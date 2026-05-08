Hà Nội: Cận cảnh tiến độ GPMB ga ngầm C6 – mắt xích quan trọng của tuyến metro gần 36.000 tỷ

Thứ sáu, 15:04 08/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Nằm trong kế hoạch bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), hàng chục hộ dân trên phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang tích cực tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Sự đồng thuận của người dân cùng những chính sách hỗ trợ linh hoạt của chính quyền địa phương đang góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.

Ga C6 (ga Bách Thảo) là một trong những hạng mục ngầm quan trọng của tuyến đường sắt đô thị số 2, tọa lạc gần nút giao Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám và Công viên Bách Thảo. Nhằm phục vụ công tác thi công nhà ga này, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dọc tuyến phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ) hiện đang được chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân khẩn trương triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội tại hiện trường, diện mạo của phố Thụy Khuê đang có những thay đổi rõ nét khi hàng chục hộ dân đang tất bật thu dọn đồ đạc, phá dỡ nhà cửa theo kế hoạch giải phóng mặt bằng.

Tại khu vực ngõ 19Y đường Thụy Khuê và các dãy nhà lân cận, nhiều công trình đã được tháo dỡ một phần.

Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và hạn chế khói bụi phát tán ra môi trường xung quanh, mặt tiền của một số ngôi nhà cao tầng đang trong quá trình tháo dỡ được quây kín bằng bạt chuyên dụng tối màu

Tại vỉa hè phía trước các công trình đang phá dỡ, các loại rác thải xây dựng và phế liệu được thu gom thành từng bọc lớn để chờ phương tiện chuyên dụng đến di dời.

Bên cạnh các hộ dân đã hoàn thành di dời, nhịp sống thường nhật của một số gia đình tại đây vẫn được duy trì trong lúc chờ bàn giao chính thức. Một số hộ dân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, kết hợp duy trì hoạt động kinh doanh nhỏ như quán ăn sát bên các cửa hàng dịch vụ cũ

Chia sẻ với phóng viên về việc bàn giao mặt bằng, bà Nguyễn Ngọc Hà (cư dân tại dãy 19S, khu vực giải tỏa xây dựng ga ngầm C6) cho biết: "Gia đình chúng tôi nhận được thông báo của UBND phường về việc khu đất đang ở nằm trong phạm vi dự án đường sắt đô thị số 2. Đến nay, khi chính thức nhận tiền đền bù và được bố trí tái định cư tại khu Nam Trung Yên, chúng tôi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng theo đúng chủ trương. Nhìn chung, người dân trong khu vực đều chấp hành tốt và không có ý kiến thắc mắc".

Bên cạnh chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, đối với những gia đình có con em đang theo học tại các trường học gần khu vực giải tỏa, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tối đa để các cháu được tiếp tục học tập ổn định tại trường cũ cho đến khi kết thúc năm học hiện tại mới phải di chuyển đến nơi ở mới.

Thông tin từ UBND phường Tây Hồ cho biết, có tổng cộng 37 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng ga ngầm C6.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) là một trong những công trình giao thông trọng điểm, đóng vai trò huyết mạch kết nối trung tâm chính trị Ba Đình, lõi lịch sử Hoàn Kiếm với các khu đô thị mới đang phát triển ở phía Bắc Thủ đô.

Dự án có tổng chiều dài 10,9 km (trong đó có 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm) với hệ thống 10 nhà ga, bao gồm 2 ga trên cao và 8 ga ngầm gồm: C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.

Dự án được triển khai bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác (dự kiến năm 2029), tuyến metro này sẽ kết nối trực tiếp với các tuyến số 1, số 3 và số 5, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng hiện đại và giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông đô thị.

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án sẽ được hoàn tất trong tháng 6/2026. Với sự đồng thuận từ phía người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương, mặt bằng sạch đang dần được hình thành, sẵn sàng phục vụ cho công tác thi công nhà ga ngầm C6 đúng tiến độ đề ra.

Hà Nội nhiều lần di dời cây cổ thụ để phục vụ thi công ga ngầm S12

GiadinhNet - Vừa qua, Hà Nội đã tiến hành chặt hạ cây cổ thụ trên dọc tuyến phố Trần Hưng Đạo để lấy mặt bằng thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt metro đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Robot đào hầm ngầm tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội đã đến ga Văn Miếu

Ngày 28/7, máy đào hầm TBM số 1 có tên "Thần tốc" đã chính thức tiến vào ga ngầm S11 - Văn Miếu, đánh dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình thi công đoạn hầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Hai tuyến metro sắp khởi công ở Hà Nội: Mỗi tuyến 'vướng' một kiểu

Hà Nội sắp khởi công hai tuyến metro mới, nhưng mỗi tuyến lại gặp vướng mắc: tuyến số 2 chưa xong mặt bằng, tuyến số 5 chưa đủ thủ tục.



GĐXH - Một người phụ nữ kinh doanh nước giải khát tại bãi tắm 3 biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh (Ninh Bình) vừa bị đình chỉ buôn bán sau khi xuất hiện clip phản ánh hành vi phản cảm, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương.

GĐXH - Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

GĐXH - Sau khi trở đôi vợ chồng từ bến xe Mỹ Đình đến gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lái xe ôm đã rút vật nhọn đe dọa, uy hiếp hành khách để lấy bằng được số tiền 700.000 đồng.

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có tính cách đơn giản, dễ mềm lòng nên rất khó đề phòng người khác.

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân duyên tốt, dễ được yêu mến, nhờ vậy mà sự nghiệp đều thuận lợi hơn người khác.

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.

GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây.

GĐXH - Sau phản ánh nữ sinh lớp 4 ở xã Yên Thổ nghi bị nhiều bạn học hành hung nhiều lần ngay trong trường học, UBND xã đã vào cuộc xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Cao Bằng.

GĐXH - Từ ngày 16/5/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 98/2026/NĐ-CP.

GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) cùng lá thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

