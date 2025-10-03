Nghĩa vụ quân sự 2026: Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?
GĐXH - Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP. Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?
Quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Theo khoản 6 Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:
- Lập danh sách công dân khám;
- Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khám sức khỏe (ra lệnh gọi khám sức khỏe);
- Tổ chức khám sức khỏe theo các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP và thực hiện theo 2 vòng: Khám thể lực, lâm sàng và khám cận lâm sàng, sàng lọc HIV, ma túy.
Khi khám thể lực và lâm sàng, nếu công dân không đạt một trong các tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP thì ủy viên Hội đồng trực tiếp khám báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định dừng khám.
Chỉ tiến hành xét nghiệm máu, nước tiểu; xét nghiệm HIV, ma túy cho công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe sau khám thể lực, lâm sàng, siêu âm, điện tim, chụp X-quang tim phổi thẳng.
Tổ chức tư vấn và xét nghiệm HIV theo quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS đối với trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe;
- Hoàn chỉnh Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Mẫu 2b Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.
Bị loạn thị có phải đi nghĩa vụ quân sự 2026?
Theo quy định, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP.
Riêng tiêu chuẩn về mắt vẫn thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2016/TT-BQP. Theo đó, năm 2026 sẽ không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ) và các bệnh về mắt khác có sức khỏe từ loại 4 trở lên.
Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe đối với mắt loạn thị như sau:
- Nếu loạn thị dưới 1 độ thì là điểm 2.
- Nếu loạn thị trên 1 độ thì là điểm 3.
- Nếu loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị thì sẽ chấm điểm như khi đo thị lực không kính và cộng thêm 1 điểm.
Do đó, người bị loạn thị đơn thuần sẽ đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2026. Tuy nhiên, trường hợp loạn thi đơn thuần rất hiếm gặp mà hầu như loạn thị thường đi kèm với cận thị (cận loạn) hoặc viễn thị (viễn loạn).
Như vậy, nếu viễn loạn hoặc cận loạn mà độ cận từ 1.5 độ trở lên thì sẽ không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự, các trường hợp còn lại vẫn đi nghĩa vụ quân sự nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện như tiêu chuẩn sức khỏe khác, tuổi đời, trình độ học vấn…
Loạn thị có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?
Theo Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, tiêu chuẩn chung về sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự là đạt sức khoẻ loại 1, 2, 3 theo quy định.
Trong đó:
+ Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu khám đều đạt điểm 1 - chỉ tình trạng sức khoẻ rất tốt;
+ Loại 2: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2 - chỉ tình trạng sức khoẻ tốt;
+ Loại 3: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3 - chỉ tình trạng sức khoẻ khá;
+ Loại 4: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4 - chỉ tình trạng sức khoẻ trung bình;
+ Loại 5: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5 - chỉ tình trạng sức khoẻ kém;
+ Loại 6: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6 - chỉ tình trạng sức khoẻ rất kém.
Theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, người bị loạn thị (bao gồm tất cả các loại) sẽ bị chấm điểm 6, tức được xếp vào nhóm sức khoẻ loại 6 – không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Tuy nhiên, theo Thông tư 105/2023/TT-BQP, người loạn thị do sinh lý hoặc dưới 1 đi ốp sẽ được chấm 2 điểm; lớn hơn hoặc bằng 1 đi ốp sẽ được chấm 3 điểm. Trường hợp loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 hoặc 4 điểm tuỳ trường hợp.
Như vậy, với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.
Với người loạn thị bị chấm điểm 3, mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.
Thông tư 105/2023/TT-BQP cũng quy định không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma tuý, tiền chất ma tuý được quy định tại Nghị định 57/2022 về danh mục các chất ma tuý và tiền chất.
Theo các quy định nêu trên công dân bị loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự nếu đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.
Loạn thị là gì?
Loạn thị là một tật khúc xạ mắt rất thường gặp, xảy ra khi hình ảnh quan sát sau khi đi vào mắt không thể hội tụ ở võng mạc, khiến mắt bị mờ. Giác mạc là bộ phận trong suốt có hình chỏm cầu nằm phía trước nhãn cầu, cho phép ánh sáng đi vào trong mắt.
Giác mạc khi không còn giữ được độ cong hoàn hảo mà bị biến dạng không đều, khiến các tia sáng đi vào mắt hội tụ ở nhiều điểm khác nhau (có thể ở phía trước hoặc phía sau võng mạc), gây ra loạn thị.
