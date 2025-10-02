Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?

Các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026

Theo Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Dân quân tự vệ 2019) trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ được quy định:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

- Dân quân thường trực.

Trường hợp chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thì được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thẩm quyền quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 4 Luật Sửa đổi 11 Luật về quân sự, quốc phòng 2025 có nêu rõ: Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật này.

- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này.

Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã sẽ có nhiệm vụ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) có thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Như vậy, công dân có thể nộp hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cho hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã hoặc theo thông báo của hội đồng quân sự cấp xã.

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 gồm những gì?

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 bao gồm:

- Bản chính đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Khi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý những gì?

Khi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý như sau:

- Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Ghi đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trong đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Khi trình bày lý do tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần ghi rõ thuộc trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự nào, đồng thời cung cấp các giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp hoãn nghĩa vụ quân sự đó. Cụ thể

+ Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe nếu thuộc trường hợp chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự;

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hoàn cảnh gia đình đối với người là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra

+ Các giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với các trường hợp: có anh chị em đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, thuộc diện di dân, giản dân trong 03 năm đến các vùng kinh tế khó khăn;

+ Giấy xác nhận của đơn vị đang công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

+ Đối với học sinh, sinh viên phải có giấy xác nhận của nhà trường nơi đang theo học.

Hạn chót nộp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026?

Theo quy định tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 4 Luật sửa đổi 11 Luật về quân sự, quốc phòng 2025 nêu rõ:

Quyết định khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

Thời gian khám sức khoẻ từ ngày 01/11/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý nộp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2026 trước thời điểm khám sức khỏe hoặc theo thời gian thông báo của địa phương (nếu có).

Công dân chú ý nộp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 đúng theo thời hạn trên để được giải quyết.

