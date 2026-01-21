Mùa đông cứ hở ra là sổ mũi, nghẹt mũi: Đừng vội đổ lỗi cho cảm lạnh, đây mới là thủ phạm chính!
GĐXH - Tình trạng "cứ gặp gió lạnh là phát bệnh" viêm mũi, nghẹt mũi thực chất rất có thể không phải cảm lạnh, mà là một thủ phạm khác.
Cứ mỗi khi đông về, nhiều người lại rơi vào cảnh ngộ: Vừa bước chân ra đường gặp cơn gió lạnh là hắt hơi liên tục, nước mũi chảy ròng ròng. Phản xạ đầu tiên của đa số là vơ ngay thuốc cảm để uống. Thế nhưng, uống mãi chẳng khỏi, triệu chứng cứ tái đi tái lại. Liệu có phải bạn đang "đánh nhầm mục tiêu"? Hãy cùng bóc tách sự thật để xem liệu có một "kẻ phá bĩnh" khác đang trú ngụ trong mũi bạn hay không.
Để không còn điều trị sai cách, chúng ta cần học cách phân biệt rõ ràng giữa cảm mạo thông thường và tình trạng tăng nhạy cảm đường mũi.
Cảm lạnh hay viêm mũi? Những chiêu phân biệt cực dễ
Dù cùng là hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, nhưng cảm lạnh và tình trạng mũi tăng nhạy cảm (thường gặp ở người viêm mũi dị ứng) lại có bản chất hoàn toàn khác nhau.
Về cảm lạnh: Đây là bệnh do virus gây ra, thường có "dấu vết" để lại trước đó: Có thể do bạn vừa trải qua một đợt làm việc quá sức, thức đêm, bị nhiễm lạnh hoặc quanh bạn đang có người bị cảm. Bệnh thường bắt đầu bằng cảm giác khô rát họng, sau đó chảy nước mũi trong, kèm theo mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, đôi khi sốt. Sau 2-3 ngày, nước mũi có thể chuyển sang màu vàng, đặc. Toàn bộ đợt bệnh kéo dài từ 7 đến 10 ngày rồi tự khỏi.
Về tình trạng mũi tăng nhạy cảm: Đặc điểm của nhóm này là: Triệu chứng đến nhanh và đi cũng nhanh, thường có tác nhân kích thích rõ rệt. Ví dụ: Vừa hít phải gió lạnh, ngửi mùi hăng hắc hoặc khói thuốc là hắt hơi liên hồi, nước mũi chảy ào ạt, nghẹt mũi ngay lập tức. Điểm mấu chốt là: Ngoài cái mũi khó chịu ra, cơ thể bạn vẫn hoàn toàn bình thường – không sốt, không đau đầu, không mỏi mệt. Tình trạng này có thể kéo dài vài tuần, thậm chí âm ỉ suốt cả mùa đông.
Ghi nhớ triệu chứng để tự kiểm tra: "Ngứa mũi, nước mũi trong, không sốt, kéo dài" – Nếu hội đủ các yếu tố này, khả năng cao bạn không phải bị cảm đâu!
Mùa đông hay tái phát, thực chất cái gì đang "quậy phá"?
Nếu không phải cảm lạnh, thì đây chính là những nguyên nhân phổ biến nhất:
Viêm mũi dị ứng: Đây là phản ứng của những người có cơ địa đặc biệt khi hít phải các dị nguyên. Có loại theo mùa (do phấn hoa) và loại quanh năm (do mạt bụi nhà, lông chó mèo, nấm mốc). Khoảng một nửa số người viêm mũi dị ứng sẽ biểu hiện tình trạng tăng nhạy cảm khi gặp gió lạnh.
Viêm mũi mãn tính và Viêm xoang mãn tính: Những người này vốn đã có sẵn các "bệnh vặt" như mũi khô, nghẹt mũi (nằm xuống thì nghẹt nặng, vận động lại thấy đỡ), hay có đờm chảy xuống họng hoặc khứu giác kém nhạy. Khác với viêm mũi dị ứng, các triệu chứng này không thay đổi rõ rệt theo mùa và thường không gây ngứa mắt.
