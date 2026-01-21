Tự lấy thuốc của người lớn rồi cùng nhau uống, 3 trẻ phải nhập viện, bác sĩ đưa ra khuyến cáo quan trọng

Ngày 21/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 19/1, đơn vị tiếp nhận và điều trị 3 bệnh nhi gồm H.T.T. (7 tuổi), H.V.N. (2 tuổi) và H.V.T. (3 tuổi, cùng trú tại xã Hướng Phùng). Lúc nhập viện, cả 3 đều trong tình trạng lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ, xuất hiện các cơn co giật, nghi do ngộ độc thuốc an thần.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận dấu hiệu nhiễm độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cơ. Các bệnh nhi được thở oxy, xử trí cắt cơn co giật, truyền dịch, sau đó chuyển Khoa Nhi để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Sau thời gian điều trị, hiện sức khỏe các cháu bé ổn định.

Tại Khoa Nhi, các trẻ được theo dõi và điều trị tại đơn vị hồi sức cấp cứu, giám sát chặt chẽ toàn trạng, kiểm soát cơn co giật, đồng thời thực hiện các xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân và đánh giá tổn thương các cơ quan.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà các bệnh nhi cho biết, trước đó các trẻ chơi cùng nhau tại nhà và có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi. Một bé trai học lớp 3 là con nhà hàng xóm đã tự lấy thuốc của người lớn đưa cho các cháu uống với lời nói "uống cho hết đau đầu".

Quá trình khai thác bệnh sử cho thấy, gia đình bé trai này có người mắc bệnh lý tâm thần và đang điều trị ngoại trú bằng các thuốc thuộc nhóm an thần kinh, trong đó có Aminazin và Haloperidone. Từ triệu chứng lâm sàng và hình ảnh thuốc do gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc thuốc an thần kinh Haloperidone ở mức độ trung bình.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe các bệnh nhi dần ổn định, tri giác cải thiện, các cơn co giật được kiểm soát.

ThS.BSNT Võ Quang Thắng, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, Haloperidone (hay Haloperidol) là thuốc an thần kinh có khoảng điều trị hẹp và ngưỡng gây độc thấp, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Trường hợp trẻ vô tình uống nhầm thuốc hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Các dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm cứng cổ, vẹo cổ, há miệng không khép, run tay chân, đi đứng khó khăn, co giật, lơ mơ, ngủ gà bất thường, nhịp tim nhanh hoặc chậm bất thường.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo gia đình cần cất giữ thuốc xa tầm tay trẻ em. Thuốc an thần kinh phải có đơn của bác sĩ, ghi rõ liều lượng, thời gian và đối tượng sử dụng. Tuyệt đối không nghiền thuốc của người lớn cho trẻ uống.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý và bảo quản thuốc tại nhà. Người lớn cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ không tự ý uống thuốc hoặc sử dụng thuốc của người khác, bởi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ nhỏ.