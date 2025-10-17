Mới nhất
Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Thứ sáu, 19:27 17/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân với người nộp thuế từ 2026 là 15,5 triệu đồng/tháng.

Theo VietnamNet, sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm)/mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Đây là lần đầu giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh, sau khi duy trì mức 11 triệu đồng với người nộp thuế, người phụ thuộc là 4 triệu từ tháng 7/2020.

Cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp... số còn lại là thu nhập tính thuế cá nhân.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Tờ trình của Chính phủ cho biết theo tính toán, đến hết năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất (năm 2020) là 21,24%. Vì vậy, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cần phù hợp với biến động của giá cả.

Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh nhưng đa số ý kiến ủng hộ phương án thứ 2, tức là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (người thừa ủy quyền Chính phủ trình bày tờ trình) cho biết, các mức này tăng khoảng 40% so với hiện hành và được tính theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.

Nếu thực hiện phương án này, dự kiến ngân sách Nhà nước giảm khoảng 21.000 tỷ đồng/năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tờ trình của Bộ Tài chính nêu rõ, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế theo các phương án nêu trên sẽ góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2020. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi người nộp thuế, trong đó tỷ lệ giảm số thuế phải nộp trên thu nhập của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ nhiều hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Nếu áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới cao hơn mức giảm trừ gia cảnh hiện hành thì toàn bộ người nộp thuế hiện nay tại các bậc thuế (cùng với số lượng người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh) sẽ giảm đi số thuế TNCN phải nộp. Cá nhân càng có nhiều người phụ thuộc thì số thuế giảm càng nhiều.

Việc này sẽ góp phần kích thích tăng chi tiêu hộ gia đình, tiêu dùng xã hội góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó có thể gián tiếp làm tăng thu ngân sách từ các nguồn thu khác trong trung và dài hạn.

L.Vũ (th)
GĐXH - Liên quan vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái.

