm nhạc được đầu tư không chỉ về công sức mà còn cả tiền bạc, Sơn Tùng M-TP vốn đã nổi tiếng trong công chúng bởi sự giàu có.

Sơn Tùng M-TP giàu ra sao?

Sơn Tùng M-TP từ trước đến nay khiến khán giả choáng ngợp bởi sự giàu sang của anh. Vốn kín tiếng về đời tư, thế nhưng, fan vẫn biết Sơn Tùng M-TP hiện đang sống tại một căn chung cư cao cấp ở quận 7 (TP.HCM) với nội thất sang trọng. Bên cạnh đó, để thuận tiện cho việc đi lại, giọng ca sinh năm 1994 này còn mua 1 chiếc Range Evoque màu đỏ với giá khoảng 3 tỷ đồng.

Sơn Tùng M-TP được ví như "tổng tài" ngoài đời thực khi sở hữu một công ty giải trí và nhiều khối tài sản khác.

Chiếc xe tiền tỷ để phục vụ đi lại của Sơn Tùng M-TP được chụp dưới sân của khu chung cư. Bên cạnh đó, anh còn có một chiếc xe giản dị hơn là Ka Sedona hạng phổ thông. Nhiều nguồn tin cho rằng nam nghệ sĩ còn từng sở hữu một chiếc Ferrari F12 Berlinetta màu trắng. Mới đây, Sơn Tùng M-TP sắm một xế mới hạng sang, là chiếc xe Mercedes-AMG G-63, có giá gốc gần 11 tỷ. Tuy nhiên, giá để xe có thể lăn bánh ở Việt Nam thì sẽ hơn 13 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm làm nghệ thuật, Sơn Tùng M-TP đã sở hữu một khối lượng lớn tài sản với nguồn thu nhập khủng. Thông tin kênh Youtube của Sơn Tùng đã tăng lên 9,14 triệu lượt theo dõi từ phân tích số liệu của Social Blade. Với số lượng nhiều theo dõi như trên thì mỗi năm Sơn Tùng M-TP nhận được từ 165 nghìn USD đến 2,6 triệu USD.

Nam ca sĩ 32 tuổi có cuộc sống vật chất sung túc sau hơn 10 năm theo nghề.

Ngoài ra, Sơn Tùng M-TP còn nhận được thu nhập lớn từ các nhãn hàng. Nhờ những nguồn thu nhập này, Sơn Tùng M-TP có cuộc sống thượng lưu trong showbiz Việt. Ngoài ra, nhờ số tiền kiếm được, nam ca sĩ còn quay ngược lại đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Mỗi lần ra mắt MV, Sơn Tùng M-TP được quan tâm bởi sự chỉn chu, công phu và "sặc mùi tiền" của mình.

Sơn Tùng M-TP là ai?

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994 gốc Thái Bình nay là Hưng Yên. Trong làng nhạc trẻ đương đại, anh được xem là tên tuổi tiêu biểu của thế hệ ca sĩ thần tượng mới tại Việt Nam. Nam ca sĩ tuổi Tuất bén duyên với nghệ thuật qua ca khúc "Cơn mưa ngang qua" vào tháng 8/2011. Sau khi được đăng trên mạng, bài hát trở thành hiện tượng với hơn 1,8 triệu lượt nghe trong thời gian ngắn. Đây là bước đệm vững chắc cho anh bước chân vào làng nhạc Việt khi mới 17 tuổi.

Sơn Tùng M-TP khi lên sân khấu cực kỳ cuốn hút.

Năm 2012, Sơn Tùng M-TP đỗ thủ khoa nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Cũng năm này, anh lần đầu hát "Cơn mưa ngang qua" tại Vietnam Idol. Màn trình diễn của Sơn Tùng M-TP để lại ấn tượng mạnh với giám khảo Mỹ Tâm, Quang Dũng, Quốc Trung lẫn khán giả. Ca khúc sau đó giúp anh đoạt giải "Bài hát yêu thích của tháng".

Sơn Tùng M-TP đã sớm chứng minh thành quả đạt được không chỉ do may mắn. Anh mau chóng "làm mưa làm gió" với loạt ca khúc tự sáng tác như: Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua... Đầu năm 2014, MV "Em của ngày hôm qua" thu hút 50 triệu lượt xem trên YouTube, xô ngã kỷ lục của nhiều sản phẩm âm nhạc trong nước từ trước đến nay.

Đến hiện tại, ca sĩ đã có được ba sản phẩm âm nhạc đạt hơn 200 triệu lượt xem trên YouTube là: Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi và Nơi này có anh. Từ một hiện tượng mạng xã hội, Sơn Tùng trở thành một trong những ca sĩ nam có sức ảnh hưởng lẫn mức cát-sê cao nhất thị trường hiện nay.

Thừa thắng xông lên, Sơn Tùng M-TP còn tham gia phim "Chàng trai năm ấy". Chưa được đào tạo diễn xuất nhưng khả năng nhập vai của ca sĩ đã góp phần tạo nên tiếng vang cho phim. Anh đoạt hàng loạt giải thưởng chỉ sau sáu năm làm nghề như Diễn viên trẻ triển vọng năm 2014 của Cánh diều vàng, Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng Youtube...

Sơn Tùng M-TP thành công nhờ nỗ lực làm sản phẩm âm nhạc chỉn chu.

Liên tiếp những năm sau đó, Sơn Tùng M-TP có các MV như: Chạy ngay đi, Chúng ta của hiện tại, Hãy trao cho anh, Giờ này mà sao còn... Các sản phẩm đều nhận được sự yêu mến của fan. Và mới đây với MV chỉn chu "Come my way" kết hợp cùng rapper đình đám Tyga, Sơn Tùng M-TP càng được công chúng quan tâm, chú ý.