Xem tử vi dự báo của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi giữa tháng 4

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 13/4- 19/4/2026 cho biết, vận trình tuổi Sửu gắn liền với sự dịch chuyển và thay đổi mạnh mẽ trong tư duy. Công việc trong tuần của Sửu có những bước chuyển mình tích cực khi năng lượng và sự đóng góp của bạn bắt đầu được cấp trên ghi nhận một cách xứng đáng.

Bạn có khả năng được giới thiệu với những đối tác hoặc nhà cung cấp chiến lược, giúp mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình.

Con giáp Sửu dễ di chuyển nhiều trong tuần từ 13 - 19/4/2026

Về tài chính của con giáp Sửu có sự biến động. Trong tuần bạn có thể phải chi tiêu nhiều hơn nên cần có một kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh bị rỗng túi.

Về tình cảm của con giáp Sửu tuần này cũng khá phức tạp, đan xen từ hạnh phúc đến những xung đột ngầm. Với người độc thân, việc tái ngộ người yêu cũ hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ mang lại cho bạn nhiều suy ngẫm về giá trị của hạnh phúc đích thực.

2. Con giáp Mão

Tuổi Mão bước vào tuần mới sẽ cần sự thận trọng và bình tĩnh tối đa do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hung tinh Thái Tuế. Mão có thể gặp phải những hạn chế trong công việc vì thiếu sự tin tưởng từ cấp trên. Bạn cũng phải đối mặt với những áp lực từ nội bộ nhóm.

Dù công việc gặp khó khăn nhưng tài chính lại có những dấu hiệu khởi sắc nhẹ nhờ vào việc hoàn thành các dự án cũ hoặc ký kết được thỏa thuận mới. Các khoản chi phí phát sinh trong tuần cũng khiến cho Mão bị hao hụt đáng kể.

Về tình cảm, Mão có thể dễ bị người khác làm phiền. Sự không ổn định sẽ rõ rệt hơn đối với những người đang trong các mối quan hệ bí mật hoặc có sự mập mờ về tiền bạc, giới tính. Con giáp Mão cần học cách thiết lập ranh giới an toàn để bảo vệ cảm xúc của chính mình trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

3. Con giáp Thìn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 13 - 19/4/2026 cho thấy, con giáp Thìn đón nhận năng lượng từ sao Bách Việt, mang lại sự tự tin, quyết tâm và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Thìn có một tuần làm việc hiệu quả, các mục tiêu đề ra đều hoàn thành nhanh chóng và dễ thu hút sự chú ý của đối tác tiềm năng.

Dẫu vậy, con giáp Thìn cần chú ý để tránh thị phi. Để hạn chế những rắc rối không đáng có, hãy cẩn trọng trong việc lưu trữ hồ sơ giấy tờ và khéo léo trong giao tiếp để tránh những hiểu lầm đáng tiếc về tiền bạc.

Về tài chính của con giáp Thìn có cải thiện. Bạn bắt đầu có xu hướng nâng cấp chất lượng cuộc sống và chi tiêu nhiều hơn cho các nhu cầu cá nhân cũng như gia đình.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi tuổi Thìn có thể gặp phải mâu thuẫn liên quan đến chi tiêu, giáo dục con. Sự thương lượng và thỏa hiệp là yếu tố then chốt giúp duy trì sự hòa thuận và gắn kết giữa các thành viên. Với người độc thân cần tỉnh táo trước những mối quan hệ mập mờ.

4. Con giáp Tỵ

Đây là tuần mang tới sắc thái sáng tạo cho con giáp Tỵ. Con giáp này dễ dàng đón nhận sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè, đồng nghiệp, giúp bạn giải quyết các vấn đề phức tạp. Những kế hoạch, dự án mà Tỵ ấp ủ bấy lâu cũng dễ đạt được kết quả.

Trong phương diện tài lộc, Tỵ khá ổn với các cơ hội tăng thu nhập từ nghề tay trái hoặc được tăng lương nhờ sự nỗ lực bền bỉ. Bạn có thể phải đối mặt với một vài khoản chi phí phát sinh cho sức khỏe hoặc mua sắm vật dụng cần thiết, đòi hỏi sự kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

Tuần này mang tới sắc thái sáng tạo cho con giáp Tỵ

Về tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là với những người độc thân khi bạn có cơ hội gặp gỡ đối tượng lãng mạn qua mai mối. Các cặp đôi có thể phải tạm xa nhau vì công việc thời điểm này.

