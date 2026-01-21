Nên ăn 5 loại thực phẩm giàu vitamin D này trước khi dùng thuốc
Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong hấp thu canxi, bảo vệ xương, tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ nhiều bệnh mạn tính. Bên cạnh ánh nắng mặt trời, một số thực phẩm tự nhiên cũng cung cấp nguồn vitamin D đáng kể, giúp duy trì sức khỏe lâu dài.
1. Vì sao nên ưu tiên thực phẩm trước khi dùng thuốc?
Vitamin D là vi chất thiết yếu giúp cơ thể hấp thu canxi và phốt pho, từ đó duy trì hệ xương – răng chắc khỏe. Ngoài ra, vitamin D còn tham gia điều hòa miễn dịch, hỗ trợ chức năng cơ bắp và góp phần giảm nguy cơ loãng xương, té ngã ở người cao tuổi cũng như một số bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch. Theo khuyến nghị, người trưởng thành cần khoảng 600 IU vitamin D/ngày đến 70 tuổi; từ 71 tuổi trở lên, nhu cầu tăng lên 800 IU/ngày.
Mặc dù ánh nắng mặt trời giúp cơ thể tự tổng hợp vitamin D, nhưng do lối sống ít ra ngoài, sử dụng kem chống nắng thường xuyên hoặc sinh sống ở khu vực ít nắng, nhiều người không đạt đủ lượng cần thiết. Khi đó, việc bổ sung vitamin D đóng vai trò rất quan trọng.
Tuy nhiên, ưu tiên bổ sung vitamin D từ thực phẩm tự nhiên trước khi sử dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng. Vitamin D trong thực phẩm thường đi kèm các dưỡng chất quan trọng như canxi, protein, omega-3 và chất béo lành mạnh, giúp tăng khả năng hấp thu và phát huy hiệu quả sinh học. Bên cạnh đó, chế độ ăn đa dạng còn góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, tăng cường miễn dịch và hạn chế thiếu hụt các vi chất khác.
Ngược lại, việc lạm dụng thực phẩm bổ sung vitamin D có thể gây tăng canxi máu, sỏi thận và rối loạn chuyển hóa, thậm chí ảnh hưởng đến gan, thận hoặc tương tác với các thuốc đang sử dụng. Vì vậy, xây dựng khẩu phần ăn cân đối, giàu thực phẩm tự nhiên vẫn là nền tảng quan trọng và an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
2. Các thực phẩm chứa nhiều vitamin D nên bổ sung thường xuyên
2.1. Cá béo
Cá béo như cá hồi , cá thu, cá mòi, cá trích là nguồn vitamin D3 tự nhiên dồi dào, dạng vitamin D cơ thể hấp thu tốt nhất. Một khẩu phần 85 g cá hồi có thể cung cấp khoảng 570 - 645 IU vitamin D, đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu hàng ngày. Cá ngừ và cá hồi đóng hộp cũng là lựa chọn tiện lợi, dễ chế biến và tiết kiệm chi phí.
Ngoài vitamin D, cá béo còn giàu omega-3, tốt cho tim mạch, não bộ và giảm viêm.
2.2. Lòng đỏ trứng
Lòng đỏ trứng chứa vitamin D3 , tuy hàm lượng thấp hơn cá béo nhưng vẫn góp phần bổ sung đáng kể. Một quả trứng lớn cung cấp khoảng 40–45 IU vitamin D.
Trứng dễ chế biến, phù hợp với nhiều lứa tuổi và có thể kết hợp trong các món như trứng luộc, trứng tráng, cơm chiên hoặc bánh nướng. Để tăng lợi ích dinh dưỡng, có thể kết hợp trứng với rau xanh và chất béo lành mạnh như dầu ô liu hoặc bơ.
2.3. Nấm được chiếu tia cực tím
Nấm là một trong số ít thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể cung cấp vitamin D. Khi được chiếu tia cực tím (UV), nấm chuyển tiền chất ergosterol thành vitamin D2. Khoảng ½ cốc nấm trắng đã qua xử lý UV có thể cung cấp tới 300–370 IU vitamin D. Các loại nấm như nấm nút, nấm sò, nấm shiitake đều có thể được tăng cường vitamin D theo cách này.
Để hấp thu tốt vitamin D, nên chế biến nấm cùng chất béo lành mạnh như dầu thực vật hoặc các món xào nhẹ.
2.4. Sữa và sản phẩm sữa tăng cường vitamin D
Nhiều sản phẩm sữa như sữa bò, sữa chua , phô mai được bổ sung vitamin D3. Một cốc sữa ít béo tăng cường vitamin D cung cấp khoảng 120 IU. Đối với người không dung nạp lactose hoặc ăn chay, các loại sữa thực vật như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa yến mạch cũng thường được bổ sung vitamin D2, với hàm lượng từ 100–140 IU/cốc.
Những sản phẩm này còn cung cấp canxi, protein và các vi chất quan trọng cho xương.
