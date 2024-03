Từ đêm mai, miền Bắc đón tiếp không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thay đổi ra sao?

Dự báo thời tiết miền Bắc khi đón không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, mưa nhỏ quay trở lại nhiều nơi ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng và trung du phổ biến 17-19 độ C, vùng núi 12-15 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khoảng từ đêm 10 đến sáng 11/3, không khí lạnh tăng cường trở lại, miền Bắc tiếp tục rét và đặc biệt là có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi.

Hình thái trên chủ yếu xuất hiện ở phía Đông Bắc Bộ. Riêng phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt cao hơn, hầu như trời chỉ rét về đêm và sáng. Ở Đông Bắc Bộ, từ 13-17/3, trở lại kiểu thời tiết sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, kèm trời rét.

Không khí lạnh tăng cường trở lại, miền Bắc tiếp tục rét Ảnh minh hoạ

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay, Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, trời duy trì nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, cảm giác lạnh còn gia tăng khi độ ẩm tăng cao.

Khoảng đêm ngày 10 và 11/3, không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao. Thời tiết Hà Nội lúc này, dù nền nhiệt thay đổi không đáng kể nhưng xuất hiện mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2-3; trời rét. Sau đó, khu vục có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng.

Ngoài ra, bản tin dự báo điểm 10 ngày tại TP.HCM (8-18/3) của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết, không khí lạnh tăng cường lệch đông, sau có cường độ ổn định và suy yếu. Khoảng 10-11/3, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định, suy yếu và biến tính.

Dự báo thời tiết phía Nam

Nắng nóng sẽ gia tăng trên diện rộng tại Đông Nam Bộ trong hôm nay. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực có thể chạm ngưỡng 35-37 độ C, cao hơn 2 độ C so với một ngày trước.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm và ở mức thấp hơn 15-20% so với trung bình nhiều năm.

Thời tiết cụ thể của các vùng phía Nam hôm nay

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía bắc 26-29 độ C, phía nam 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa; ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong thời kỳ từ 9-15/3, mực nước triều ở vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ duy trì ở mức cao. Triều cường kết hợp với sóng lớn có khả năng ngập úng cho các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao trong khoảng thời gian từ sáng sớm và buổi chiều.

