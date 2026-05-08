Ninh Bình: Sau nhiều năm bám trụ trong khu chung cư xuống cấp, hàng chục hộ dân sắp được 'giải cứu'
GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên đường Hoàng Văn Thụ, với thời gian hỗ trợ tạm cư dự kiến lên tới 36 tháng.
Chiều 8/5, thông tin với phóng viên Gia đình và Xã hội, ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án di dời, hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại khu nhà số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định do công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, được đánh giá nguy hiểm cấp D, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.
Theo phương án được phê duyệt, tỉnh sẽ di dời 100% các hộ dân đang sinh sống tại hai khu nhà trên. Đây là các khu chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1940 - 1954, hiện nhiều hạng mục hư hỏng nặng, khả năng chịu lực không còn đảm bảo, tường ngăn giữa các hộ bằng liếp, gỗ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Qua rà soát, phần lớn các hộ dân đều có hoàn cảnh khó khăn, người già, lao động tự do, không có nơi ở khác. Trong khi đó, quỹ nhà ở công trên địa bàn không còn, chưa có nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp thuê hoặc mua.
Theo UBND tỉnh Ninh Bình, các hộ dân sẽ được bố trí ở tạm thời tại Khu nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định trong thời gian dự kiến 36 tháng hoặc đến khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư hoàn thành và đưa vào sử dụng. Người dân không phải trả tiền thuê nhà nhưng tự chi trả điện, nước, phí gửi xe và các chi phí sinh hoạt khác.
Đối với các trường hợp người già neo đơn, người có biểu hiện tâm thần sẽ được xem xét đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc.
Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến cho việc di dời là hơn 2,019 tỷ đồng. Trong đó, khu nhà số 181 được bố trí hơn 1,046 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà và di chuyển cho 26 hộ; khu nhà số 207 được hỗ trợ hơn 973 triệu đồng cho 24 hộ dân.
Ngoài hỗ trợ trước mắt, tỉnh Ninh Bình cũng dự kiến ưu tiên bố trí cho các hộ dân có nhu cầu thuê nhà tại dự án cải tạo, xây dựng chung cư cũ trên địa bàn phường Nam Định sau khi hoàn thành. Những hộ có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ 50% tiền thuê nhà; trường hợp không có thu nhập, sống bằng trợ cấp hàng tháng sẽ được hỗ trợ 100% tiền thuê.
Theo kế hoạch, trong tháng 5/2026, UBND phường Nam Định phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự di dời. Việc di dời sẽ được triển khai trong tháng 5 và tháng 6/2026; trường hợp không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.
Theo hồ sơ của UBND tỉnh Ninh Bình, khu nhà số 181 có 26 hộ dân với 62 nhân khẩu, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo và hộ thuộc diện bảo trợ tâm thần. Khu nhà số 207 có 24 hộ với 69 nhân khẩu, gồm nhiều hộ nghèo và người già.
Các căn hộ tại đây có diện tích chỉ khoảng 10-20m2, khu phụ dùng chung đã xuống cấp nghiêm trọng. Đáng chú ý, phần lớn các hộ dân không có hợp đồng thuê nhà chính chủ mà chỉ sử dụng giấy tờ mua bán, chuyển nhượng viết tay.
Trước đó, Gia đình và Xã hội đã có bài viết phản ánh về hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
Tại khu chung cư cũ số 207 đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định), được xây dựng từ năm 1940, hiện vẫn là nơi cư trú của hơn chục hộ dân. Lối vào khu nhà chật hẹp, tối tăm, hệ thống điện đấu nối chằng chịt.
Cầu thang dẫn lên các căn hộ tầng 2 bị hư hỏng, người dân phải dùng thanh sắt, gỗ để chống đỡ; ánh sáng gần như không lọt tới. Người lạ nếu không dùng đèn pin khó có thể di chuyển, kể cả ban ngày. Tương tự, các hộ dân sinh sống tại khu chung cư số 181 đường Hoàng Văn Thụ cũng đang chật vật bám trụ trong những căn hộ xuống cấp nghiêm trọng.
