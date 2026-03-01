Từ những tấm lòng nhân ái tiếp thêm hy vọng cho 3 bệnh nhân nghèo điều trị tại Việt Đức

Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển số tiền 11.810.000 đồng đến gia đình anh Hoàng Văn Kiểm ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu. Hoàn cảnh của gia đình anh trước đó được đăng tải trong bài viết "MS 1046: Xót xa hoàn cảnh của người đàn ông dân tộc Thái nằm liệt sau tai nạn cần sự trợ giúp".

Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho gia đình anh Kiểm

Anh Hoàng Văn Kiểm không may bị tai nạn lao động khi đi làm thuê. Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình lại quá khó khăn.

Lần vào viện gần nhất, bác sĩ thông báo nếu không phẫu thuật xử lý sỏi thận và sỏi bàng quang kịp thời, nguy cơ nhiễm trùng nặng, suy thận là rất lớn.

Nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, việc điều trị kéo dài khiến gia đình rơi vào bế tắc. Khi hoàn cảnh được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ. Được biết, ngoài số tiền kết chuyển từ Báo, gia đình còn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các nhà hảo tâm để đóng viện phí.

Cùng với hoàn cảnh của anh Kiểm, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cũng đã trao kết chuyển đến hai hoàn cảnh khác điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Gia đình bà Hoàng Thị Nguyên ở Yên Khánh (Ninh Bình) – nhân vật MS1048 bị bệnh tim, nhận được số tiền 8.240.000 đồng.

Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho gia đình bà Nguyên.

Gia đình em Bùi Minh Tiến, 11 tuổi, ở số 16 Phương Lung 2, phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng – nhân vật MS 1052 bị động kinh điều trị nhiễm trùng xương dai dẳng cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình với số tiền 6.205.000 đồng.

Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho gia đình bé Tiến

Nhận được tình cảm của bạn đọc hảo tâm Báo Sức khỏe và Đời sống, các hoàn cảnh đều rất xúc động. Các gia đình gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc hảo tâm đã kết nối, giúp đỡ để họ có điều kiện điều trị tốt hơn.