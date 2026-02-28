Học sinh bỏ học sau Tết và nỗi buồn của giáo viên
GĐXH - Mồng 4 Tết, khi nhiều bạn bè còn đang du xuân, Hờ Y P., học sinh lớp 10C3 Trường THPT Tương Dương 1 (Nghệ An), đã mặc váy cưới.
Nhiều chỗ ngồi còn trống
Sau kỳ nghỉ, em không trở lại lớp. Người chồng mới cưới của P. cũng là học sinh lớp 11 cùng trường. Cả hai được cho là đang tính vào Nam làm việc.
"Nhà em ở bản Hợp Thành, cách trường khoảng 30km. Tôi vẫn chưa liên lạc được. Bố mẹ em cũng không gọi được điện thoại", cô Nguyễn Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C3, nói với giọng tiếc nuối.
P. nhỏ nhất lớp, hiền, ít nói. Cô giáo từng nghĩ cô học trò ấy sẽ cố gắng hết cấp III. Nhưng sau Tết, câu chuyện "lấy vợ, lấy chồng" lại lặp lại với không ít học sinh người Mông ở vùng cao.
Sau kỳ nghỉ Tết năm nay, riêng lớp 10C3 có 8 học sinh chưa trở lại trường. Giáo viên đã vận động được 5 em quay lại. Ba trường hợp còn lại vẫn bặt tin.
Trường THPT Tương Dương 1 có hơn 1.200 học sinh. Ngày đầu tiên sau Tết, toàn trường có hơn 100 em chưa đến lớp. Những ngày sau, sĩ số tăng dần nhưng nỗi lo bỏ học vẫn hiện hữu.
Lý do nghỉ học rất đa dạng, ốm, ở nhà làm lễ, chưa có thuyền qua lòng hồ. Cá biệt có trường hợp lấy chồng, có em thông báo xin nghỉ hẳn. Một số em nghỉ "không lý do" được giáo viên phỏng đoán đã vào Nam làm công nhân.
"Năm học trước, trường có khoảng 40 học sinh bỏ học giữa chừng. Chúng tôi hi vọng năm nay con số này không tăng", ông Lê Ngọc Hưng, hiệu trưởng nhà trường, nói. Theo ông Hưng, phần lớn học sinh bỏ học thuộc nhóm học lực yếu, trung bình. Sau Tết, nhiều anh chị đi làm xa về có tiền, có điện thoại mới. Không ít em bắt đầu muốn đi làm sớm để có thu nhập.
Cả tuần nay, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng và ăn vội bữa cơm, cô Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu trưởng Trường THCS Xá Lượng cùng giáo viên chia nhau vào hai bản Na Bè và Hợp Thành vận động học sinh trở lại trường. Quãng đường gần 20km, nhiều đoạn vẫn còn sạt lở sau mưa bão năm 2025. Nhưng điều khiến các thầy cô lo lắng hơn cả là danh sách 19 học sinh chưa trở lại lớp khi học kỳ II đã trôi qua hơn một tháng.
Suốt một buổi chiều trèo đèo, lội suối, gõ cửa từng nhà, kết quả mang về chỉ là 3 em đồng ý quay lại trường. "Có trường hợp bố mẹ cũng không biết con đi đâu từ mồng 1 Tết", cô Dung kể. Có em mới học lớp 6 nhưng nhất quyết không chịu đi học. Gia đình và thầy cô khuyên mãi vẫn không lay chuyển.
Na Bè và Hợp Thành là hai bản xa nhất xã, chủ yếu là người Khơ Mú và Mông. Dù không phải trường bán trú chính thức, Trường THCS Xá Lượng vẫn tổ chức bán trú cho học sinh hai bản vì đường xa cách trở. Các em được hỗ trợ ăn ở, nhưng tình trạng nghỉ học sau Tết vẫn lặp lại hằng năm.
"Phụ huynh hơn một nửa đi làm ăn xa, để con cho ông bà. Có em bố mẹ bỏ đi từ nhỏ. Khi bạn bè rủ rê đi làm, các em dễ dàng bỏ học. Có phụ huynh cũng buông xuôi", cô Dung nói.