5. Con giáp Mùi

Tuần mới này mang đến những cơ hội và thách thức cho tuổi Mùi. Bạn có thể phải đối mặt với một khối lượng công việc đột xuất làm xáo trộn các kế hoạch đã định, thậm chí phải đi công tác xa một cách bất ngờ. Trong gia đình, những mâu thuẫn về tiền bạc và quyền lợi giữa người lớn tuổi có thể nảy sinh, đòi hỏi bạn phải là người trung gian hòa giải một cách khéo léo.

Về tài lộc, thu nhập của con giáp Mùi ở mức ổn định. Con giáp Mùi cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư không rõ ràng và giúp người lớn tuổi trong gia đình quản lý tài sản một cách an toàn nhất.

Về tình cảm, con giáp Mùi có xu hướng ổn định và hòa thuận hơn vào những ngày cuối tuần sau khi các hiểu lầm được tháo gỡ. Những người độc thân sẽ thấy các mối quan hệ lãng mạn trở nên nồng nhiệt hơn, nhưng cần tránh sự ích kỷ và trước khi đưa ra quyết định nên có sự thảo luận kỹ.

6. Con giáp Dậu

Tuần này tuổi Dậu cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính vì sự ảnh hưởng của Đại Hao. Con giáp Dậu có thể phải chi nhiều khoản ngoài dự kiến. Công việc của Dậu lại tốt, có nhiều sự trợ giúp quý giá từ quý nhân giúp bạn làm việc hiệu quả và tìm ra được hướng đi mới.

Tài lộc của con giáp Dậu trong tuần có sự phân hóa rõ rệt, nửa đầu tuần cần thắt chặt chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách. Càng về cuối tuần, Dậu dễ nhận được những dòng tiền từ thu nhập tay trái hay các khoản đầu tư trước đó mang lại.

Về tình cảm của con giáp Dậu, các cặp đôi vẫn duy trì được sự gắn kết ổn định nhờ vào việc cùng nhau giải quyết các mâu thuẫn tồn đọng từ trước. Những người độc thân sẽ có triển vọng tình ái ổn định, dù không quá sôi động nhưng lại mang đến cảm giác an tâm, tin cậy trong các cuộc gặp gỡ.

7. Con giáp Tuất

Tuần mới có thể gây cho tuổi Tuất những áp lực không nhỏ trong công việc, nhưng cũng là cơ hội để bạn chứng minh khả năng của mình. Sự nghiệp của con giáp Tuất dễ thăng tiến, điều quan trọng là cần có lòng kiên trì.

Bằng sự khéo léo, không thỏa hiệp trước những điều bất hợp lý, con giáp Tuất dễ nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp. Trong tuần cũng mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển dài hạn của con giáp Tuất.

Về tài chính, con giáp Tuất phải chi một khoản không nằm trong kế hoạch, tuy vậy nguồn thu nhập tay trái lại rất khả quan. Những lời đề nghị hợp tác hấp dẫn sẽ tìm đến con giáp Tuất, đòi hỏi bạn cần suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Về tình cảm, con giáp Tuất dễ đón nhận tin vui. Gia đạo của Tuất cũng yên ấm, thêm những niềm vui mới.

8. Con giáp Hợi

Tuần này sự nghiệp của Hợi có những khó khăn nhất định. Bạn dễ vướng vào những hiểu lầm, thị phi, nhưng đừng để điều này làm ảnh hưởng. Tập trung vào việc mở rộng tầm nhìn và nâng cao kỹ năng chuyên môn của bản thân là điều mà con giáp Hợi cần làm thời điểm này.

Về tài lộc của con giáp Hợi có những khởi sắc. Bạn có cơ hội thu hồi các khoản nợ cũ hoặc giải quyết dứt điểm các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền bạc.

Trong chuyện tình cảm, một số người tuổi Hợi có thể phải đối mặt với sự kết thúc của một mối quan hệ hoặc sự mất mát trong vòng tròn bạn bè, người thân. Tuy vậy, sự trợ giúp từ quý nhân sẽ nhanh chóng giúp bạn sớm vượt qua và tìm thấy những nguồn lực mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.