Trường ở Hà Nội đón học sinh trở lại sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐT
Một số trường mầm non ở Hà Nội thông báo đón học sinh đến lớp sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐT vào sáng nay.
Sau văn bản hỏa tốc của Sở GD&ĐT Hà Nội tới các trường về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học sáng 6/10, nhiều trường thông báo đón học sinh đến trường.
Đại diện trường Mầm non Kid's Color (Nam Từ Liêm) cho hay, nhiều phụ huynh băn khoăn việc đưa con đến lớp, nên trường linh động tiếp nhận học sinh. Tuy nhiên, trường khuyến khích những gia đình có điều kiện nên cho trẻ ở nhà để đảm bảo an toàn.
Để phòng rủi ro mưa bão, trường triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn như kiểm tra cơ sở vật chất, gia cố mái che, hệ thống cửa, tăng cường nhân sự hỗ trợ đón và trả trẻ, khuyến cáo phụ huynh di chuyển cẩn trọng, tránh giờ cao điểm mưa lớn.
Tương tự, 7h45 sáng 6/10, Trường Mầm non Hoa Sữa (phường Đại Kim, Hoàng Mai) thông báo qua nhóm Zalo đón học sinh đến trường. Lý giải về quyết định này, trường cho biết bão số 11 đã suy yếu và Sở có công văn cho phép học sinh đi học lại. Tuy vậy, do tình huống bị động, thông báo được gửi khá muộn, kèm lưu ý phụ huynh cho con ăn sáng tại nhà trước khi đến lớp.
Nhiều phụ huynh lúng túng trước thay đổi đột ngột của Sở GD&ĐT. Chị Dương Ngọc (quận Thanh Xuân) nói, tối hôm trước nhận thông báo nghỉ học, đến 7h sáng lại nhận tin đi học lại, chị không kịp sắp xếp công việc, buộc phải cho con nghỉ.
“Trường thay đổi nhanh, nhiều phụ huynh không kịp đưa con đến, sĩ số vắng nên các cô phải gộp lớp. Nhiều bé không quen cô mới, khóc lóc, gây ảnh hưởng tâm lý", chị Ngọc chia sẻ.
Trong khi đó, do đặc thù công việc bận rộn, chị H.T (Nam Từ Liêm) bày tỏ vui mừng khi nhận thông báo đón học sinh trở lại lớp, cho rằng đây là cách giúp phụ huynh yên tâm công tác và trẻ duy trì được nề nếp sinh hoạt ổn định.
Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên trước bão số 11, Sở GD&ĐT đề nghị các trường cho học sinh nghỉ học ngày 6/10, chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.
Tuy nhiên, sáng 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội lập tức phát công văn hỏa tốc, yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trường hợp học sinh đến lớp, nhà trường phải bố trí, tổ chức quản lý và dạy học phù hợp, vừa linh hoạt, vừa an toàn cho cả học sinh lẫn giáo viên.
Thông báo này được đưa ra dựa trên diễn biến mới nhất của báo theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn.
Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du họcGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Thời gian gần đây, tại Nghệ An xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến học bổng du học, chương trình trao đổi sinh viên và các trại hè quốc tế.
