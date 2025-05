Từ hôm nay (5/5), duy nhất Bộ Công thương có chức năng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Bộ Công Thương chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp GĐXH - Theo thông tin từ Bộ Công thương, hiện nay trên cả nước còn 16 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (giảm 04 doanh nghiệp so với đầu năm 2024).

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 1103/QĐ-BCT. Theo đó, Bộ Công Thương thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ và tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Kể từ ngày 5/5/2025, việc thực hiện cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi, CNM và đăng ký mã số REX được thực hiện tại các cơ quan cấp C/O của Bộ Công Thương.

Như vậy, doanh nghiệp có thể đề nghị cấp C/O ưu đãi theo các Hiệp định Thương mại tự do và C/O không ưu đãi tại cùng một cơ quan, tổ chức cấp C/O của Bộ Công Thương, thống nhất một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa.

Theo quy định mới, từ hôm nay (5/5), Bộ Công Thương là cơ quan duy nhất có chức năng cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Đối với các C/O không ưu đãi (như C/O mẫu B), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương thiết lập khẩn trương công việc cần thiết, thực hiện ngay số hóa trên Hệ thống eCoSys nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông suốt cho doanh nghiệp để tiến tới thực hiện cấp C/O điện tử.

Quy trình này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi đề nghị cấp C/O, giảm thiểu chi phí đi lại.

Việc thực hiện quy trình cấp C/O điện tử theo Thông báo số 619/TB-XNK ngày 28/4/2025 của Cục Xuất nhập khẩu ( Bộ Công Thương). Việc thực hiện cấp C/O theo quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng thời, công khai, minh bạch, đơn giản, điện tử hóa, thống nhất về một đầu mối quản lý của Bộ Công Thương, góp phần phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp nhằm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số.

Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu giám sát, kiểm tra thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa và thuốc giả GĐXH - Ngày 18/4, Bộ Công Thương đã gửi Công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với các sản phẩm sữa, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

