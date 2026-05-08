Công an, biên phòng giúp người dân miền núi thu hoạch lúa trước thời tiết bất lợi

Thứ sáu, 19:49 08/05/2026 | Đời sống
Hoàng Dũng
GĐXH - Trước diễn biến thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông ảnh hưởng đến vụ Đông Xuân, lực lượng công an và bộ đội biên phòng tại TP Huế xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Những ngày gần đây, thời tiết tại một số địa phương ở TP Huế diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa dông khiến việc thu hoạch lúa của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, lực lượng công an và bộ đội biên phòng huy động cán bộ, chiến sĩ xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch mùa màng, giúp giảm thiểu thiệt hại do thời tiết bất lợi.

Theo đó, từ sáng 8/5, Công an xã Long Quảng đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình ông Võ Hữu Thuận (trú thôn 5, xã Long Quảng), thuộc diện hộ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, thu hoạch và vận chuyển lúa về nhà an toàn, kịp thời trước khi xảy ra mưa dông.

Hoạt động thiết thực không chỉ giúp người dân kịp thời thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi, gắn bó của lực lượng công an cơ sở với người dân.

Bên cạnh hỗ trợ người dân thu hoạch, Công an xã Long Quảng còn tuyên truyền, vận động bà con không đốt rơm rạ sau thu hoạch nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy mất kiểm soát, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an xã Long Quảng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Cùng ngày, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình “Ngày về thôn bản”.

Tại thôn A Tin, xã A Lưới 4, cán bộ, đoàn viên thanh niên đơn vị trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ Đông Xuân.

Do phần lớn diện tích lúa nằm ở địa hình đồi núi dốc, trong khi thời tiết khu vực biên giới diễn biến thất thường, việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn.

Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế thiệt hại do thời tiết.

Trong chuỗi hoạt động, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt còn tổ chức trồng và trao tặng công trình “Vườn hoa” cho Trường Mầm non Hương Lâm, xã A Lưới 4, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho nhà trường.

GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên đường Hoàng Văn Thụ, với thời gian hỗ trợ tạm cư dự kiến lên tới 36 tháng.

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nữ hành khách Bùi Thị T (SN 2001, quê Hòa Bình) đoàn tụ với người thân trong niềm vui và xúc động sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nằm trong kế hoạch bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), hàng chục hộ dân trên phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang tích cực tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Sự đồng thuận của người dân cùng những chính sách hỗ trợ linh hoạt của chính quyền địa phương đang góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Một người phụ nữ kinh doanh nước giải khát tại bãi tắm 3 biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh (Ninh Bình) vừa bị đình chỉ buôn bán sau khi xuất hiện clip phản ánh hành vi phản cảm, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương.

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi trở đôi vợ chồng từ bến xe Mỹ Đình đến gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lái xe ôm đã rút vật nhọn đe dọa, uy hiếp hành khách để lấy bằng được số tiền 700.000 đồng.

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có tính cách đơn giản, dễ mềm lòng nên rất khó đề phòng người khác.

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân duyên tốt, dễ được yêu mến, nhờ vậy mà sự nghiệp đều thuận lợi hơn người khác.

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

