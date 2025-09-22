Từ bức ảnh chăn bò trên mạng, chàng trai Ninh Bình 'tìm' cưới cô gái liệt 2 chân
Bất ngờ mắc viêm tủy rồi bị liệt 2 chân, cô gái Nguyễn Thị Oanh (xã Yên Khánh, Ninh Bình) may mắn gặp chàng thợ cơ khí, người tình nguyện làm “đôi chân” cho cô suốt quãng đời còn lại.
Tình yêu "cổ tích" vượt mọi rào cản
Câu chuyện của vợ chồng anh Bùi Thanh Hà (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1994) hiện trú tại xã Khánh Trung (Ninh Bình) được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.
Anh Hà được ngợi khen là người chồng chịu khó, tận tâm chăm sóc vợ bị liệt 2 chân sau khi sinh con gái đầu lòng. Chuyện tình đẹp như cổ tích của họ lấy đi nước mắt của nhiều người.
Năm 17 tuổi, khi đang học lớp 11, chị Oanh phát hiện mắc viêm tủy và bị liệt hai chân. Từ đó, mọi sinh hoạt đều gắn liền với chiếc xe lăn và sự trợ giúp của gia đình, khiến chị nhiều lúc suy nghĩ tiêu cực. Nhưng nghĩ đến cha mẹ, chị lại gắng gượng vượt lên.
Chia sẻ với PV VietNamNet , anh Hà cho biết: "Năm 2019, tình cờ lướt Facebook, tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái bị liệt 2 chân ngồi xe lăn đi chăn bò giúp gia đình. Nghị lực ấy khiến tôi khâm phục, nên đã tìm trang cá nhân của cô, gửi lời kết bạn và nhắn tin làm quen".
“Sau thời gian nhắn tin tìm hiểu, tôi thấy Oanh cởi mở, lễ phép. Chúng tôi dần thân thiết, chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống. Không biết từ lúc nào, tôi đã cảm mến cô ấy. Tôi quyết định hẹn Oanh đi uống nước và tỏ tình nhưng bị từ chối”, anh Hà kể.
Chị Oanh kể, khi anh Hà tỏ tình, chị còn lưỡng lự vì nghĩ cả hai chỉ là bạn bè và sợ anh cũng như bao người khác, yêu cho vui. Nhưng rồi anh kiên trì nhắn tin, hứa sẽ yêu và bảo vệ chị suốt đời. Cảm nhận được sự chân thành ấy, chị mới đồng ý, và chính thức yêu nhau.
Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi nhiều lần tưởng chừng tan vỡ. Chị Oanh lo sợ mình sẽ trở thành gánh nặng, khiến anh Hà khổ về sau. Lại thêm sự phản đối từ gia đình anh khiến chị nhiều lần đắn đo, day dứt.
Nhưng tình yêu của anh đã khiến chị tin vào "cổ tích". Vượt qua khó khăn, thử thách, sau 4 năm gắn bó, họ quyết định về chung một nhà. Tháng 5/2024, đám cưới diễn ra, khép lại hành trình yêu đầy gian truân.
Niềm vui nhân đôi
Chị Oanh kể, trong thời gian yêu nhau, hai người từng đi du lịch nhiều nơi. “Có lần đến Tràng An, anh bế tôi lên xuống thuyền, rồi cõng đi một đoạn đường dài. Khi ấy, tôi vừa thương anh, vừa hạnh phúc vì biết mình đã chọn đúng người,” chị xúc động nhớ lại.
5 tháng sau đám cưới, tình yêu của họ đơm hoa kết trái khi chị Oanh mang thai. Đôi vợ chồng son vỡ òa hạnh phúc.
"Hôm biết tin mình mang bầu, tôi báo ngay cho chồng. Lúc ấy anh đang đi làm, nhận tin liền bật khóc vì 35 tuổi mới được làm cha. Anh vội chạy về nhà ôm chầm lấy tôi”, chị Oanh xúc động kể.
Đầu tháng 9 vừa qua, con gái đầu lòng của anh chị chào đời, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho cả gia đình.
“Lấy tôi, anh ấy vất vả hơn nhiều người khác, vừa phải chăm con, vừa chăm sóc vợ. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả nhờ tình yêu và sự sẻ chia. Tôi hạnh phúc vì cuộc hôn nhân của mình như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường”, chị Oanh xúc động.
