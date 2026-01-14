Mới nhất
Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, ăn ngay món này để tăng vận tài lộc

Thứ tư, 10:50 14/01/2026
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Và có một món được nhiều người truyền tai nhau...

Theo quan niệm dân gian, tháng 11 âm lịch là giai đoạn "chốt sổ" của vận năm: người giữ được lộc thì càng về cuối càng vững, người để lộc tán thì tiền bạc dễ trôi qua tay mà không kịp níu. Bởi vậy, ông bà xưa rất coi trọng ăn uống thời điểm này không phải ăn sang, mà là ăn đúng món, đúng ý nghĩa.

Và có một món được nhiều người truyền tai nhau: XÔI GẤC.

Vì sao xôi gấc được xem là món "giữ tiền" cuối năm?

Trong văn hóa Á Đông, màu đỏ tượng trưng cho: Tài lộc, dương khí mạnh, sự sinh sôi, hanh thông.

Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, ăn ngay món này để tăng vận tài lộc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quả gấc có sắc đỏ tự nhiên, không gắt, không "hư hỏa", nên được cho là kích vận mà không gây hao khí. Người xưa tin rằng, ăn xôi gấc vào giai đoạn cuối năm giúp:

Giữ tiền đã kiếm được

Hạn chế chi tiêu phát sinh ngoài dự tính

Công việc đang dang dở dễ "về đích" hơn

Không phải ngẫu nhiên mà xôi gấc thường xuất hiện trong mâm cúng, lễ quan trọng, việc mở đầu – kết thúc.

Tháng 11 âm: Không cần bứt phá, chỉ cần giữ được lộc

Khác với đầu năm – thời điểm nên "xông xáo", cuối năm là lúc nên thu – giữ – ổn định. Theo quan niệm tâm linh:

Ăn đồ quá cay, quá nặng → dễ hao tài

Ăn uống thất thường → tiền vào không đều

Ăn món có tính "tụ" → giúp lộc ở lại

Xôi gấc là món no lâu, chắc bụng, tượng trưng cho sự đủ đầy. Ăn xôi gấc giai đoạn này được xem là cách ăn để giữ, không ăn để tiêu.

Ăn thế nào để "đúng vía", không cần cầu kỳ

Không cần ngày giờ phức tạp, chỉ cần:

Ăn xôi gấc vào buổi sáng hoặc bữa đầu ngày

Ăn với tâm thế thoải mái, không vội vàng

Có thể ăn 1–2 lần/tuần là đủ

Dân gian quan niệm, ăn trong tâm thế biết đủ thì món mới phát huy ý nghĩa giữ lộc. Không cần ăn nhiều, chỉ cần ăn đều và ăn có ý thức.

Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, ăn ngay món này để tăng vận tài lộc- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ăn để yên tâm, không phải để trông chờ phép màu. Không có món ăn nào khiến tiền tự sinh ra. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, ăn đúng món – đúng thời điểm giúp:

Tinh thần ổn định hơn

Quyết định chi tiêu tỉnh táo hơn

Ít "vung tay quá trán" vì cảm xúc

Và đôi khi, giữ được tiền đã là một dạng tài lộc.

Cuối năm, nên ăn chậm lại một chút. Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, nếu chưa biết nên ăn gì cho "yên vía", hãy thử một bát xôi gấc nóng, ăn chậm, ăn đủ. Không phải để cầu may ồn ào, mà để nhắc mình: Cuối năm rồi, giữ được bao nhiêu là phúc bấy nhiêu.

Top