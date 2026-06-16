Hà Nội 'chốt' lộ trình siết khí thải xe máy tại Vành đai 1, từ 2028, xe máy không đạt chuẩn khí thải sẽ không được vào Trung tâm Thủ đô

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Hà Nội: Bất chấp 'tối hậu thư' của UBND phường Hà Đông, nhiều bãi xe không phép vẫn ngang nhiên hoạt động GĐXH - Mặc dù UBND phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ và tự giải thể đối với các điểm trông giữ phương tiện không phép, nhưng theo ghi nhận hàng loạt bãi xe quy mô lớn tại Khu đô thị Văn Khê và Khu đô thị Văn Quán vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật và chính quyền sở tại.

Tại kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), vào ngày 15/6, đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 chính thức được HĐND TP Hà Nội thông qua với lộ trình thực hiện theo ba giai đoạn và tiến tới kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải từ phương tiện giao thông tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo đề án, vùng phát thải thấp được triển khai trong phạm vi Vành đai 1, gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Khu vực này có diện tích hơn 26km² với khoảng 625.000 người sinh sống, đồng thời là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, lịch sử và du lịch của Hà Nội.

Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 chính thức được HĐND TP Hà Nội thông qua với lộ trình thực hiện theo ba giai đoạn và tiến tới kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải từ phương tiện giao thông tại khu vực trung tâm Thủ đô. Ảnh: Bảo Loan

Lộ trình triển khai được chia thành ba giai đoạn, như sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm. Phạm vi thí điểm gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ.

Trong thời gian này, các biện pháp chủ yếu mang tính khuyến khích và tuyên truyền. Thành phố sẽ phổ biến chính sách, hướng dẫn người dân đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện cá nhân, đồng thời khuyến khích hạn chế hoạt động của xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ trong khu vực.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy không kinh doanh vận tải, thành phố khuyến khích hạn chế lưu thông các phương tiện cũ, gồm xe mô tô sản xuất trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất trước năm 2016; đồng thời vận động người dân chuyển sang sử dụng xe điện, phương tiện xanh hoặc giao thông công cộng.

Giai đoạn 2: Từ ngày 1/1 đến 31/12/2027, phạm vi thí điểm được mở rộng ra toàn bộ địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Thành phố sẽ triển khai đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình của Chính phủ; tăng cường kiểm soát các phương tiện phát thải cao và từng bước hạn chế hoạt động của các phương tiện không đáp ứng quy chuẩn khí thải trong khu vực phát thải thấp.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ hoàn thiện hệ thống camera giám sát, nhận diện phương tiện, chia sẻ dữ liệu quản lý và triển khai các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

Giai đoạn 3: Từ ngày 1/1/2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng ra toàn bộ Vành đai 1.

Bên cạnh các biện pháp đã áp dụng ở các giai đoạn trước, thành phố sẽ không cho phép xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên lưu thông trong khu vực.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình giảm phát thải giao thông, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo đề án, từ năm 2030, mô hình vùng phát thải thấp sẽ được duy trì ổn định, đồng thời từng bước nâng cao yêu cầu kiểm soát phát thải và mở rộng phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của Hà Nội.