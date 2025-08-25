Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng có

Trong nhiều mùa tuyển sinh trở lại đây, Trường ĐH Ngoại thương có mức điểm chuẩn cao đều và ổn định hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, điểm chuẩn của trường năm 2025 mặc dù vẫn duy trì ở mức cao nhưng có sự thay đổi đáng kể so với các năm trước.

Xét mặt bằng chung, điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại thương thấp hơn năm ngoái ở phần lớn các chương trình (riêng các chương trình nhóm trên việc điều chỉnh là không đáng kể). Cụ thể, năm 2025, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại có điểm trúng tuyển cao nhất với mức điểm 28,5. Năm ngoái có nhiều mã ngành của trường có điểm chuẩn từ 28 trở lên (4 ngành điểm chuẩn 28,2; 4 ngành có điểm chuẩn 28,1; 4 ngành điểm chuẩn 28); còn năm nay, chỉ có 4 ngành có điểm chuẩn trên 28, 6 ngành có điểm chuẩn trên 27, các ngành còn lại cơ bản tập trung ở mức điểm 25-27, đều thấp hơn so với năm 2024.

Ảnh minh họa: Phạm Tùng.

Lý giải về điều này, đại diện Trường ĐH Ngoại thương cho hay xuất phát từ bối cảnh tuyển sinh rất đặc thù của năm nay, Nhà trường xác định việc xây dựng các phương thức xét tuyển phải đảm bảo chất lượng cũng như phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng loại hình, chương trình đào tạo.

Cụ thể, trường tuyển sinh theo nhóm chương trình tiêu chuẩn giảng dạy bằng tiếng Việt với tổ hợp gốc là điểm thi 3 môn THPT và nhóm chương trình tiến tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh với tổ hợp gốc là điểm thi 2 môn THPT (Toán – Văn, Toán – Lý, Toán – Hoá) và điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quy đổi.

Theo vị này, một trong những nguyên nhân là Trường ĐH Ngoại thương xây dựng quy đổi IELTS sang điểm thi THPT ở mức thấp hơn rất nhiều so với quy đổi của Bộ GD-ĐT và nhiều trường ĐH khác. Theo đó, mức IELTS 6.5 chỉ được quy đổi tương đương 8,5 và để đạt được điểm 10 thi THPT thí sinh phải có chứng chỉ IETLS từ 8.0 trở lên.

“Bên cạnh đó, Trường ĐH Ngoại thương không cộng điểm IELTS vào điểm xét tuyển cho thí sinh như một số trường đại học hiện nay. Trường xác định chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được áp dụng khi xem xét yêu cầu đầu vào cho các chương trình phải học tập, giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động giáo dục khác bằng ngoại ngữ, không phải là tiêu chí ưu tiên khi xét tuyển”, vị này nói.

Vị này cho biết, năm nay, để xây dựng bảng quy đổi từ các phương thức xét tuyển về phương thức gốc, nhà trường đã thực hiện 3 nội dung:

- Xác định các nhóm Top 1-3%, Top 3-5%, Top 5-7%, Top 7-10%, Top 10-15% ở tất cả các tiêu chí xét tuyển. Ví dụ: điểm sàn HSA là 100 thuộc Top 8%, điểm sàn SAT 1380 tương ứng Top 8% thế giới, điểm sàn THPT theo D01 thuộc Top 12%-15%. Các nhóm này tương ứng các phân vị khi quy đổi điểm về phương thức gốc.

- Thu thập toàn bộ điểm thi THPT của nhóm đối tượng sử dụng kết quả học tập THPT để phân tích dữ liệu, xây dựng phương án quy đổi điểm về phương thức gốc một cách phù hợp.

- Phân tích dữ liệu chất lượng tuyển sinh của trường trong 3 năm gần nhất.

Theo vị này, kết quả xét tuyển của Trường ĐH Ngoại thương năm 2025 có sự điều chỉnh giảm so với năm 2024 ở phần lớn các chương trình hoàn toàn phù hợp với tình hình phổ điểm D01, D07, A01 giảm mạnh trong năm nay vì đây cũng là những tổ hợp có tỷ trọng xét tuyển vào trường cao nhất. Điều quan trọng là Trường đã đảm bảo tính công bằng ở tất cả các phương thức và đảm bảo cơ hội cho các bạn thí sinh sử dụng kết quả thi THPT.

“Như vậy, có thể thấy rằng với kỳ xét tuyển năm nay điểm chuẩn rất phụ thuộc vào cách quy đổi điểm của mỗi trường. Bên cạnh đó, với các trường có tỷ trọng tuyển sinh từ các tổ hợp D01, D07, A01 như Trường ĐH Ngoại thương thì việc điểm chuẩn giảm so với năm trước mới thật sự là phù hợp. Do đó, việc so sánh cơ học điểm trúng tuyển năm hay giữa các trường để đưa ra nhận định về chất lượng đầu vào có thể không chính xác. Ngay trong một trường, việc xây dựng các tiêu chí xét tuyển phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng nhóm chương trình là cần thiết để trên cơ sở đó có những giải pháp đồng hành cùng người học trong hành trình phát triển nghề nghiệp”, vị này nói.

Vị này cho rằng, song, với cách thức xây dựng phương thức xét tuyển cũng như quy đổi điểm năm 2025, trường đã lựa chọn được các thí sinh chất lượng rất tốt để tham gia học tập tại các chương trình đào tạo.