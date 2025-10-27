Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 19 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì các trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây:

+ Chết;

+ Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị;

+ Trường hợp quy định tại mục 3 và mục 4.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có công dân quy định phải báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp cao nhất quyết định.

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì độ tuổi gọi nhập ngũ là công dân nam từ 18 đến 25 tuổi không theo học tại các trường cao đẳng hoặc đại học. Ảnh minh họa: TL

Các hành vi bị nghiêm cấm trong nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

- Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật.

- Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Năm sinh nào đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự năm 2026?

Theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì độ tuổi gọi nhập ngũ là công dân nam từ 18 đến 25 tuổi không theo học tại các trường cao đẳng hoặc đại học; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Bên cạnh đó, Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo quy định nêu trên, tuổi nhập ngũ năm 2026 (tính theo thời điểm nhập ngũ là tháng 2/2026) có thể chia ra 02 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (chưa học cao đẳng, đại học) gồm những năm sinh sau:

- Công dân sinh tháng 1 và tháng 2 năm 2008.

- Các công dân sinh năm 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001.

- Công dân sinh từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2000.

Cách tính hết 25 tuổi như sau: Hết 25 tuổi = ngày, tháng, năm sinh + 26 (chưa tới ngày sinh nhật lần thứ 26 thì được gọi là trong độ tuổi 25)

Ví dụ: Công dân sinh ngày 01/01/2000 thời điểm hết 25 tuổi sẽ là 01/01/2000 + 26 (01/01/2026).

Trường hợp 2: Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (các công dân đủ 26 tuổi đến hết 27 tuổi), gồm những năm sinh sau:

- Công dân sinh tháng 1 và tháng 2 năm 2000.

- Các công dân sinh năm 1999.

- Công dân sinh từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1998.

Cách tính hết 27 tuổi như sau: Hết 27 tuổi = ngày, tháng, năm sinh + 28 (chưa tới ngày sinh nhật lần thứ 28 thì được gọi là trong độ tuổi 27)

Ví dụ: Công dân sinh ngày 01/01/2000 thời điểm hết 27 tuổi sẽ là 01/01/2000 + 28 (01/01/2028).

Lưu ý: Tuổi đi nghĩa vụ quân sự nêu trên tính theo thời gian gọi nhập ngũ. Do đó, độ tuổi chính xác gọi nhập ngũ (tính theo ngày, tháng, năm) còn dựa theo quy định cụ thể của từng địa phương.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026? GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.