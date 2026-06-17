Người nghỉ hưu, tài xế và shipper công nghệ sắp được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động
GĐXH - Người đang hưởng lương hưu nhưng tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động, cùng lực lượng lao động trên các nền tảng công nghệ như tài xế, shipper, có thể sẽ được bổ sung vào diện tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Một trong những nội dung đáng chú ý là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm phù hợp với sự thay đổi của thị trường lao động và các mô hình việc làm mới.
Theo cơ quan soạn thảo, sau hơn một thập kỷ triển khai, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã góp phần hỗ trợ người lao động gặp rủi ro trong quá trình làm việc, đồng thời thúc đẩy các hoạt động phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.
Tuy nhiên, nhiều quy định hiện hành đã bộc lộ bất cập khi chưa bao phủ đầy đủ các nhóm lao động có nguy cơ cao.
Để khắc phục hạn chế này, dự thảo đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đối với người đang hưởng lương hưu nhưng ký hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên. Bên cạnh đó, người lao động làm việc theo hợp đồng dưới một tháng cũng được đề xuất tham gia theo hình thức tự nguyện.
Đáng chú ý, Bộ Nội vụ còn đề xuất mở rộng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bắt buộc đối với một số nhóm lao động hoạt động thông qua nền tảng công nghệ như lái xe công nghệ, giao hàng công nghệ và các đối tượng tương tự. Đây là lực lượng lao động thường xuyên đối mặt với nguy cơ tai nạn trong quá trình làm việc nhưng hiện chưa được bảo vệ đầy đủ bởi chính sách bảo hiểm hiện hành.
Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, việc mở rộng diện bao phủ đánh dấu bước chuyển từ mô hình bảo hiểm chủ yếu dành cho lao động chính thức sang mô hình bảo vệ cả lao động phi tiêu chuẩn và lao động nền tảng, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế số trên thế giới.
Bộ Nội vụ cho rằng việc sửa đổi luật cũng nhằm bảo đảm tính đồng bộ với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, đồng thời thực hiện mục tiêu mở rộng mạng lưới an sinh xã hội trong giai đoạn mới. Dù có thể làm tăng một phần chi phí thực hiện, song lợi ích mang lại từ việc giảm thiểu thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được đánh giá lớn hơn đáng kể.
Hiện nay, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động chi trả hoàn toàn, tương đương 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng. Tính đến tháng 4/2025, cả nước có hơn 17,3 triệu lượt người tham gia loại hình bảo hiểm này.
Theo kế hoạch, dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.
Người dân Hà Nội và miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết ngán ngẩm trước khi lại đón nắng nóng diện rộngThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 18/6. Trong khi vùng đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội mưa xảy ra về đêm và sáng, ban ngày thời tiết oi bức.
Hà Nội: Mâu thuẫn phí gửi ô tô ở chung cư New Horizon, 2 người bị đánh nhập việnThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại tầng hầm chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), khiến 2 người bị thương phải nhập viện điều trị.
Hà Nội 'chốt' lộ trình siết khí thải xe máy tại Vành đai 1, từ 2028, xe máy không đạt chuẩn khí thải sẽ không được vào Trung tâm Thủ đôThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 với lộ trình triển khai từ năm 2026 - 2030. Theo đó, từ năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên sẽ không được lưu thông trong khu vực Vành đai 1.
Hợp đồng kỳ nghỉ, 'bẫy 2': Câu nói nào là 'nhát dao chí mạng' đối với người già?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sự tổn thương mà câu nói ấy gây ra cho một người mẹ ở tuổi 86 là thứ không thể cân đo bằng bất kỳ con số nào.
Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm hàng loạt xã, phường chậm báo cáo dự án đầu tưThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại nhiều xã, phường do chậm trễ, không báo cáo tình hình dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.
Khoảnh khắc va chạm giữa 2 ô tô tại điểm giao đường dẫn cao tốc ở HuếThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực nút giao đường dẫn cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên (đoạn qua xã Hưng Lộc, TP Huế), khiến 2 phương tiện bị hư hỏng.
Điểm danh 8 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa lớn diện rộng ở miền BắcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao mưa lớn tiếp tục lan rộng khắp các tỉnh miền Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, có nơi mưa to từ 100-200mm.
Tin sáng 16/6: Thông báo quan trọng về giấy phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng từ 1/7? Sữa bột trẻ em nào vừa bị đề nghị rà soát, ngừng lưu hành?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Xây dựng 2025, việc miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ áp dụng với một số trường hợp cụ thể; Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương rà soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt NamThời sự - 1 ngày trước
Nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Đại biểu Nhân dân.
Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà NộiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội sẽ được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã sau khi các hộ nuôi tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.
Tin sáng 16/6: Thông báo quan trọng về giấy phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng từ 1/7? Sữa bột trẻ em nào vừa bị đề nghị rà soát, ngừng lưu hành?Thời sự
GĐXH - Theo Luật Xây dựng 2025, việc miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ áp dụng với một số trường hợp cụ thể; Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương rà soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.