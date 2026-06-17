Người nghỉ hưu, tài xế và shipper công nghệ sắp được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động

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Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Một trong những nội dung đáng chú ý là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm phù hợp với sự thay đổi của thị trường lao động và các mô hình việc làm mới.

Theo cơ quan soạn thảo, sau hơn một thập kỷ triển khai, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã góp phần hỗ trợ người lao động gặp rủi ro trong quá trình làm việc, đồng thời thúc đẩy các hoạt động phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, nhiều quy định hiện hành đã bộc lộ bất cập khi chưa bao phủ đầy đủ các nhóm lao động có nguy cơ cao.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm phù hợp với sự thay đổi của thị trường lao động và các mô hình việc làm mới. Ảnh minh họa

Để khắc phục hạn chế này, dự thảo đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đối với người đang hưởng lương hưu nhưng ký hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên. Bên cạnh đó, người lao động làm việc theo hợp đồng dưới một tháng cũng được đề xuất tham gia theo hình thức tự nguyện.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ còn đề xuất mở rộng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bắt buộc đối với một số nhóm lao động hoạt động thông qua nền tảng công nghệ như lái xe công nghệ, giao hàng công nghệ và các đối tượng tương tự. Đây là lực lượng lao động thường xuyên đối mặt với nguy cơ tai nạn trong quá trình làm việc nhưng hiện chưa được bảo vệ đầy đủ bởi chính sách bảo hiểm hiện hành.

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, việc mở rộng diện bao phủ đánh dấu bước chuyển từ mô hình bảo hiểm chủ yếu dành cho lao động chính thức sang mô hình bảo vệ cả lao động phi tiêu chuẩn và lao động nền tảng, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế số trên thế giới.

Bộ Nội vụ cho rằng việc sửa đổi luật cũng nhằm bảo đảm tính đồng bộ với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, đồng thời thực hiện mục tiêu mở rộng mạng lưới an sinh xã hội trong giai đoạn mới. Dù có thể làm tăng một phần chi phí thực hiện, song lợi ích mang lại từ việc giảm thiểu thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được đánh giá lớn hơn đáng kể.

Hiện nay, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động chi trả hoàn toàn, tương đương 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng. Tính đến tháng 4/2025, cả nước có hơn 17,3 triệu lượt người tham gia loại hình bảo hiểm này.

Theo kế hoạch, dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

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