Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất

4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút nguồn tài lộc lớn GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới từ nay đến tầm giữa tháng 4, đây là 4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút về tài lộc.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần đến 12/4/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Sửu dễ nóng giận chỉ vì stress do công việc. Bởi vậy, Sửu cần bình tĩnh xem xét lại công việc một cách khoa học từ sớm để tránh những rắc rối. Chỉ cần bạn dành chút thời gian lên kế hoạch thì tuần mới bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Những ngày đầu tuần sẽ là lợi thế của con giáp Sửu nên khuyên ban tận dụng để triển khai những việc quan trọng.

Trong tuần mới giữa tháng 4, con giáp Sửu cần bình tĩnh xử lý các công việc

May mắn là Sửu dễ có quý nhân hỗ trợ. Cộng với sự quyết tâm của mình, con giáp Sửu dễ thực hiện mục tiêu tài chính của mình.

Ảnh hưởng của Dịch Mã nên sức khỏe của bản mệnh tuần này có vẻ hao hụt vì làm việc quá nhiều. Bởi vậy, Sửu cần dành thời gian quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng mải chạy đua theo các mục tiêu công việc mà quên mất bản thân.

2. Con giáp Mão

Ảnh hưởng của Thái Tuế không nhỏ trong tuần này nên đòi hỏi con giáp Mão cần cân nhắc nhiều hơn trong hành động của mình. Bạn cần thiết lập lại mục tiêu, cố gắng kiên trì theo chúng, không nên chùn bước. Đây cũng là một tuần hứa hẹn khá bận rộn với con giáp Mão trong công việc.

Về tài lộc của con giáp Mão đang khởi sắc. Nhờ chỉ dẫn của Thiên Tài mang tới từ đầu tuần mà tài lộc của con giáp Mão sẽ tốt hơn. Mặc màu đỏ có thể giúp tăng sự tự tin của bạn.

Việc bất đồng quan điểm sống là điều không thể tránh khỏi giữa các cặp đôi trong tuần này. Bạn và một nửa của mình hãy cùng nhau ngồi lại và thảo luận về những kế hoạch tương lai, từ việc mua sắm nhà cửa đến những chuyến đi xa. Sự đồng lòng về tài chính, định hướng sẽ giúp cho tình cảm gia đình của bạn thêm vững chắc.

3. Con giáp Thìn

Đây là tuần mà làm ít hơn lại tốt hơn, nhất là khi nhiều việc đang đi không đúng hướng. Con giáp Thìn hãy bắt đầu bằng việc thiết lập mục tiêu cho mình và tập trung vào công việc.

Chuyện tình cảm của con giáp Thìn tốt

Bách Việt chủ đào hoa, rất tốt cho người nào đang độc thân, hãy đón nhận những lời mời gặp gỡ mọi người trong tuần. Những cặp đôi đã đến lúc dành cho mình nhiều thời gian cho nhau hơn, đơn giản là cùng nhau đi dạo hay có một bữa tối ấm cúng để hâm nóng tình cảm.

Trong tuần hãy mặc những gam màu nhẹ nhàng, tự nhiên để giữ sự tập trung, giúp bạn duy trì quyết tâm và sự tận tâm khi bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc. Sự ngăn nắp chìa khóa trong những lúc hỗn loạn, hãy sắp xếp lại không gian làm việc và tập hợp lại.

4. Con giáp Tỵ

Từ nay đến 12/4/2026, Tỵ cần chú ý hơn vào công việc. Hãy bắt đầu tuần bằng cách dọn dẹp đồ đạc, đặc biệt là ở các góc hoặc không gian cá nhân của bạn. Con giáp Tỵ sẽ thấy mình trống trải và vì vậy mà có xu hướng mua sắm nhiều hơn. Bạn có thể thử các hoạt động không tốn nhiều tiền như đọc sách, đi bộ hoặc đạp xe cùng bạn bè của mình để giải tỏa tâm trạng.

