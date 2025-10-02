Mới nhất
Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường

Thứ năm, 11:09 02/10/2025 | Giáo dục
Liên tiếp chịu hai trận bão trong một tháng, nhiều trường học tại Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề.

Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, mưa lớn kèm gió lốc do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại lớn cho hệ thống các trường học. Thống kê sơ bộ, 483 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường - Ảnh 2.

Tại xã Đô Lương, trường Tiểu học Đà Sơn bị tốc mái một nửa dãy phòng học, nước ngập, nhiều cây cối gãy đổ. Hiệu trưởng Phan Bá Đồng cho biết, chỉ trong hơn một tháng, trường hứng chịu 2 trận bão lớn.

Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường - Ảnh 3.

Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường - Ảnh 4.

Nhiều dãy nhà của trường THCS Lê Thị Bạch Cát bị tốc mái, nước ngập, cây cối gãy đổ. Thiết bị dạy học, bàn ghế, đồ dùng trong lớp hư hỏng nặng.

Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường - Ảnh 5.

Trường Tiểu học Cao Sơn (xã Cao Sơn) vẫn chìm trong biển nước. Sân trường ngập sâu, nước vàng đục dâng lên gần sát hiên tầng một. Nhiều phòng học bị nước tràn vào, không thể sử dụng.

Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường - Ảnh 6.

Mực nước dâng cao làm ngập toàn bộ đường đi. Các thầy cô phải mặc áo phao, di chuyển vào trường bằng thuyền. Cô Nguyễn Thị Hoàng (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A) nghẹn ngào: "Đây là cơn bão tàn phá nặng nhất trong 5 năm qua. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi vô cùng xót xa cho nơi vốn là mái ấm thứ hai của mình".


Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường - Ảnh 7.

Tại khu vực gần cảng biển Cửa Lò, các trường mầm non Nghi Thủy, Nghi Tân, trường THCS Nghi Tân... đều chịu thiệt hại nặng nề sau bão. Riêng trường THCS Nghi Tân, con số thiệt hại ước tính lên tới 2,7 tỷ đồng. Toàn bộ dãy nhà hiệu bộ bị tốc mái; gần 100 thiết bị như quạt điện, bàn ghế, máy vi tính hỏng nặng.

Bà Lô Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Tân khóc nghẹn: "Trước bão, cô trò và phụ huynh đã gia cố cửa, chằng chống mái tôn bằng bao cát, tre, nứa, nhưng sức gió lần này quá mạnh, tàn phá dữ dội".

Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường - Ảnh 8.

Trường THCS Nghi Tân phải áp dụng mô hình “vừa học, vừa sửa” để không gián đoạn chương trình. Một số lớp được bố trí học tạm tại phòng thực hành. Riêng với môn Tin học, do máy tính hư hỏng nên học sinh chỉ học lý thuyết.

Ngày 30/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành trực tiếp kiểm tra, ghi nhận nỗ lực của các trường, đồng thời đề nghị sớm thống kê chi tiết thiệt hại để tỉnh bố trí nguồn vốn khẩn cấp, không để gián đoạn việc học.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường khẩn trương dọn dẹp, tu sửa cơ sở vật chất, những cơ sở chưa đảm bảo an toàn sẽ chưa tổ chức cho học sinh trở lại học tập.


Linh Nhi
