Từ vụ phát tán clip nhạy cảm trên xe ô tô ở TP.HCM, luật sư cảnh báo nguy cơ bị xử phạt

Phát tán clip nhạy cảm ở TP.HCM: Công an mời nhiều người làm việc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cặp nam nữ có hành động nhạy cảm bên trong ô tô mang biển kiểm soát TPHCM.

Theo một đoạn clip chia sẻ cho thấy người đàn ông mở cửa xe, chất vấn hai người bên trong; những đoạn khác ghi lại cảnh tranh cãi, xô đẩy tại nhà riêng.

Sau khi các đoạn video được chia sẻ đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều. Một số tài khoản tiếp tục đăng lại, cắt ghép hình ảnh và đưa ra những thông tin liên quan đến đời tư của người trong cuộc.

Theo ghi nhận, Công an địa phương đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh.

Trên TPO, lãnh đạo UBND xã Tân An Hội (TPHCM) cho biết công an xã đang xác minh vụ việc liên quan đến một số đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội từ tối 2/11.

Vị lãnh đạo xã cho biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân An Hội. Tuy nhiên, trong số những cá nhân liên quan có một số người cư trú tại xã Củ Chi. Chiều cùng ngày, Công an xã Củ Chi đã mời những người này đến làm việc để nắm bắt, xác minh thông tin.

Địa phương cũng chỉ đạo công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là hành vi xâm phạm hình ảnh và quyền cá nhân của công dân.

Cơ quan Công an đang căn cứ dữ liệu thu thập được để xác minh cụ thể những cá nhân có hành vi phát tán hình ảnh, clip có dấu hiệu vi phạm. Công an xã Củ Chi sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để xác minh, xử lý theo quy định.

Hình ảnh lan truyền trên mạng. Ảnh: TPO

Luật sư phân tích trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp phát tán, chia sẻ clip nhạy cảm

Nhận định về trách nhiệm pháp lý đối với những người tham gia ghi hình, đăng tải và chia sẻ clip nhạy cảm, trên VTC News, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng cần căn cứ vào nội dung, tính chất và mục đích của từng hành vi để xem xét xử lý.

Theo phân tích của LS Cường: "Trách nhiệm hành chính cần được xem xét trên cơ sở nội dung, tính chất và mục đích của hành vi đăng tải, chia sẻ, chứ không phải cứ đưa hình ảnh người khác lên mạng là mặc nhiên bị xử phạt.

Trong vụ việc này, nếu xác định người đăng tải hoặc chia sẻ đã lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống hoặc xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể bị xử lý theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng.

Do cá nhân vi phạm bị áp dụng mức phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, nên cá nhân có thể bị phạt từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng.

Cũng theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, ngoài hình thức bị xử phạt hành chính nêu trên, người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp.

LS Cường cho biết thêm, đối với hành vi vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân, cơ quan chức năng còn phải xem xét các quy định tương ứng của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và Nghị định 330/2026/NĐ-CP. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ hành vi chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm với hành vi xử lý dữ liệu cá nhân trái pháp luật. Không nên cộng gộp các hành vi hoặc áp dụng đồng thời nhiều mức phạt khi chưa xác định được căn cứ pháp lý và nguyên tắc xử phạt đối với từng hành vi.

Phát tán clip nhạy cảm có thể đối mặt với hình thức xử phạt nặng. Ảnh: VTC News

Phát tán clip nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có bị xử lý hình sự?

Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh, tình trạng thu thập, lưu giữ và phát tán hình ảnh, video nhạy cảm qua các ứng dụng mạng xã hội có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc dư luận, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Theo Công an, không ít trường hợp vì mâu thuẫn cá nhân, ghen tuông hoặc mục đích câu view, trục lợi đã cố ý chia sẻ, phát tán clip, hình ảnh riêng tư của người khác lên mạng xã hội hoặc trong các nhóm chat. Hành vi này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của nạn nhân mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Bí mật cá nhân và quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư là những quyền cơ bản được Hiến pháp bảo vệ. Việc phát tán, lưu trữ và chia sẻ những nội dung nhạy cảm mà không được sự cho phép của chủ thể là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tùy theo mức độ, người vi phạm có thể đối mặt với các mức xử phạt:

- Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 326 Bộ luật Hình sự): Phạt tiền từ 8 - 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm.

- Tội làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật Hình sự): Nếu việc phát tán nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, mức phạt có thể lên tới 5 năm tù.

- Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288 Bộ luật Hình sự): Mức phạt có thể lên đến 1 tỷ đồng và phạt tù tới 7 năm.

Theo cơ quan Công an, pháp luật quy định rất rõ ràng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy mà không bắt buộc người thực hiện phải có bất kỳ mục đích vụ lợi nào. Chỉ cần người đó có hành vi phổ biến nội dung khiêu dâm là đã tự đặt mình vào vòng nguy hiểm vi phạm pháp luật.

Đáng lưu ý, không chỉ người đăng tải công khai mà cả những trường hợp chuyển tiếp, chia sẻ lại trong nhóm kín, nhóm chat đông người cũng có thể bị xem xét xử lý nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành vi phạm.

Cơ quan chức năng khẳng định, việc tự ý đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm khi chưa được sự đồng ý của người liên quan là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng; đồng thời, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh như "Làm nhục người khác", "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" hoặc "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Vụ cô gái khỏa thân chụp ảnh trên đường ở Bình Dương: Chủ tiệm giày phát tán clip để câu lượt tương tác bán hàng GĐXH - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này đã mời làm việc đối với người phụ nữ có hành vi sao chép, đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung nhạy cảm.