Cuối tuần Tỵ cần thận trọng với các quyết định tài chính, không để mâu thuẫn đi quá xa khiến bạn phải tốn một khoản chi phí. Sự bao dung và hạ thấp cái tôi sẽ giúp mọi hiểu lầm tan biến, biến thử thách thành cơ hội để gắn kết hơn.

Tỵ cũng đừng cố gắng trở thành ai khác, sự chân thành trong ánh mắt và nụ cười sẽ giúp bạn kết nối với một người có cùng tần số rung động.

5. Con giáp Mùi

Tử vi tuần mới từ 6-12/4/2026 của 12 con giáp dự báo, Mùi hãy tập trung xây dựng mục tiêu và các bước hành động rõ ràng, điều này giúp kết nối những mong muốn và nhu cầu của mình.

Công việc của Mùi đang đi đúng hướng, sớm đạt được những mong muốn của mình nhờ sự trợ giúp từ quý nhân. Tuần này hãy tránh chi tiêu bốc đồng, nên tập trung vào kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

Thời gian này dự báo, Mùi dễ có những rắc rối liên quan tới khía cạnh sức khỏe, đòi hỏi bạn phải chú ý hơn. Thậm chí một số bệnh cũ có thể tái phát, bạn cần có kế hoạch khôn ngoan hơn để cải thiện thể lực của mình.

6. Con giáp Thân

Một số thay đổi của con giáp Thân gần đây không phù hợp, đòi hỏi bạn cần tập trung thay đổi. Những ngày đầu tuần, Thân có thể gặp khó khăn trong việc hợp tác với người khác, do đó nên tự mình xử lý vấn đề. Con giáp Thân cũng cần cố gắng tránh suy nghĩ quá nhiều hoặc lo lắng về những vấn đề bạn không thể kiểm soát.

Con giáp Thân dễ gặp may mắn về tiền bạc tuần này

May mắn là đây lại là tuần mà Thân có nhiều niềm vui về tiền bạc. Bạn cũng dễ có lời mời trong việc đầu tư, hãy cởi mở đón nhận lời khuyên ấy. Khi bạn tập trung vào những điều mới mẻ này cũng hứa hẹn có những bước tiến xa thời gian tới.

Người độc thân đừng quá mải tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài kia. Đừng quên rằng mối quan hệ quan trọng nhất chính là mối quan hệ với chính mình. Khi bạn đủ đầy tình yêu với bản thân sẽ không phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ ai khác.

7. Con giáp Dậu

Thời gian này, con giáp Dậu có thể có chút trở ngại nhưng Chính Ấn nâng đỡ nên khó khăn cũng sẽ sớm qua đi. Bạn sẽ tràn đầy năng lượng khi thực hiện những kế hoạch mới.

Tài chính ổn định, nhưng con giáp Dậu lại có xu hướng chi nhiều hơn. Trong tuần, bạn dễ bị 'ngốn' vào những khoản ngoài dự kiến khiến tài chính dễ hao hụt.

Trong tình cảm thay vì lo lắng về một tương lai chưa tới hoặc nuối tiếc quá khứ, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé ngay lúc này. Sự hiện diện trọn vẹn của bạn là món quà tuyệt vời nhất dành cho người thương.

8. Con giáp Tuất

Tử vi tuần mới từ 6-12/4/2026, tuổi Tuất có xu hướng sống khép kín và coi trọng không gian riêng tư. Tuy nhiên, bạn lại dễ có quý nhân trợ giúp trong mọi việc.

Tuất có thể gặp được quý nhân trợ giúp trong tuần giữa tháng 4 dương lịch 2026

Để thu hút may mắn vào cuộc sống của mình trong tuần này, tuổi Tuất hãy chọn những gam màu nhẹ nhàng như hồng phấn hoặc những gam màu ấm áp và dễ chịu.

Trong tình cảm, Tuất cần học cách nói "không" với những yêu cầu làm bạn cảm thấy mệt mỏi. Một mối quan hệ lành mạnh luôn cần có khoảng không gian riêng cho mỗi người.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.