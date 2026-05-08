Hà Nội: Phẫn nộ cảnh tài xế xe ôm dùng vật nhọn uy hiếp hành khách để lấy bằng được 700.000 đồng
GĐXH - Sau khi trở đôi vợ chồng từ bến xe Mỹ Đình đến gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lái xe ôm đã rút vật nhọn đe dọa, uy hiếp hành khách để lấy bằng được số tiền 700.000 đồng.
Tối 7/5, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một tài xế xe ôm có hành vi đe dọa, ép buộc hành khách trả mức giá "cắt cổ" ngay tại khu vực gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).
Theo nội dung video, thời điểm trên đôi vợ chồng có lộ trình di chuyển từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Tuy nhiên, khi đến khu vực bến xe, họ bị một đối tượng tại đây ngăn cản, không cho vào bến và ép phải di chuyển đến khu vực điểm đón trả khách gần KCN Bắc Thăng Long.
Đoạn video ghi lại cảnh lái xe ôm dùng vật nhọn đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng cho cuốc xe.
Sau khi đến nơi đón trả khách, tài xế xe ôm đã yêu cầu hai vợ chồng phải trả số tiền lên tới 700.000 đồng cho quãng đường di chuyển. Trước mức giá vô lý và cao gấp nhiều lần thực tế, các nạn nhân đã phản ứng quyết liệt.
Ngay lập tức, đối tượng này đã rút từ trong túi ra một vật nhọn để đe dọa, ép hai vợ chồng phải trả tiền. Sau khi nạn nhân hoảng sợ, đối tượng đã cầm số tiền trên và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự này, thông tin từ Công an xã Thiên Lộc cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin ngay sau khi vụ việc xảy ra và đang phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng liên quan.
