Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội thần tốc đẩy nhanh tiến độ các đường Vành đai, cầu vượt sông Hồng, tăng tốc bổ sung hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội
GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác quy hoạch và phát triển đô thị của Hà Nội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và hiện đại.
Theo UBND TP Hà Nội, một trong những sự kiện nổi bật là việc thành phố chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.
Sau khi được Thành ủy, HĐND thành phố, Hội đồng thẩm định cùng các bộ, ngành thống nhất thông qua trong quý I, ngày 13/5/2026, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch này.
Dự kiến vào cuối tháng 6, Hà Nội sẽ công bố quy hoạch đồng thời với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Thành phố sẽ tổ chức triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình 4D kết hợp hình ảnh, phim tư liệu và công nghệ trình chiếu hiện đại nhằm tái hiện diện mạo Thủ đô trong tương lai.
Bên cạnh đó, mô hình sa bàn quy hoạch cũng sẽ được trưng bày lâu dài để phục vụ người dân, nhà đầu tư và du khách tìm hiểu về định hướng phát triển của thành phố.
Các dự án Vành đai, cầu vượt sông Hồng đồng loạt bứt tốc
Song song với công tác quy hoạch, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng, hoàn thành việc di dời cây xanh và bước vào giai đoạn thi công cao điểm.
Đối với các tuyến vành đai và trục hướng tâm như Vành đai 2,5, đường 3,5 và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, thành phố đã hoàn thành nhiều hạng mục chuẩn bị mặt bằng, từng bước bàn giao đất sạch phục vụ thi công.
Đáng chú ý, nhóm 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đang được tập trung triển khai với tiến độ giải ngân và thi công tích cực.
Trong đó, dự án cầu Tứ Liên đã bàn giao khoảng 39,1 ha trên tổng số 62,5 ha mặt bằng và giải ngân đạt 100% kế hoạch. Dự án cầu Ngọc Hồi cũng hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2025 với giá trị khoảng 2.946 tỷ đồng, đồng thời cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phía Hà Nội. Nhiều dự án khác đã bàn giao trên 70% diện tích phục vụ thi công.
Theo kế hoạch, toàn bộ 7 cây cầu vượt sông Hồng sẽ hoàn thành trong quý II/2027, góp phần bảo đảm hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Cả 13 khu tái định cư phục vụ dự án đã được xây dựng xong. Tuyến đường song hành hiện đã thi công khoảng 35 km trên tổng chiều dài 50,8 km, tương đương 85% khối lượng.
Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được triển khai trên thực địa, giúp tạo quỹ đất sạch và đẩy nhanh tiến độ các gói thầu xây dựng.
Thần tốc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê
Cùng với phát triển hạ tầng, Hà Nội cũng đẩy mạnh các chương trình phát triển nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
Hiện thành phố đang triển khai 93 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 85.700 căn hộ. Trong số này, 13 dự án đã được khởi công và dự kiến sẽ có khoảng 14.000 căn hộ hoàn thành trong năm 2026, góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp và nhà ở cho thuê.
Công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng được quan tâm. Lực lượng Công an nhân dân đã triển khai 10 dự án, đáp ứng nhu cầu khoảng 8.500 căn hộ, trong khi lực lượng Quân đội bắt đầu thực hiện dự án đầu tiên tại khu vực Tây Tựu.
Đáng chú ý, Hà Nội đã chủ động bố trí quỹ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 1, Vành đai 2,5, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.
Việc chuẩn bị sẵn quỹ nhà không chỉ góp phần bảo đảm an sinh cho người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình chiến lược của Thủ đô.
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