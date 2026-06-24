Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng

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1.494 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh "phạt nguội"

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong vòng 01 tuần (từ 15/6/2026 đến 21/6/2026), Công an thành phố đã ghi nhận 1.494 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh "phạt nguội". Trong đó, 20 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 1.474 trường hợp được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 83 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố chiếm 89 trường hợp.

Một số địa bàn vẫn ghi nhận tình trạng vi phạm như: Hoàn Kiếm (91 trường hợp), Ô Chợ Dừa (44 trường hợp), Bình Minh (35 trường hợp), Quốc Oai (20 trường hợp), Hồng Hà (15 trường hợp).

UAV phát hiện 83 trường hợp vi phạm trật tự đô thị sau hơn 20 ngày thí điểm

Sau hơn 20 ngày thử nghiệm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tình hình trật tự đô thị tại 02 khu vực Hoàn Kiếm và Tây Hồ, Công an Thành phố đã phát hiện 83 trường hợp vi phạm, trong đó: Các lỗi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông 73 trường hợp; Các lỗi vi phạm về trật tự, văn minh đô thị 10 trường hợp.

Đã có 11 trường hợp vi phạm được xử lý trực tiếp với số tiền xử phạt 8.625.000 đồng ngay khi thiết bị UAV phát hiện; 72 trường hợp còn lại được bàn giao để xử phạt nguội theo quy định.

Trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, Công an Thành phố sẽ triển khai bay giám sát tầm cao tại địa bàn các phường Cầu Giấy, Từ Liêm, Yên Hòa, Định Công, Hoàng Liệt, Hoàng Mai và Yên Sở, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trật tự đô thị từ ngày 1/7/2026

Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội sẽ được tăng gấp đôi theo Nghị quyết vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.

Theo đó, 3 hành vi vi phạm phổ biến sẽ áp dụng mức xử phạt mới gồm:

- Sử dụng trái phép lòng đường, hè phố với mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng;

- Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường với mức phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng;

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè với mức phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Việc tăng mức xử phạt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị:

Trước số 349 Đội Cấn, phường Ngọc Hà sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 132 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 661 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè.

Trước số 97 Cầu Bươu, phường Kiến Hưng sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 16 Kim Ngưu, phường Bạch Mai sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 351 Đội Cấn, phường Ngọc Hà – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.