2.5. Ngũ cốc ăn sáng tăng cường vitamin D
Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng được bổ sung vitamin D, trung bình khoảng 80 IU/khẩu phần. Đây là lựa chọn tiện lợi, đặc biệt phù hợp với trẻ em và người bận rộn. Tuy nhiên, nên ưu tiên các loại ngũ cốc ít đường, giàu chất xơ để tránh tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa.
3. Khi nào cần dùng thực phẩm bổ sung vitamin D?
Nếu bạn thường xuyên ra nắng, có chế độ ăn giàu cá béo, trứng, nấm và sữa tăng cường, cơ thể có thể đã đáp ứng đủ nhu cầu vitamin D. Tuy nhiên, một số nhóm có nguy cơ thiếu hụt cao như: Người cao tuổi, người ít tiếp xúc ánh nắng, người có làn da sẫm màu, người ăn chay hoặc thuần chay, người mắc bệnh tiêu hóa, gan, thận.
Các dấu hiệu thiếu vitamin D có thể bao gồm đau xương, yếu cơ, mệt mỏi, dễ nhiễm trùng. Xét nghiệm máu có thể giúp đánh giá chính xác nồng độ vitamin D trong cơ thể.
Trước khi dùng thực phẩm bổ sung, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tương tác thuốc và nguy cơ dư thừa vitamin D.
Phẫu thuật cắt bỏ hai thận đa nang gần 10kg và ghép thận trong một ca mổSống khỏe - 1 giờ trước
Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp khi cắt bỏ đồng thời 2 thận đa nang gần 10kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và tiến hành ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật.
3 sai lầm khi ăn khoai lang vào buổi sáng khiến bạn khó giảm cânSống khỏe - 1 giờ trước
Khoai lang được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' giảm cân nhưng nếu ăn vào sai cách, bạn không những không giảm được lạng nào mà còn đối mặt với nguy cơ tích mỡ và rối loạn đường huyết.
Tự lấy thuốc của người lớn rồi cùng nhau uống, 3 trẻ phải nhập viện, bác sĩ đưa ra khuyến cáo quan trọngSống khỏe - 1 giờ trước
Ba trẻ tại Quảng Trị nhập viện trong tình trạng giảm tri giác, co giật, nghi ngộ độc thuốc an thần kinh. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi thuốc không được quản lý chặt chẽ trong gia đình và đưa ra khuyến cáo phòng ngừa cho trẻ.
Mùa đông cứ hở ra là sổ mũi, nghẹt mũi: Đừng vội đổ lỗi cho cảm lạnh, đây mới là thủ phạm chính!Bệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Tình trạng "cứ gặp gió lạnh là phát bệnh" viêm mũi, nghẹt mũi thực chất rất có thể không phải cảm lạnh, mà là một thủ phạm khác.
Tế bào ung thư hình thành thế nào trong cơ thể? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa từ sớmSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Tế bào ung thư không xuất hiện đột ngột mà hình thành âm thầm từ những biến đổi nhỏ trong cơ thể.
Suy thận độ 1 - Nhận biết thế nào, cải thiện ra sao?Sống khỏe - 7 giờ trước
Suy thận độ 1 là giai đoạn sớm của bệnh suy thận mạn, khi chỉ một phần nhỏ tế bào thận bị tổn thương và chức năng thận mới giảm nhẹ. Vậy làm thế nào để nhận biết suy thận độ 1 và cách cải thiện ra sao?
Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạchSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là món ăn quen thuộc trong thực đơn giảm cân, yến mạch còn được đánh giá cao về lợi ích tim mạch nếu ăn đúng thời điểm. Đặc biệt vào buổi sáng, loại ngũ cốc này có thể hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ trái tim theo cách đơn giản nhưng hiệu quả.
Tại sao đầu giường không nên để giấy vệ sinh?: Biết lý do này bạn sẽ bỏ chúng đi ngay lập tứcSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Thực tế, việc để giấy vệ sinh ở đầu giường nhiều người thấy thuận tiện và nghĩ là sạch sẽ nhưng không hề vô hại như chúng ta tưởng. Có rất nhiều yếu tố gây hại cho sức khỏe mà mọi người không thể nhìn bằng mắt thường được.
Thói quen âm thầm 'nuôi lớn' tế bào ung thư, nhiều người Việt đang mắc phảiSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là cách giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư đơn giản nhưng và mang lại lợi ích lâu dài.
Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diệnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.
Tuổi thọ dài hay ngắn, chỉ cần nhìn cách ăn là biết?: 6 đặc điểm ở những người có tuổi thọ thấpSống khỏe
GĐXH - Cách bạn ăn phản ánh khả năng điều tiết dinh dưỡng và sức chịu đựng của hệ tiêu hóa. Đừng để những thói quen tùy tiện hằng ngày trở thành "kẻ sát nhân thầm lặng" rút ngắn đi hàng chục năm tuổi thọ của chính mình.