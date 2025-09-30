Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định về trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Trình độ cao đẳng, đại học:

- Khoa học máy tính; truyền thông và mạng máy tính; kỹ thuật phần mềm; hệ thống thông tin; an ninh, an toàn mạng;

- Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật kinh tế; Luật quốc tế;

- Khoa học môi trường; Khí tượng học; Thủy văn; Hải dương học;

- Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài: Anh; Pháp; Nga; Đức; Trung Quốc; Nhật Bản; Hàn Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á;

- Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Công nghệ điện ảnh - truyền hình; Bảo tàng; Quay phim; Thiết kế âm thanh - ánh sáng; Múa; Thanh nhạc; Nhạc cụ; Nhiếp ảnh;

- Văn thư - Lưu trữ;

- Thể dục thể thao;

- Tài chính; Kế toán;

- Chế biến lương thực, thực phẩm;

- Y đa khoa; Y học dự phòng; Y học cổ truyền; Kỹ thuật hình ảnh; Xét nghiệm; Dược học; Hóa dược; Điều dưỡng, Răng - Hàm - Mặt;

- Xây dựng; Kiến trúc; Cơ khí; Điện, Điện tử và Viễn thông; Hóa học, Trắc địa; Vật liệu;

- Phòng cháy chữa cháy.

Ảnh minh họa: TL

2. Trình độ trung cấp:

- Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính; Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính; Quản trị hệ thống; Quản trị mạng máy tính; Tin học ứng dụng;

- Trắc địa; Khí tượng;

- Công nghệ điện ảnh - truyền hình; Bảo tàng; Quay phim; Thiết kế âm thanh - ánh sáng; Múa; Thanh nhạc; Nhạc cụ; Nhiếp ảnh; Văn hóa, văn nghệ quần chúng;

- Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Thông tin - Thư viện; Văn thư - Lưu trữ; Bảo tàng;

- Thể dục thể thao;

- Chế biến lương thực, thực phẩm;

- Y sĩ đa khoa; Y học cổ truyền; Kỹ thuật hình ảnh; Xét nghiệm; Dược học; Điều dưỡng;

- Xây dựng; Kiến trúc; Cơ khí; Điện, Điện tử và Viễn thông; Hóa học; Trắc địa; Vật liệu;

- Phòng cháy chữa cháy;

- Tài chính; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán lao động tiền lương và bảo trợ xã hội;

- Kiểm soát không lưu.

3. Trình độ sơ cấp:

- Cơ khí; in; điện;

- Lái xe ô tô; lái xe máy công trình; lái tàu.

Đi nghĩa vụ quân sự 2026 cần đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 68/2025/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự như sau:

Tu ổi đ ời đi nghĩa vụ quân sự

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

- Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn chính trị

- Thực hiện theo quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng đối với các cơ quan sau:

+ Cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội;

+ Lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ;

+ Lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp;

Tiêu chuẩn sức khỏe

- Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

- Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Tiêu chuẩn văn hóa

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp.

- Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Đi nghĩa vụ quân sự được những quyền lợi gì?

Công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng những quyền lợi, chính sách không chỉ cho bản thân mà còn cho thân nhân theo quy định tại Nghị định 27/2016/NĐ-CP:

**Chế độ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

- Chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH).

- Chế độ nghỉ phép.

- Đãi ngộ đối với thân nhân.

- Chế độ phụ cấp thêm khi kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và chế độ phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ.

- Một số chế độ khác, chính sách khác theo quy định.

**Chế độ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ

- Trợ cấp xuất ngũ một lần

- Một số chế độ, chính sách khác theo quy định.