Cách xử lý tại nhà: Bí quyết là dùng đúng thuốc, trị đúng bệnh
Khi đã hiểu rõ nguyên nhân, chúng ta sẽ có phương án đối phó chính xác:
Nếu thực sự là cảm lạnh: Cách xử lý tương đối đơn giản: Nghỉ ngơi nhiều, uống đủ nước. Nếu nghẹt mũi nặng có thể dùng thuốc xịt co mạch để dễ thở hơn. Nếu sốt trên 38,5°C mới dùng thuốc hạ sốt (Ibuprofen hoặc Paracetamol). Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh trong giai đoạn đầu vì kháng sinh không diệt được virus.
Nếu là mũi tăng nhạy cảm (do viêm mũi): Nguyên nhân gốc rễ là niêm mạc mũi bị kích thích lâu ngày nên trở nên quá nhạy cảm. Lúc này, thuốc xịt mũi chứa Corticosteroid (như Fluticasone, Mometasone...) là lựa chọn hàng đầu để kiểm soát viêm. Nếu có hiệu quả, nên duy trì sử dụng ít nhất 2 tuần theo hướng dẫn. Thuốc xịt co mạch chỉ nên dùng ngắn hạn (không quá 7 ngày) để tránh bị nhờn thuốc.
Một lưu ý quan trọng cho người dị ứng: Hãy triệt tiêu nguồn cơn bằng cách vệ sinh sạch sẽ: Giặt giũ chăn ga gối thường xuyên bằng nước nóng để diệt mạt bụi, giữ nhà cửa khô ráo và hạn chế tiếp xúc với thú nuôi nếu bạn dị ứng lông động vật.
Không phải mọi đợt sổ mũi mùa đông đều là cảm lạnh. Nếu bạn chỉ bị "khổ cái mũi" mà không mệt mỏi toàn thân, hãy nghĩ ngay đến viêm mũi dị ứng hoặc mũi tăng nhạy cảm. Thay vì uống thuốc cảm vô tội vạ, việc giữ ấm vùng mũi, vệ sinh môi trường sống và sử dụng thuốc xịt mũi chuyên dụng mới là chìa khóa giúp bạn tận hưởng mùa đông dễ chịu hơn.
Lời khuyên: Nếu các triệu chứng không thuyên giảm sau khi tự xử lý hoặc có dấu hiệu nặng hơn, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để được tư vấn chính xác nhất.
Các bài tập Massage giúp giảm nghẹt mũi tức thì
Dưới đây là 3 kỹ thuật massage đơn giản bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để làm thông đường thở mà không cần dùng thuốc:
1. Day ấn huyệt Nghinh Hương
• Vị trí: Nằm ở hai bên cánh mũi, ngay điểm lõm cạnh chân cánh mũi.
• Cách làm: Dùng hai ngón tay trỏ ấn và day nhẹ theo chuyển động tròn trong khoảng 1-2 phút. Việc này giúp làm giãn mạch máu, giảm sưng nề niêm mạc mũi.
2. Massage sống mũi và hốc mắt
• Cách làm: Dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt nhẹ từ phần gốc mũi (giữa hai lông mày) dọc xuống cánh mũi. Sau đó, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vùng xương hốc mắt ngay dưới lông mày.
• Tác dụng: Giúp lưu thông dịch nhầy bị ứ đọng trong các xoang.
3. Tác động vào điểm giữa hai lông mày (Ấn Đường)
• Cách làm: Dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ và giữ trong 1 phút, sau đó day nhẹ nhàng.
• Tác dụng: Giúp giảm áp lực xoang trán và làm dịu cơn đau đầu do nghẹt mũi gây ra.
Lưu ý: Nên xoa ấm bàn tay trước khi massage để tăng hiệu quả giãn mạch. Nếu mũi bị khô, có thể bôi một chút dầu tràm hoặc tinh dầu khuynh diệp lên đầu ngón tay.
Theo Sohu