Làm gì để ngăn học sinh bỏ học sau Tết?
Tại Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn, nhiều ngày sau Tết vẫn còn 12 học sinh chưa trở lại lớp. Trong đó có hai nữ sinh lớp 8 và lớp 9 được nhà trường xác định có nguy cơ bỏ học vì yêu sớm.
"Cả hai đều là người Mông. Chúng tôi đang vận động gia đình và bản làng cùng vào cuộc", ông Đinh Tiến Hoàng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Theo ông Hoàng, nhiều năm công tác ở vùng cao cho thấy sau Tết là thời điểm nhạy cảm nhất. Một số dân tộc vẫn còn tập tục bắt vợ vào dịp xuân. Bên cạnh đó, Tết là lúc gia đình đoàn tụ, nhiều em xin ở lại lâu hơn, dần dần mất nhịp học tập.
"Thường phải qua rằm tháng Giêng mới ổn định được sĩ số", ông nói.
Tại Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh, sau buổi học đầu năm vẫn còn hơn 10 học sinh vắng mặt. Ban giám hiệu phân công giáo viên chủ nhiệm liên lạc từng gia đình, rà soát hoàn cảnh, thậm chí nhờ trưởng bản và chính quyền hỗ trợ.
Trước kỳ nghỉ, nhà trường đã chủ động theo dõi các trường hợp có nguy cơ bỏ học, nhắc nhở phụ huynh, tặng quà Tết cho học sinh khó khăn và vận động các em ở lại ký túc xá. Nhưng nỗ lực ấy vẫn chưa đủ để chặn đứng hoàn toàn dòng chảy bỏ học sau mỗi mùa xuân.
Câu chuyện học sinh nghỉ học sau Tết không mới ở Nghệ An, đặc biệt tại các huyện miền núi cao và vùng khó khăn. Trước thực trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát học sinh có nguy cơ bỏ học, phân loại và có biện pháp phù hợp, không để học sinh phải nghỉ vì hoàn cảnh.
Toàn tỉnh hiện có 8 trường phổ thông dân tộc nội trú và 84 trường phổ thông dân tộc bán trú ở cả ba cấp học. Điều kiện ăn ở, học tập đã được cải thiện đáng kể so với trước đây.
Nhờ đó, tình trạng bỏ học đã giảm so với nhiều năm trước. Nhưng để "giữ chân" học trò vùng cao sau Tết vẫn là cuộc đua không tiếng trống.
Bởi phía sau mỗi quyết định nghỉ học không chỉ là một kỳ nghỉ kéo dài, mà là câu chuyện của nghèo khó, phong tục, di cư lao động và cả những lựa chọn tuổi mới lớn. Ở những bản làng xa xôi, khi mùa xuân qua đi, các thầy cô lại lặng lẽ vào bản, gõ từng cánh cửa thuyết phục một học trò quay lại lớp học.
Và có những em đã trở lại. Nhưng cũng có những em, như P., có lẽ sẽ không còn ngồi trong lớp 10C3 nữa.
Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậuĐời sống - 57 giây trước
Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở
Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độĐời sống - 5 phút trước
GĐXH - Thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ C.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2Pháp luật - 6 phút trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.
Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trựcĐời sống - 30 phút trước
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54mĐời sống - 1 giờ trước
Dài hơn 4km dọc sông Tô Lịch, là trục kết nối Ngã Tư Sở - Cầu Giấy, đường Láng nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe vượt gấp nhiều lần thiết kế.
Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiềnĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp sinh ra đã sở hữu tư duy kinh tế sắc bén, phản ứng nhanh với thời cuộc và đặc biệt giỏi biến cơ hội thành tiền bạc thực sự.
Tin sáng 28/2: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the ở Hưng Yên; miền Bắc sắp chuyển rét sau chuỗi ngày nồm ẩmXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả test nhanh cho thấy 6 mẫu thực phẩm nghi ngờ dương tính với hàn the gồm: Giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống; Từ 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét do không khí lạnh tăng cường.
Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên cần lưu ý gì theo quy định mới nhất?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ 15/3/2026, đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được thực hiện theo quy định mới của Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phépPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.
Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh ánPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạmPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.