19 đối tượng bị khởi tố vì vi phạm liên quan đến chim hoang dã

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Ngày 4/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 192 vụ vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư.

Lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện, thu giữ và tiêu hủy dụng cụ phục vụ hoạt động bẫy bắt chim hoang dã trái phép. Ảnh: C.A.

Trong số này, 106 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm; 11 vụ bị xử lý hình sự, 19 đối tượng bị khởi tố. Ngoài ra, 81 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tang vật thu giữ, tháo dỡ gồm gần 52.000m lưới bẫy chim, 31 loa phát tiếng chim, 710 cò giả cùng hàng trăm cọc tre và nhiều dụng cụ phục vụ săn bắt trái phép. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tổ chức 1.700 lượt tuần tra, truy quét trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, nhiều loài chim hoang dã di cư về địa bàn kiếm ăn, trú ngụ. Lợi dụng thời điểm này, một số người sử dụng lưới, bẫy, keo dính, cò giả và loa phát tiếng chim để dẫn dụ, săn bắt trái phép.

Lực lượng công an phối hợp với kiểm lâm và các địa phương tăng cường tuần tra tại những khu vực chim thường tập trung, kịp thời phát hiện, tháo dỡ dụng cụ săn bắt. ẢNH: C.A.

Trước tình trạng trên, lực lượng công an phối hợp với Kiểm lâm và các địa phương tăng cường tuần tra tại những khu vực chim thường tập trung, kịp thời phát hiện, tháo dỡ dụng cụ săn bắt. Công tác kiểm tra cũng được triển khai tại các chợ dân sinh, quán ăn, nhà hàng và những địa điểm có nguy cơ phát sinh hoạt động mua bán, tiêu thụ chim hoang dã.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh tại chợ, nhà hàng không mua bán, tiêu thụ chim hoang dã trái phép. ẢNH: C.A.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã tự giác giao nộp 92 cá thể động vật hoang dã, chim di cư. Các cá thể này được bàn giao cho đơn vị chuyên môn chăm sóc, cứu hộ hoặc thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với các lực lượng duy trì tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.

Người dân được khuyến cáo không săn bắt, mua bán, tiêu thụ chim hoang dã; chủ động tháo gỡ bẫy, lưới và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.