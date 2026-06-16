Hà Nội: Mâu thuẫn phí gửi ô tô ở chung cư New Horizon, 2 người bị đánh nhập viện
GĐXH - Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại tầng hầm chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), khiến 2 người bị thương phải nhập viện điều trị.
Sự việc hai người đàn ông bị nhóm người hành hung tại khu vực hầm chung cư New Horizon xảy ra vào tối ngày 14/6 vẫn đang khiến nhiều người dân bức xúc. Hiện, Công an phường Vĩnh Tuy đang khẩn trương điều tra, truy tìm nghi phạm trực tiếp gây thương tích.
Cụ thể, trước đó, vào tối ngày 14/6, anh T.M.H. (42 tuổi, trú quận Cầu Giấy) cùng vợ và hai con đến thăm người quen tại chung cư New Horizon. Xe ô tô chở gia đình do tài xế N.M.D. điều khiển được gửi tại tầng hầm tòa nhà.
Khi ra về, tài xế được thông báo mức phí gửi xe là 160.000 đồng.
Vì cho rằng khoản phí này chưa hợp lý, anh D. đề nghị được xuất biên lai. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, giữa tài xế, anh H. và một số người được cho là nhân viên bảo vệ đã xảy ra tranh cãi.
Anh H. sau đó dùng điện thoại ghi lại sự việc. Tuy nhiên, theo phản ánh của nạn nhân, một người mặc áo đen đã lao tới đá vỡ chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max rồi tiếp tục hành hung anh H. và tài xế D. bằng hung khí.
Sự việc chỉ chấm dứt khi anh H. chạy ra khu vực bên ngoài chung cư, kêu gọi người dân hỗ trợ.
Đến rạng sáng 15/6, anh H. đã đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo và đề nghị giám định thương tích.
Theo anh H., quá trình xô xát, anh bị chấn thương phần mềm, phải khâu 3 mũi ở vùng đầu. Còn tài xế D. bị gãy ngón tay, vùng đầu cũng bị khâu nhiều mũi. Ngoài ra, cả hai người còn bị nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã mời 7-8 người liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người bị tố cáo trực tiếp hành hung các nạn nhân là một người đàn ông tên M. Tuy nhiên, người này hiện đã rời khỏi nơi cư trú. Công an đang truy tìm, đồng thời yêu cầu đối tượng sớm ra trình diện để làm rõ vụ việc.
Ghi nhận của phóng viên tại chung cư New Horizon vào chiều 16/6 cho thấy, bảng giá dịch vụ gửi xe ô tô được niêm yết công khai tại lối ra tầng hầm.
Theo đó, mức phí gửi xe từ 6 - 8 giờ là 20.000 đồng/lượt, còn từ 8 - 24 giờ được tính 10.000 đồng mỗi giờ.
Thông tin này được nhiều người quan tâm trong bối cảnh vụ xô xát tại tầng hầm chung cư được cho là xuất phát từ tranh cãi liên quan đến khoản phí gửi xe 160.000 đồng.
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