Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều này

Người nhận lương 17 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi được Quốc hội thông qua đã tăng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Quy định mới này áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2026, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời phản ánh sự điều chỉnh hợp lý của Nhà nước trong bối cảnh giá cả và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, người độc thân có mức lương 17 triệu đồng/tháng, sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân 15,5 triệu đồng, thu nhập tính thuế còn lại chỉ là 1,5 triệu đồng/tháng. Do mức thu nhập này chưa đạt ngưỡng chịu thuế nên người này không phải nộp thuế TNCN.

Với người lao động có mức lương 24 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc cũng không phải nộp thuế TNCN. Bởi, sau khi giảm trừ tổng cộng 21,7 triệu đồng (bao gồm giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng và giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng), thu nhập tính thuế chỉ còn 2,3 triệu đồng/tháng. Ngưỡng này vẫn chưa phải nộp thuế.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, người có thu nhập dưới 17 triệu đồng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: TL

Vì sao người nộp thuế thu nhập cá nhân cần làm giảm trừ gia cảnh?

Giảm trừ gia cảnh là biện pháp hỗ trợ cần thiết của Nhà nước để người nộp thuế thu nhập cá nhân có thể tái tạo sức lao động, bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Giảm trừ gia cảnh được quy định cụ thể đã thỏa mãn được nguyện vọng chính đáng, tạo tâm lý tin tưởng của người nộp thuế vào chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cũng là một quy định mang tính nhân đạo cao. Bởi vì, người lao động khi tạo ra thu nhập không chỉ hướng tới việc phục vụ cho sự tồn tại của chính bản thân mà còn thực hiện các nghĩa vụ vật chất mang tính đạo đức đối với người thân thuộc của họ. Do đó, việc quy định giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là biện pháp hỗ trợ không thể thiếu để cá nhân mỗi người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng gia đình của mình.

Quy định về giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân nộp thuế và người phụ thuộc có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm áp lực tâm lý của người nộp thuế, tạo sự an tâm cho người lao động tạo ra của cải, vật chất. Việc áp dụng giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân thỏa mãn được nguyện vọng chính đáng của người nộp thuế, cân bằng lợi ích giữa người nộp thuế và ngân sách chứ không tuyệt đối hóa quyền thu thuế của Nhà nước.

Điều này giúp cho người nộp thuế nhận thức được sự công bằng của pháp luật, ý thức được trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội, luôn vững tin vào pháp luật, chính sách của Nhà nước; hạn chế các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thu - nộp thuế. Đây cũng là phương pháp hữu hiệu để "nuôi dưỡng nguồn thu" lâu dài cho ngân sách Nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định thế nào?

Tại Điều 8, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế quy định tại khoản 2 Điều này, không phân biệt nơi trả thu nhập, nhân (x) với thuế suất tại Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 9 của Luật này.

2. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, trừ (-) đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức do Chính phủ quy định và các khoản giảm trừ quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.

