Từ những tấm lòng nhân ái tiếp thêm hy vọng cho 3 bệnh nhân nghèo điều trị tại Việt Đức
GĐXH – Thông qua chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, góp phần trang trải viện phí cho 3 hoàn cảnh và tiếp thêm niềm tin để các gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo vì bệnh tật.
Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển số tiền 11.810.000 đồng đến gia đình anh Hoàng Văn Kiểm ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu. Hoàn cảnh của gia đình anh trước đó được đăng tải trong bài viết "MS 1046: Xót xa hoàn cảnh của người đàn ông dân tộc Thái nằm liệt sau tai nạn cần sự trợ giúp".
Anh Hoàng Văn Kiểm không may bị tai nạn lao động khi đi làm thuê. Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình lại quá khó khăn.
Lần vào viện gần nhất, bác sĩ thông báo nếu không phẫu thuật xử lý sỏi thận và sỏi bàng quang kịp thời, nguy cơ nhiễm trùng nặng, suy thận là rất lớn.
Nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, việc điều trị kéo dài khiến gia đình rơi vào bế tắc. Khi hoàn cảnh được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ. Được biết, ngoài số tiền kết chuyển từ Báo, gia đình còn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các nhà hảo tâm để đóng viện phí.
Cùng với hoàn cảnh của anh Kiểm, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cũng đã trao kết chuyển đến hai hoàn cảnh khác điều trị tại bệnh viện Việt Đức.
Gia đình bà Hoàng Thị Nguyên ở Yên Khánh (Ninh Bình) – nhân vật MS1048 bị bệnh tim, nhận được số tiền 8.240.000 đồng.
Gia đình em Bùi Minh Tiến, 11 tuổi, ở số 16 Phương Lung 2, phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng – nhân vật MS 1052 bị động kinh điều trị nhiễm trùng xương dai dẳng cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình với số tiền 6.205.000 đồng.
Nhận được tình cảm của bạn đọc hảo tâm Báo Sức khỏe và Đời sống, các hoàn cảnh đều rất xúc động. Các gia đình gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc hảo tâm đã kết nối, giúp đỡ để họ có điều kiện điều trị tốt hơn.
GĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.
GĐXH – Từ ca đa chấn thương nguy kịch đến ngày được trở về nhà đón Tết cùng gia đình, anh Nguyễn Đức Nghĩa đã trải qua hành trình giành giật sự sống đầy cam go. Gia đình anh đã nhận được hơn 60 triệu đồng từ bạn đọc Báo Sức khoẻ và Đời sống.
GĐXH – Giữa hành trình điều trị đầy gian nan và chi phí ghép gan vượt quá khả năng của gia đình, hơn 19 triệu đồng bạn đọc đã kịp thời chung tay, tiếp thêm hy vọng cho bé.
GĐXH - Một mình gồng gánh mẹ già và hai con nhỏ, trong đó có con bị thiểu năng trí tuệ, anh Nguyễn Văn Tuyến ở Hưng Yên không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn, sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc đã mở ra hy vọng cho hành trình điều trị phía trước.
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc tới hoàn cảnh chị Hoàng Thị Hoa (56 tuổi) trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, TP Huế.
GĐXH - Chương trình Tết ấm vùng cao 2026 của Báo Sức khỏe và Đời sống có sự đồng hành của Traphaco đã mang đến sức khỏe và quà Tết cho người dân Yên Hòa, Nghệ An. Hơn 1.000 người đã được khám bệnh và nhận quà.
GĐXH – Đồng hành cùng chương trình thiện nguyện "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức tại xã Yên Hòa (Nghệ An), nhãn hàng Dr.Papie thuộc Tập đoàn Dược phẩm STARMED (STARMED GROUP) đã chung tay sẻ chia bằng những phần quà thiết thực dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người dân địa phương góp phần chăm lo sức khỏe và mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho vùng cao còn nhiều khó khăn.
GĐXH – Chương trình thiện nguyện "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức giúp người dân khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận quà Tết miễn phí. Đồng hành cùng chương trình, Longevity Medical Center đã góp thêm nguồn lực và lan tỏa tinh thần phòng bệnh từ sớm, từ xa vì sức khỏe cộng đồng.
GĐXH - Là một trong những doanh nghiệp dược phẩm uy tín tại Việt Nam, Thái Minh luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động xã hội. Vừa qua, đơn vị cũng đã đồng hành với Báo Sức khỏe và Đời sống mang yêu thương "Tết ấm vùng cao" đến với xã khó khăn Yên Hòa (Nghệ An).
GĐXH – "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức với sự đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó có FPT Long Châu đã mang những phần quà nghĩa tình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết thực đến hơn 1.000 người dân xã Yên Hòa (Nghệ An), góp phần giúp bà con vùng cao đón Tết đủ đầy, an vui.
