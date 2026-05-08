Hà Nội: Phẫn nộ cảnh tài xế xe ôm dùng vật nhọn uy hiếp hành khách để lấy bằng được 700.000 đồng

Thứ sáu, 09:37 08/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Sau khi trở đôi vợ chồng từ bến xe Mỹ Đình đến gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lái xe ôm đã rút vật nhọn đe dọa, uy hiếp hành khách để lấy bằng được số tiền 700.000 đồng.

Tối 7/5, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một tài xế xe ôm có hành vi đe dọa, ép buộc hành khách trả mức giá "cắt cổ" ngay tại khu vực gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội). 

Theo nội dung video, thời điểm trên đôi vợ chồng có lộ trình di chuyển từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Tuy nhiên, khi đến khu vực bến xe, họ bị một đối tượng tại đây ngăn cản, không cho vào bến và ép phải di chuyển đến khu vực điểm đón trả khách gần KCN Bắc Thăng Long.

Đoạn video ghi lại cảnh lái xe ôm dùng vật nhọn đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng cho cuốc xe.

Sau khi đến nơi đón trả khách, tài xế xe ôm đã yêu cầu hai vợ chồng phải trả số tiền lên tới 700.000 đồng cho quãng đường di chuyển. Trước mức giá vô lý và cao gấp nhiều lần thực tế, các nạn nhân đã phản ứng quyết liệt.

Ngay lập tức, đối tượng này đã rút từ trong túi ra một vật nhọn để đe dọa, ép hai vợ chồng phải trả tiền. Sau khi nạn nhân hoảng sợ, đối tượng đã cầm số tiền trên và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự này, thông tin từ Công an xã Thiên Lộc cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin ngay sau khi vụ việc xảy ra và đang phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng liên quan.

Lào Cai: Dùng dao đe dọa cướp điện thoại, nam sinh lớp 12 bị khởi tố

GĐXH - Nam sinh lớp 12 ở xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai bị khởi tố vì dùng dao đe dọa cướp điện thoại của một học sinh khác.

Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

Càng tử tế càng dễ thiệt thòi: 4 con giáp quá tốt bụng nên thường bị lợi dụng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có tính cách đơn giản, dễ mềm lòng nên rất khó đề phòng người khác.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên cực tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân duyên tốt, dễ được yêu mến, nhờ vậy mà sự nghiệp đều thuận lợi hơn người khác.

Bật mí mốc thời gian được xét cấp sổ đỏ đối với đất không giấy tờ theo quy định mới nhất

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.

Liên tiếp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu siết phòng chống bạo lực trẻ em

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây.

Vụ nữ sinh lớp 4 nghi bị bạn đánh hội đồng: Cao Bằng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh nữ sinh lớp 4 ở xã Yên Thổ nghi bị nhiều bạn học hành hung nhiều lần ngay trong trường học, UBND xã đã vào cuộc xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Cao Bằng.

Chỉ còn 9 ngày nữa, vi phạm một trong những điều này liên quan đến trẻ em bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 16/5/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 98/2026/NĐ-CP.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) cùng lá thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở giết mổ lợn nghi thu mua lợn bệnh ở Ninh Bình

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan phản ánh một cơ sở giết mổ lợn tại xã Bình Giang có dấu hiệu thu mua lợn ốm, lợn chết từ chợ đầu mối để giết mổ bán ra thị trường, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết cơ sở này đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đồng thời bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục vi phạm.

Vận đỏ bùng nổ cuối tháng 3 âm: Top con giáp vượng tiền, vượng cả sự nghiệp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới góc nhìn tử vi, ba con giáp dưới đây được dự báo sẽ đón nhận dòng chảy tài lộc mạnh mẽ, vận trình hanh thông rõ rệt.

Phát hiện cụ ông kiệt sức trong rừng tràm với dây chuyền vàng trên người

Đời sống

Cụ ông rời nhà 3 ngày, được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, không có giấy tờ tuỳ thân nhưng trên người mang dây chuyền vàng.

Đời sống
Đời sống
Đời sống
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

