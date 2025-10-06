Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
Trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự
Theo Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, những đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:
- Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
+ Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
- Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Trường hợp nào được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự trong thời bình?
Tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Dân quân tự vệ 2019), tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
- Dân quân thường trực.
Trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự trong thời bình
Khoản 2, 3 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên
Lưu ý: Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.
Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - họcThời sự - 57 phút trước
GĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dàiXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.
Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 MatmoThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.
Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dânXã hội - 11 giờ trước
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.
Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?Thời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.
Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11Thời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.
Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15Xã hội - 16 giờ trước
Dự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.
Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập việnXã hội - 20 giờ trước
Tàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.
Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão MatmoXã hội - 20 giờ trước
Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.
Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước taXã hội - 20 giờ trước
Tại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.
Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?Thời sự
GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.